Die britischen Streitkräfte verfügen über 145 Militärbasen in 42 Staaten

Die britischen Streitkräfte verfügen über ein weitaus umfangreicheres Basisnetzwerk als je zuvor vom Verteidigungsministerium vorgestellt. Neue Untersuchungen von Declassified zeigen zum ersten Mal das Ausmaß dieser globalen Militärpräsenz – da die Regierung zusätzliche 10 % der Verteidigungsausgaben ankündigt.

Das britische Militär hat Stützpunkte in fünf Ländern rund um China: einen Marinestützpunkt in Singapur, Garnisonen in Brunei, Drohnenteststandorte in Australien, drei Einrichtungen in Nepal und eine schnelle Eingreiftruppe in Afghanistan.

Zypern beherbergt 17 britische Militäreinrichtungen, darunter Schießstände und Spionagestationen, von denen sich einige außerhalb der „souveränen Basisgebiete“ Großbritanniens befinden.

Großbritannien unterhält Militärpräsenz in sieben arabischen Monarchien, in denen die Bürger wenig oder gar kein Mitspracherecht haben.

Britisches Personal ist an 15 Standorten in Saudi-Arabien stationiert, um die interne Repression und den Krieg im Jemen zu unterstützen, sowie an 16 Standorten im Oman, von denen einige direkt vom britischen Militär betrieben werden.

In Afrika sind britische Truppen in Kenia, Somalia, Dschibuti, Malawi, Sierra Leone, Nigeria und Mali . stationiert.

Viele britische Auslandsstützpunkte befinden sich in Steueroasen wie Bermuda und Cayman Islands.

Das britische Militär hat eine ständige Präsenz an 145 Stützpunkten in 42 Ländern oder Territorien auf der ganzen Welt, wie Untersuchungen von Declassified UK ergeben haben.

Die Größe dieser globalen Militärpräsenz ist weitaus größer als bisher angenommen und bedeutet wahrscheinlich, dass Großbritannien nach den Vereinigten Staaten das zweitgrößte Militärnetzwerk der Welt hat.

Es ist das erste Mal, dass die wahre Größe dieses Netzwerks enthüllt wird.

Das Vereinigte Königreich nutzt 17 separate Militäreinrichtungen in Zypern sowie 15 in Saudi-Arabien und 16 im Oman – letztere beides Diktaturen, zu denen das Vereinigte Königreich besonders enge militärische Beziehungen unterhält.

Zu den britischen Basisstandorten gehören 60, die es selbst verwaltet, sowie 85 Einrichtungen, die von seinen Verbündeten betrieben werden, in denen das Vereinigte Königreich eine bedeutende Präsenz hat.

Diese scheinen der Beschreibung dessen zu entsprechen, was General Mark Carleton-Smith, der britische Generalstabschef, kürzlich als „ Seerosenblätter “ bezeichnete – Orte, zu denen das Vereinigte Königreich bei Bedarf leichten Zugang hat.

Declassified hat in den Zahlen weder die kleinen Truppenbeiträge des Vereinigten Königreichs zu UN-Friedensmissionen im Südsudan oder in der Pufferzone Zyperns noch Personalverpflichtungen an NATO-Verwaltungsstandorten in Europa oder die meisten seiner Einsätze von Spezialeinheiten, die weitgehend unbekannt sind, berücksichtigt.

Die Ergebnisse kommen Tage, nachdem Premierminister Boris Johnson angekündigt hat, dass in den nächsten vier Jahren zusätzliche 16 Milliarden Pfund für das britische Militär ausgegeben werden – eine Steigerung um 10 %.

Die Ausgabenankündigung sollte ursprünglich mit einer Überprüfung der Verteidigungsstrategie kombiniert werden, die von Johnsons ehemaligem Chefberater Dominic Cummings verfochten wurde.

Die Ergebnisse der „Integrated Defense Review“ von Whitehall werden nun erst im nächsten Jahr erwartet. Es gibt Hinweise darauf, dass die Überprüfung eine traditionelle britische Strategie zum Bau weiterer Militärstützpunkte im Ausland empfehlen wird.

Im vergangenen Monat sagte der ehemalige Verteidigungsminister Michael Fallon, dass Großbritannien eine dauerhaftere Präsenz in der asiatisch-pazifischen Region brauche . Der derzeitige Verteidigungsminister Ben Wallace ist noch weiter gegangen. Im September kündigte er eine Investition von 23,8 Millionen Pfund an, um die britischen Armee- und Marinestützpunkte im Oman zu erweitern , um die neuen Flugzeugträger der Royal Navy sowie viele Panzer unterzubringen.

General Carleton-Smith sagte kürzlich : „Wir glauben, dass es einen Markt für eine dauerhaftere Präsenz der britischen Armee (in Asien) gibt.“

Sein Vorgesetzter, der Chef des Verteidigungsstabs, General Sir Nick Carter, sprach kryptischer, als er sagte, die zukünftige Haltung des Militärs werde „engagiert und nach vorne eingesetzt“.

Der Aufstieg Chinas führt viele Planer in Whitehall zu der Annahme, dass Großbritannien Militärstützpunkte im asiatisch-pazifischen Raum braucht, um Pekings Macht entgegenzuwirken. Großbritannien verfügt jedoch bereits über Militärstützpunkte in fünf Ländern rund um China.

