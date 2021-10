Mali: Premierminister bezeichnet Medienberichte über russische Ausbilder als Desinformationskampagne (ria.ru)

https://ria.ru/20211008/mali-1753687031.html

Medienberichte über russische Ausbilder in Mali seien eine Desinformationskampagne, sagte der Ministerpräsident der malischen Übergangsregierung Shogel Kokalla Maiga in einem Interview mit RIA Novosti. Am Tag zuvor sagte ein französischer Militär, man habe keine Hinweise auf die Präsenz des privaten Militärunternehmens Wagner in Mali gefunden. „Wissen Sie, im Westen wird viel über die Zusammenarbeit zwischen Mali und Russland gesprochen , es wurde viel erfunden, es gibt viele Artikel in den Medien, aber alle sind negativ orientiert. Was ich sagen möchte ist, dass Mali und Russland , vor langer Zeit, während der Sowjetunion sehr gute Freunde waren. Die Sowjetunion und dann Russland ist ein Freund von Mali, der Mali in den frühen Jahren der Unabhängigkeit sehr viel geholfen hat. In Russland wurden viele Kader ausgebildet. Sowohl Militärs als auch Zivilisten in verschiedenen Bereichen.“

Die Unabhängigkeit des Landes gibt Mali das Recht, mit jedem Staat im Interesse seiner Bevölkerung zusammenzuarbeiten.

„Das ist unser einziges Ziel. Aber wenn man genau hinsieht, so gab es in den letzten Wochen eine große Kampagne in den Medien, eine diplomatische Kampagne gegen den malischen Staat. Aber wir beachten diese Vorwürfe nicht. Wir arbeiten für die Interessen von unserer eigenen Bevölkerung“, betonte er. Der Premierminister Malis betonte, dass diese Kampagne darauf abzielt, Mali zu erpressen, um die Zusammenarbeit des Landes mit Russland zu beenden.

„Dies ist eine Erpressung, die unsere Absicht, unser Territorium, unser Land zu schützen, nicht schwächen kann. Diese Erpressung wird kein Grund für die Beendigung der Zusammenarbeit mit so zuverlässigen Partnern wie Russland sein“, fügte der Premierminister hinzu.

Der Kreml hatte zuvor erklärt, dass sich auf dem Territorium Malis keine Vertreter der russischen Streitkräfte befinden. Auf die Frage, ob der malische Verteidigungsminister bei seinem Besuch in Russland die Frage der Militärhilfe angesprochen habe, antwortete der Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow, dass Moskau mit vielen Ländern, auch mit den Staaten des afrikanischen Kontinents, Kontakte unterhalte, auch über das Militär . Peskov kommentierte Berichte westlicher Medien unter Berufung auf anonyme Quellen, die behaupteten, die malischen Behörden stünden angeblich in Kontakt mit mit der privaten russischen Militärfirma Wagner.



Mali ist die Heimat der Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) der Vereinten Nationen, die durch eine Resolution des Sicherheitsrats vom 25. April 2013 eingerichtet wurde. Sie ist verantwortlich für den Schutz der Zivilbevölkerung, die Achtung der Menschenrechte und die Schaffung von Bedingungen für die Bereitstellung humanitärer Hilfe. Im Dezember 2012 genehmigte der UN-Sicherheitsrat die Einreise von 3,3 Tausend Soldaten der Mission der afrikanischen Länder (AFISMA) nach Mali. 2013 entsandte die Europäische Union eine Ausbildungsmission (EUTM Mali) in dieses Land, die Einheiten der malischen Armee ausbilden und beraten soll.

