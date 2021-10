Von landesweit 235 000 Betten für Corona-Patienten sind derzeit 212 000 Betten belegt – knapp 90 Prozent. Russland verfügt über fünf Impfstoffe gegen das Coronavirus aber in der Bevölkerung ist die Impfskepsis groß.

Derzeit sind ca 42 Millionen Menschen komplett geimpft, 30 Prozent der Bevölkerung.

Russland hat eine Bevölkerung von 145 Millionen – Zum Vergleich Deutschland hat 83 Millionen Einwohner.