Dazu gehört ein Marinelogistikstützpunkt am Sembawang Wharf in Singapur , wo acht britische Militärangehörige ständig stationiert sind. Die Basis bietet Großbritannien eine beherrschende Position mit Blick auf die Straße von Malakka, die verkehrsreichsten Schifffahrtsrouten der Welt, die ein wichtiger Engpass für Schiffe sind, die vom Südchinesischen Meer in den Indischen Ozean fahren.

Das Verteidigungsministerium (MOD) sagte Declassified zuvor: „Singapur ist ein strategisch wichtiger Standort für Handel und Gewerbe.“ Singapurs elitärste Polizeieinheit wird von britischen Soldaten rekrutiert und von britischen Militärveteranen kommandiert.

Neben einem Marinestützpunkt am Rand des Südchinesischen Meeres verfügt das britische Militär über einen noch zentraleren Stützpunkt in Brunei , in der Nähe der umstrittenen Spratly-Inseln.

Der Sultan von Brunei, ein Diktator, der kürzlich die Todesstrafe für Homosexuelle vorgeschlagen hat, zahlt für die britische Militärunterstützung, um an der Macht zu bleiben. Außerdem ermöglicht er dem britischen Ölgiganten Shell eine bedeutende Beteiligung an Bruneis Öl- und Gasfeldern.

Großbritannien hat drei Garnisonen in Brunei, Sittang Camp, Medicina Lines und Tuker Lines, wo etwa die Hälfte der britischen Gurkha-Soldaten ständig stationiert sind.

Aus freigegebenen Akten geht hervor , dass britische Truppen 1980 in Brunei „auf von Shell bereitgestelltem Land und inmitten ihres Hauptquartierkomplexes“ stationiert waren.

In Kuala Belait, in der Nähe der Militärstützpunkte, bietet ein Netzwerk von 545 Apartments und Bungalows spezielle Unterkünfte für britische Truppen.

An anderer Stelle in Brunei sind 27 britische Truppen an drei Standorten an den Sultan ausgeliehen, darunter der Marinestützpunkt Muara. Zu ihren Aufgaben gehören Bildanalysen und Scharfschützenanweisungen.

Declassified hat herausgefunden, dass das Vereinigte Königreich auch rund 60 Mitarbeiter hat, die über Australien verteilt sind . Etwa 25 von ihnen bekleiden Verteidigungsattaché-Rollen in der britischen High Commission in Canberra und an Standorten des australischen Verteidigungsministeriums in der Nähe der Hauptstadt, wie dem Hauptquartier des Joint Operations Command in Bungendore.

Der Rest wird an 18 separate australische Militärstützpunkte ausgetauscht, darunter ein Warrant Officer der australischen Electronic Warfare Unit in Cabarlah , Queensland.

Vier Offiziere der Royal Air Force (RAF) sind auf dem Flugplatz Williamtown in New South Wales stationiert, wo sie lernen , das Wedgetail- Radarflugzeug zu fliegen .

Das britische MOD testet außerdem seine Zephyr-Überwachungsdrohne in großer Höhe an einem Airbus- Standort in der abgelegenen Siedlung Wyndham in Westaustralien. Deklassifiziert geht aus einer Antwort auf Informationsfreiheit hervor, dass MOD-Mitarbeiter das Testgelände besuchen, aber nicht dort ansässig sind.

Im September 2019 besuchten zwei Mitglieder des UK Strategic Command, das britische Militäroperationen in allen Diensten leitet, und eines von Defense Equipment and Support Wyndham.

Die Zephyr, die in der Stratosphäre fliegen soll und zur Überwachung Chinas eingesetzt werden könnte, ist bei Tests von Wyndham aus zweimal abgestürzt . Eine weitere Höhendrohne, die PHASA-35, wird von Mitarbeitern des Rüstungskonzerns BAE Systems und des Defence Science and Technology Laboratory des britischen Militärs in Woomera, Südaustralien , getestet .

Airbus betreibt im Auftrag des MOD auch eine Bodenstation für den militärischen Kommunikationssatelliten Skynet 5A in Mawson Lakes in Adelaide. Ein britischer Marinekommandant ist in der Küstenstadt stationiert, heißt es in einer Antwort der Informationsfreiheit.

Weitere 10 britische Militärangehörige sind an nicht näher bezeichneten Orten in Neuseeland stationiert . Parlamentsdaten aus dem Jahr 2014 zeigten, dass sie unter anderem als Navigatoren an einem P-3K Orion-Flugzeug arbeiteten, das für die Seeüberwachung verwendet werden kann.

In Nepal , an Chinas Westflanke nahe Tibet, betreibt die britische Armee unterdessen mindestens drei Einrichtungen. Dazu gehören Gurkha-Rekrutierungscamps in Pokhara und Dharan sowie Verwaltungseinrichtungen in der Hauptstadt Kathmandu.

Großbritannien setzt junge nepalesische Männer als Soldaten ein, obwohl in Kathmandu eine maoistische Regierung an die Macht kommt.

In Afghanistan , wo derzeit Friedensgespräche zwischen der Regierung und den Taliban geführt werden, unterhalten die britischen Streitkräfte seit langem eine schnelle Eingreiftruppe am internationalen Flughafen Hamid Karzai in Kabul sowie Mentoring an der Infanterie- Zweigschule und den Offizieren der afghanischen Nationalarmee ‚ Akademie. Letzteres, bekannt als “ Sandhurst in the Sand „, wurde mit 75 Millionen Pfund britischem Geld gebaut.

Etwa 10 Mitarbeiter sind in Pakistan stationiert, wo unter anderem Piloten an der Luftwaffenakademie in Risalpur unterrichtet wurden.

Europa und Russland

Neben der Sorge um China glauben Militärchefs, dass Großbritannien jetzt in einem permanenten Wettbewerb mit Russland steht. Das Vereinigte Königreich ist in mindestens sechs europäischen Ländern sowie an NATO-Verwaltungsstandorten militärisch präsent, die von Declassified nicht in unsere Umfrage aufgenommen wurden.

Großbritannien betreibt weiterhin vier Basisstandorte in Deutschland , die 540 Mitarbeiter beherbergen , trotz einer 10-jährigen Initiative namens „Operation Owl“, um sein Netzwerk aus der Zeit des Kalten Krieges zu verkleinern.

Zwei Kasernen bleiben in Sennelager, in Nord-Deutschland, mit einem riesigen Fahrzeughalle in Mönchengladbach und Munitionslager in Wulfen auf einer Website ursprünglich von Sklavenarbeit für die eingebauten Nazis .

In Norwegen hat das britische Militär eine Hubschrauberbasis mit dem Codenamen „Clockwork“ am Flughafen Bardufoss, tief am Polarkreis. Der Stützpunkt wird häufig für Gebirgskriegsübungen genutzt und liegt 350 Meilen vom Hauptquartier der russischen Nordflotte in Seweromorsk bei Murmansk entfernt.

Seit dem Fall der UdSSR hat Großbritannien seine Militärpräsenz auf ehemalige Sowjetblockstaaten ausgeweitet. Zwanzig britische Militärangehörige sind derzeit an die tschechische Militärakademie in Vyškov ausgeliehen .

Näher an der Grenze zu Russland stationieren die RAF-Stützpunkte Typhoon-Kampfjets auf dem estnischen Luftwaffenstützpunkt Amari und dem litauischen Luftwaffenstützpunkt Siauliai , von wo aus sie im Rahmen der NATO-Mission „Luftpolizei“ russische Jets über der Ostsee abfangen können.

Im östlichen Mittelmeer hat Declassified herausgefunden, dass es 17 separate britische Militäreinrichtungen in Zypern gibt , die von Analysten traditionell als ein britisches Überseegebiet gezählt wurden, das die „souveränen Stützpunktgebiete“ Akrotiri und Dhekelia umfasst und 2.290 britisches Personal umfasst.

Zu den Standorten, die bei der Unabhängigkeit 1960 erhalten blieben, gehören Start- und Landebahnen, Schießstände, Kasernen, Treibstoffbunker und Spionagestationen des britischen Nachrichtendienstes GCHQ.

Declassified hat auch festgestellt, dass sich mehrere der Stätten außerhalb der souveränen Basisgebiete befinden, darunter auf dem Gipfel des Olymp, dem höchsten Punkt Zyperns.

Eine von Declassified erhaltene Karte zeigt, dass das britische Militär ein großes Land außerhalb von Akrotiri, bekannt als Lima, als Trainingsgebiet nutzen kann. Deklassifizierte zuvor enthüllte, dass tief fliegende britische Militärflugzeuge den Tod von Nutztieren im Truppenübungsplatz Lima verursacht haben.

Es wird angenommen, dass britische Spezialeinheiten, die in Syrien operieren, auf dem Luftweg von Zypern aus versorgt werden, wo RAF-Transportflugzeuge online beim Start beobachtet werden können, bevor ihre Tracker über Syrien verschwinden.

Über den Standort britischer Spezialeinheiten in Syrien ist wenig bekannt, abgesehen von der Behauptung, dass sie in Al-Tanf nahe der irakisch-jordanischen Grenze und/oder im Norden bei Manbij stationiert sind.

Schutz der Golfdiktaturen

RAF-Flüge aus Zypern landen auch häufig in den Golfdiktaturen der Vereinigten Arabischen Emirate und Katar , wo Großbritannien ständige Stützpunkte auf den Flugplätzen Al Minhad und Al Udeid hat, die von rund 80 Mitarbeitern betrieben werden.

Diese Stützpunkte wurden zur Truppenversorgung in Afghanistan sowie zur Durchführung von Militäroperationen im Irak, in Syrien und in Libyen genutzt.

Katar hat eine gemeinsame Taifun-Staffel mit der RAF mit Sitz in RAF Coningsby in Lincolnshire, die zur Hälfte vom Golfemirat finanziert wird. Verteidigungsminister James Heappey hat sich geweigert , dem Parlament mitzuteilen, wie viele katarische Militärs in Coningsby stationiert sind, um den Stützpunkt zu erweitern .

Noch umstrittener ist die große britische Militärpräsenz in Saudi-Arabien. Declassified hat festgestellt, dass britisches Personal an 15 wichtigen Standorten in Saudi-Arabien installiert ist. In der Hauptstadt Riad sind die britischen Streitkräfte auf ein halbes Dutzend Standorte verteilt, darunter die Luftoperationszentren, in denen RAF-Offiziere die Luftoperationen der saudischen Koalition im Jemen beobachten.

Im Rahmen des Saudi Armed Forces Project (MODSAP) des Verteidigungsministeriums hat BAE Systems dem britischen Militärpersonal 73 Unterkünfte in seinem Salwa Garden Village-Gelände in Riad zur Verfügung gestellt.

RAF-Mitarbeiter, von denen einige zu BAE Systems abgeordnet sind, dienen auch auf dem Luftwaffenstützpunkt King Fahad in Taif, der die Typhoon-Jet-Flotte bedient, dem Luftwaffenstützpunkt King Khalid in Khamis Mushayt nahe der Grenze zum Jemen und auf der King Faisal Air Basis in Tabuk, wo Hawk-Jet-Piloten trainieren.

Für Großbritannien gibt es separate Verträge zur Unterstützung der „ Sondersicherheitsbrigade “ der saudi-arabischen Nationalgarde (SANG), einer Einheit, die die Herrscherfamilie schützt und die „innere Sicherheit“ fördert.

Es wird angenommen, dass britische Soldaten im Ministerium der Garde in Riad sowie in der Signalschule (SANGCOM) in Khashm al-An am Rande der Hauptstadt stationiert sind, zusätzlich zu kleineren Teams in SANG-Gefechtsständen in den westlichen und zentralen Regionen in Jeddah und Buraydah.

Der Rest des britischen Personals in Saudi-Arabien sitzt in seiner ölreichen Ostprovinz, deren schiitische Mehrheit von der regierenden sunnitischen Monarchie hart diskriminiert wird.

Ein Team der Royal Navy unterrichtet an der King Fahd Naval Academy in Jubail, während RAF-Mitarbeiter die Tornado-Jet-Flotte auf dem Luftwaffenstützpunkt King Abdulaziz in Dhahran unterstützen.

Unterkünfte für britische Auftragnehmer und Personal werden von BAE auf dem eigens errichteten Sara-Gelände des Unternehmens in Khobar in der Nähe von Dhahran bereitgestellt. Ein Oberstleutnant der britischen Armee berät SANG-Infanterieeinheiten in ihrem östlichen Kommandoposten in Damman.

Dieses britische Personal in der östlichen Provinz befindet sich in der Nähe des King Fahd Causeway, der riesigen Brücke, die Saudi-Arabien mit der Nachbarinsel Bahrain verbindet, wo Großbritannien einen Marinestützpunkt und eine kleinere Präsenz (kostet 270.000 £ pro Jahr) in der Nähe des internationalen Flughafens in Muharraq . hat .

Im Jahr 2011 fuhr die SANG gepanzerte Fahrzeuge der BAE über den Damm, um Proteste der schiitischen Mehrheit Bahrains gegen den sunnitischen Diktator König Hamad zu unterdrücken.

Die britische Regierung gab später zu : „Es ist möglich, dass einige Mitglieder der saudi-arabischen Nationalgarde, die in Bahrain stationiert waren, eine Ausbildung absolviert haben, die von der britischen Militärmission [für die SANG] bereitgestellt wurde.

Nachdem der Aufstand niedergeschlagen wurde, verstärkte Großbritannien seine Militärpräsenz in Bahrain mit dem Bau eines Marinestützpunkts, der 2018 von Prinz Andrew , einem Freund von König Hamad, eröffnet wurde.

Großbritannien unterhält eine beträchtliche Militärpräsenz in sieben arabischen Monarchien, in denen die Bürger kaum oder gar kein Mitspracherecht haben. Darunter sind etwa 20 britische Soldaten, die den in Sandhurst ausgebildeten König Abdullah II. von Jordanien unterstützen .

Die Armee des Landes hat erhielt £ 4 Millionen in Hilfe von britischen schattigen Konflikt, Sicherheit und Stabilisierungsfonds eine schnelle Eingreiftruppe, mit einem britischen Armee Oberstleutnant Leihgabe an das Gerät einzurichten.

Im vergangenen Jahr wurde berichtet, dass ein britischer Militärberater des jordanischen Königs, Brigadier Alex Macintosh , „ gefeuert “ wurde, nachdem er zu politisch einflussreich geworden war. Macintosh wurde Berichten zufolge sofort ersetzt, und Declassified hat Armeeaufzeichnungen gesehen, die zeigen, dass ein britischer Brigadier im Dienst nach Jordanien ausgeliehen bleibt.

Ähnliche Vereinbarungen gibt es in Kuwait , wo rund 40 britische Truppen stationiert sind. Sie sollen Reaper- Drohnen vom Luftwaffenstützpunkt Ali Al Salem aus bedienen und an der Mubarak Al-Abdullah Joint Command and Staff College in Kuwait unterrichten.

Bis August gehörte der ehemalige Offizier der Royal Navy, Andrew Loring, zu den leitenden Angestellten des Colleges, entsprechend der Tradition , britischem Personal hochrangige Positionen zuzuweisen.

Obwohl britisches Personal an alle drei Zweige des kuwaitischen Militärs ausgeliehen ist, hat sich die MOD geweigert, Declassified mitzuteilen, welche Rolle sie im Krieg im Jemen gespielt haben, wo Kuwait Mitglied der von Saudi-Arabien geführten Koalition ist.

Die umfangreichste britische Militärpräsenz am Golf findet sich im Oman , wo 91 britische Soldaten an den repressiven Sultan des Landes ausgeliehen sind. Sie sind an 16 Standorten stationiert, die teilweise direkt vom britischen Militär oder Geheimdiensten betrieben werden.

Dazu gehört die Royal Navy Basis in Duqm, das wird verdreifacht in der Größe als Teil einer £ 23,8-Millionen – Investition entworfen neuen britischen Flugzeugträger während ihrer Einsätze in den Indischen Ozean und darüber hinaus zu unterstützen.

Es ist unklar, wie viele britische Mitarbeiter in Duqm stationiert sein werden.

Heappey sagte dem Parlament: „Die Möglichkeit, zusätzliches Personal zur Unterstützung dieses Logistikzentrums in Duqm einzusetzen, wird im Rahmen der laufenden Integrierten Überprüfung der Sicherheits-, Verteidigungs-, Entwicklungs- und Außenpolitik geprüft.“

Er fügte hinzu, dass 20 Mitarbeiter vorübergehend als „UK Port Task Group“ nach Duqm entsandt wurden, um die Expansionspläne zu unterstützen.

Eine weitere wichtige Entwicklung des britischen Stützpunktnetzes im Oman ist das neue „Joint Training Area“, das 70 km südlich von Duqm in Ras Madrakah liegt und für Panzerfeuerübungen genutzt wird. Es scheint, dass Pläne im Gange sind, eine große Anzahl britischer Panzer von ihrem derzeitigen Schießstand in Kanada nach Ras Madrakah zu verlegen.

Im Oman ist es strafbar, den Sultan zu beleidigen, so dass der innenpolitische Widerstand gegen die neuen britischen Stützpunkte nicht weit kommen wird.

Die britischen Streitkräfte in Duqm werden wahrscheinlich eng mit der US-Militäreinrichtung in Diego Garcia auf den Chagos-Inseln zusammenarbeiten , einem Teil des britischen Territoriums im Indischen Ozean, das völkerrechtlich zu Mauritius gehört. Etwa 40 britische Militärangehörige sind in Diego Garcia stationiert.

Großbritannien hat sich geweigert, die Inseln an Mauritius zurückzugeben, nachdem es in den 1970er Jahren die indigene Bevölkerung gewaltsam vertrieben hatte.

Im Irak , der einzigen Demokratie in der arabischen Welt, in der in diesem Jahr britische Truppen stationiert waren, haben die Politiker einen anderen Ansatz gewählt.

Im Januar stimmte das irakische Parlament für die Ausweisung ausländischer Streitkräfte, zu denen die verbleibenden 400 britischen Truppen gehören, und die, wenn sie umgesetzt wird, ihre Präsenz an vier Standorten beenden würde: Camp Havoc in Anbar, Camp Taji und Union III in Bagdad und Erbil International Airport im Norden.

Großbritanniens andere militärische Präsenz im Nahen Osten findet sich in Israel und Palästina , wo etwa 10 Truppen stationiert sind. Das Team ist aufgeteilt in die britische Botschaft in Tel Aviv und das Büro des US-Sicherheitskoordinators, das umstritten in der US-Botschaft in Jerusalem ansässig ist.

Declassified hat vor kurzem entdeckt, dass zwei britische Armeeangehörige das US-Team unterstützen.

Militarisierte Steueroasen

Ein weiteres Merkmal der britischen Militärstützpunkte in Übersee ist, dass sie sich oft in Steueroasen befinden, wobei Declassified sechs solcher Standorte findet. Am nächsten zu Hause ist Jersey auf den Kanalinseln, das laut Tax Justice Network zu den zehn größten Steueroasen der Welt gehört .

Die Hauptstadt von Jersey, St. Helier, ist eine Abhängigkeit von der Krone und nicht technisch gesehen Teil des Vereinigten Königreichs. Sie beherbergt eine Armeebasis für das Jersey Field Squadron der Royal Engineers.

Darüber hinaus regiert Großbritannien weiterhin Gibraltar, an der südlichsten Spitze Spaniens, inmitten von Forderungen aus Madrid, das Territorium zurückzugeben, das 1704 von den Royal Marines beschlagnahmt wurde. Gibraltar hat einen Körperschaftsteuersatz von nur 10 % und ist ein globales Zentrum für Glücksspielunternehmen.

Etwa 670 britische Militärangehörige sind an vier Standorten in Gibraltar stationiert, darunter am Flughafen und in der Werft. Zu den Unterkünften gehören das Devil’s Tower Camp und ein MOD-geführtes Schwimmbad.

Der Rest der britischen militarisierten Steueroasen erstreckt sich über den Atlantik. Bermuda , ein britisches Territorium im Mittelatlantik, gilt als das zweit „ korrosivste “ Steuerparadies der Welt .

Es enthält eine kleine Militäranlage im Warwick Camp, die von 350 Mitgliedern des Royal Bermuda Regiments geleitet wird, das „ der britischen Armee angegliedert “ ist und von einem britischen Offizier kommandiert wird.

Eine ähnliche Regelung gibt es auf dem britischen Territorium Montserrat in der Karibik, das regelmäßig in Listen von Steueroasen aufgenommen wird. Für die Sicherheit der Insel sorgen 40 lokale Freiwillige der Royal Montserrat Defense Force mit Sitz in Brades.

Dieses Modell scheint Pläne für ähnliche Pläne auf den Cayman Islands und Turks and Caicos inspiriert zu haben , zwei britische Karibikgebiete, die beide wichtige Steueroasen sind.

Seit 2019 gibt es Bestrebungen, ein Cayman Islands Regiment aufzubauen , das bis Ende 2021 175 Soldaten rekrutieren soll. Ein Großteil der Offiziersausbildung fand im britischen Sandhurst statt. Pläne für ein Turks- und Caicos-Regiment scheinen weniger fortgeschritten zu sein.

Die US-Amerikaner

Während es unwahrscheinlich ist, dass diese militärischen Einrichtungen in der Karibik eine bedeutende Größe erreichen, ist die britische Präsenz auf den Falklandinseln im Südatlantik viel größer und teurer.

38 Jahre nach dem Falklandkrieg mit Argentinien unterhält Großbritannien sechs separate Standorte auf den Inseln. Die Kaserne und der Flughafen von RAF Mount Pleasant sind die größten, basieren jedoch auf einer Werft in Mare Harbour und drei Flugabwehr-Raketensilos auf Mount Alice, Byron Heights und Mount Kent.

Ihre abgelegene Natur hat zu missbräuchlichem Verhalten geführt.

RAF-Veteranin Rebecca Crookshank behauptet, dass sie in den frühen 2000er Jahren als einzige weibliche Rekrutin in Mount Alice sexueller Belästigung ausgesetzt war . Nackte Flieger begrüßten sie bei ihrer Ankunft und rieben ihre Genitalien in einem groben Initiationsritual an ihr. Später wurde sie an ein Bett kabelgebunden.

Der Vorfall soll sich in Einrichtungen ereignet haben, in denen das MOD im Jahr 2017 153 Millionen Pfund ausgegeben hat , um ein Sky Sabre-Luftverteidigungssystem zu installieren, das größtenteils vom israelischen Rüstungsunternehmen Rafael geliefert wird. Der Schritt wurde damals kritisiert, da Rafael in der Vergangenheit Raketen nach Argentinien geliefert hatte.

Zusätzlich zu diesen Standorten gibt es ein lokales Verteidigungslager in der Hauptstadt Stanley, während Schiffe der Royal Navy eine ständige Patrouille vor der Küste halten.

Das Nettoergebnis ist eine Militärpräsenz von 70 bis 100 MOD-Personal, obwohl die Regierung der Falklandinseln die Zahl viel höher angibt: 1.200 Soldaten und 400 zivile Auftragnehmer.

Nichts davon ist billig. Die Stationierung von Soldaten und ihren Familien im Ausland erfordert Unterkünfte, Schulen, Krankenhäuser und Ingenieurarbeiten, die von der Defense Infrastructure Organization (DIO) der Regierung überwacht werden.

Das DIO hat ein 10-Jahres-Investitionsprogramm für die Falklandinseln mit einem Budget von 180 Millionen Pfund. Fast ein Viertel davon wurde für die Warmhaltung der Truppen ausgegeben. Im Jahr 2016 wurden 55,7 Millionen Pfund für ein Kesselhaus und ein Kraftwerk für den Militärhauptquartierkomplex Mount Pleasant aufgewendet.

Im Jahr 2018 wurde Mare Harbor zu einem erweiterten Kosten von 19 Millionen £, vor allem Lebensmittel , um sicherzustellen , und andere Lieferungen leichter die Truppen erreichen. Das Reinigen, Kochen, Leeren der Mülleimer und andere Verwaltungsaufgaben kosten weitere 5,4 Millionen Pfund pro Jahr, die an das Outsourcing-Unternehmen Sodexo zu zahlen sind .

Diese Ausgaben wurden von der Regierung trotz einem Jahrzehnt der Strenge auf dem britischen Festland gerechtfertigt, die 59 Jahre alte Armee – Veteran David Clapson sah sterben im Jahr 2014 nach seiner Zulage Arbeitssuchender gestoppt wurde. Clapson war Diabetiker und auf eine Versorgung mit gekühltem Insulin angewiesen. Er hatte noch 3,44 Pfund auf seinem Bankkonto und hatte keinen Strom und kein Essen mehr.

Die Falklandinseln dienen auch als Verbindung zum Britischen Antarktis-Territorium , einem riesigen Gebiet, das der wissenschaftlichen Erforschung vorbehalten ist. Seine Forschungsstation in Rothera ist auf logistische Unterstützung des britischen Militärs angewiesen und wird von HMS Protector , einem Eispatrouillenschiff der Royal Navy mit normalerweise etwa 65 Mitarbeitern an Bord, mit Nachschub versorgt .

Die Aufrechterhaltung einer solchen „vorwärts gerichteten“ Präsenz in der Antarktis und den Falklandinseln ist nur möglich wegen eines weiteren teuren britischen Territoriums im Südatlantik, Ascension Island, dessen Landebahn auf dem Wideawake Airfield als Luftbrücke zwischen Mount Pleasant und RAF Brize Norton in Oxfordshire dient.

Ascension machte kürzlich mit Vorschlägen des Auswärtigen Amtes Schlagzeilen, auf der Insel, die 5.000 Meilen von Großbritannien entfernt liegt, ein Internierungslager für Asylsuchende zu errichten. In der Realität ist ein solches Schema unwahrscheinlich.

Die Start- und Landebahn muss kostspielig repariert werden , und Großbritanniens geheime Spionagebehörde GCHQ ist dort in Cat Hill stark vertreten.

Insgesamt scheint es auf Ascension fünf britische Militär- und Geheimdienststandorte zu geben, darunter Unterkünfte in Travelers Hill und verheiratete Quartiere in Two Boats und George Town.

Die US-Luftwaffe und die National Security Agency arbeiten zusammen mit dem britischen Personal auf der Insel, eine Beziehung, die sich in den Vereinigten Staaten widerspiegelt, wo 730 Briten über das ganze Land verteilt sind.

Viele von ihnen sind in US-Militärkommandozentralen in der Nähe von Washington DC und NATO-Standorten in Norfolk, Virginia, angesiedelt. Die RAF hat rund 90 Mitarbeiter auf der Creech Air Force Base in Nevada, wo sie Reaper-Drohnen bei Kampfeinsätzen auf der ganzen Welt fliegen.

Bis vor kurzem gab es auch größere Einsätze von RAF- und Navy-Piloten auf anderen Flugplätzen in den USA, wo sie lernten, das neue Kampfflugzeug F-35 zu fliegen. Im Rahmen dieses Programms führten 80 britische Mitarbeiter eine Langzeitausbildung auf der Edwards Air Force Base (AFB) in Kalifornien durch.

Andere am F-35-Ausbildungsprogramm beteiligte Standorte waren die Eglin AFB in Florida, die Marine Corps Air Station Beaufort in South Carolina und die Naval Air Station Patuxent River in Maryland. Bis 2020 kehrten viele dieser Piloten nach Großbritannien zurück, um das Fliegen der F-35 von den neuen Flugzeugträgern der Royal Navy aus zu üben.

Zusätzlich zu diesen Einsätzen gibt es britische Militäroffiziere im Austausch mit einer Vielzahl von US-Einheiten. Im September 2019 hatte der britische Generalmajor Gerald Strickland eine leitende Position auf dem US-Stützpunkt in Fort Hood, Texas, inne, wo er an der Operation Inherent Resolve, der Mission zur Bekämpfung des Islamischen Staates im Nahen Osten, arbeitete.

In der viel verspotteten Space Force von Präsident Trump war auch britisches Personal stationiert. Im vergangenen Dezember wurde berichtet, dass der stellvertretende Direktor des Combined Space Operations Center auf der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien „Group Captain Darren Whiteley – ein Offizier der Royal Air Force aus dem Vereinigten Königreich“ war.

Einer der wenigen britischen Übersee-Basen , die Blicke von der Regierung Verteidigung Überprüfung bedroht ist der Tank Trainingsbereich bei Suffield in Kanada , wo rund 400 fest angestellte Mitarbeiter halten 1.000 Fahrzeuge.

Viele davon sind Challenger 2-Panzer und Warrior-Infanterie-Kampffahrzeuge. Es wird erwartet, dass die Überprüfung der Verteidigung eine Verringerung der Größe der britischen Panzerstreitkräfte ankündigt , was den Bedarf an einer Basis in Kanada verringern würde.

Es gibt jedoch keine Anzeichen dafür, dass Großbritanniens anderer wichtiger Stützpunkt in Amerika, in Belize , von der Überprüfung gestrichen wird. Britische Truppen unterhalten eine kleine Garnison auf dem Hauptflughafen von Belize, von wo aus sie Zugang zu 13 Standorten für das Dschungelkriegstraining haben.

Declassified hat kürzlich bekannt gegeben, dass britische Truppen Zugang zu einem Sechstel des Landes von Belize, einschließlich eines geschützten Waldgebiets, für ein solches Training haben, das das Abfeuern von Mörsern, Artillerie und „Maschinengewehr von Hubschraubern“ umfasst. Belize ist eines der artenreichsten Länder der Welt, Heimat von „vom Aussterben bedrohten Arten“ und seltenen archäologischen Stätten.

Die Übungen in Belize werden von der British Army Training Support Unit Belize ( BATSUB ) durchgeführt, die sich in den Price Barracks in der Nähe von Belize City befindet. Im Jahr 2018 gab das MOD 575.000 Pfund für eine neue Wasseraufbereitungsanlage für die Kaserne aus.

Afrika

Eine weitere Region, in der das britische Militär noch Militärstützpunkte unterhält, ist Afrika. In den 1950er Jahren unterdrückte die britische Armee antikoloniale Kämpfer in Kenia, indem sie Konzentrationslager einsetzte, in denen Gefangene gefoltert und sogar kastriert wurden .

Nach der Unabhängigkeit konnte die britische Armee ihren Stützpunkt im Nyati Camp in Nanyuki, Kreis Laikipia, behalten. Bekannt als BATUK, ist es die Drehscheibe für Hunderte von britischen Armeeangehörigen in Kenia.

Großbritannien hat Zugang zu fünf weiteren Standorten in Kenia und 13 Trainingsgeländen, die zur Vorbereitung der Truppen vor ihrem Einsatz in Afghanistan und anderswo genutzt werden. Im Jahr 2002 zahlte die MOD 4,5 Millionen Pfund als Entschädigung an Hunderte von Kenianern, die durch Blindgänger verletzt wurden, die von britischen Truppen auf diesem Trainingsgelände abgefeuert wurden.

Von Nyati aus nutzen britische Soldaten auch den nahegelegenen Luftwaffenstützpunkt Laikipia und den Übungsplatz Archers Post in Laresoro und Mukogodo in Dol-Dol. In der Hauptstadt Nairobi haben britische Truppen Zugang zum Kifaru Camp in der Kahawa-Kaserne und zu einem International Peace Support Training Center in Karen .

In einer 2016 unterzeichneten Vereinbarung heißt es: „Die Besuchstruppen respektieren die Traditionen, Gebräuche und Kulturen der lokalen Gemeinschaften der Orte, an denen sie im Gastland eingesetzt werden, und achten sie.

Britische Soldaten sind auch bekannt zu verwenden lokale Sexarbeiterinnen.

Es gab Versuche, die britischen Truppen in Kenia anzugreifen. Im Januar wurden drei Männer wegen des Versuchs, in Laikipia einzubrechen, festgenommen und von der Anti-Terror-Polizei vernommen.

Sie sollen mit der Al-Shabaab-Gruppe im benachbarten Somalia in Verbindung stehen , wo auch britische Truppen ständig präsent sind. Armee-Trainingsteams sind am internationalen Flughafen Mogadischu stationiert, ein weiteres Team im Sicherheitstrainingszentrum von Baidoa .

Eine kleinere britische Militärpräsenz befindet sich im Camp Lemonnier in Dschibuti , wo britische Truppen an Drohnenoperationen über dem Horn von Afrika und dem Jemen beteiligt sind. Diese geheimnis Website wird durch ein Hochgeschwindigkeits – Glasfaser verbunden Kabel an die Croughton Spionagebasis in England, die den GCHQ Hauptsitz in Cheltenham verbunden ist. Dschibuti wurde auch mit Operationen britischer Spezialeinheiten im Jemen in Verbindung gebracht.

Eine offenere britische Präsenz wird in Malawi aufrechterhalten, wo britische Soldaten im Liwonde-Nationalpark und in den Nkhotakota- und Majete-Wildreservaten zur Bekämpfung der Wilderei eingesetzt werden.

2019 wurde ein 22-jähriger Soldat, Mathew Talbot , in Liwonde von einem Elefanten niedergetrampelt. Es gab keine Hubschrauberunterstützung in Bereitschaft, um verletzte Truppen zu transportieren, und es dauerte über drei Stunden, bis ein Sanitäter ihn erreichte. Talbot starb, bevor er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Eine MOD-Untersuchung gab 30 Empfehlungen zur Verbesserung der Sicherheit nach dem Vorfall.

Währenddessen leitet in Westafrika ein britischer Offizier immer noch die Horton Academy , ein militärisches Trainingszentrum in Sierra Leone , ein Erbe der britischen Beteiligung am Bürgerkrieg.

In Nigeria sind rund neun britische Soldaten an die nigerianischen Streitkräfte ausgeliehen, inmitten ihrer umstrittenen Menschenrechtsbilanz. Britische Truppen scheinen regelmäßig Zugang zum internationalen Flughafen Kaduna zu haben, wo sie lokale Truppen ausbilden, um sich gegen die Bedrohung durch Boko Haram zu schützen.

Amnesty International behauptet, dass 10.000 Zivilisten in Gefangenenlagern des nigerianischen Militärs gestorben sind, von denen eines teilweise vom Vereinigten Königreich finanziert wurde.

Die britische Militärpräsenz in Afrika wird im Laufe dieses Jahres mit der Entsendung einer „Friedenstruppe“ in Mali in der Sahara erheblich zunehmen . Seit der NATO-Intervention in Libyen im Jahr 2011 wird das Land von Bürgerkrieg und Terrorismus erschüttert.

Seit der Intervention in Libyen operieren britische Truppen mit französischen Truppen in Mali im Rahmen der Operation Newcombe fast ununterbrochen. Die aktuelle Schlachtordnung beinhaltet RAF Chinook-Hubschrauber, die in Gao stationiert sind und „logistische“ Missionen zu abgelegeneren Stützpunkten fliegen, die von französischen Truppen besetzt sind, die schwere Verluste erlitten haben. Die SAS wird auch berichtet , in dem Gebiet zu arbeiten.

Die Zukunft der Mission ist gefährdet, seit Malis Militär im August 2020 nach massiven Protesten gegen die Präsenz ausländischer Truppen im Land und jahrelanger Frustration über den Umgang der Regierung mit dem Konflikt einen Putsch inszeniert hat.

Ein Hinweis zu unserer Methode: Wir haben „Übersee“ als außerhalb des Vereinigten Königreichs definiert. Die Basis muss im Jahr 2020 eine dauerhafte oder langfristige britische Präsenz haben, damit sie gezählt wird. Wir haben Stützpunkte anderer Nationen einbezogen, aber nur dort, wo Großbritannien ständigen Zugang hat oder eine bedeutende Präsenz hat. Wir haben nur NATO-Stützpunkte gezählt, auf denen Großbritannien eine große Kampfpräsenz hat, zB mit eingesetzten Typhoon-Jets, nicht nur auf gegenseitiger Basis stationierte Offiziere.



