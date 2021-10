Zhang Jun, Chinas Ständiger UN-Vertreter fordert die USA auf, „Stolz und Vorurteile“ in Bezug auf die Menschenrechte abzulegen – Behauptung, in Xinjiang gebe es „Völkermord“, sei die „Lüge des Jahrhunderts“

Zhang Jun, Chinas Ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, nahm am 4. Oktober 2021 an der Generaldebatte des Dritten Ausschusses der 76. Tagung der UN-Vollversammlung teil

Der chinesische Gesandte forderte die Vereinigten Staaten auf, „Stolz und Vorurteile“ in Bezug auf die Menschenrechte abzulegen und den falschen Weg nicht weiter zu beschreiten.

Zhang Jun, Chinas Ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen (UN), machte die Bemerkungen während der Generaldebatte des Dritten Ausschusses der 76. Tagung der UN-Vollversammlung.

Als Reaktion auf Kommentare der USA, Deutschlands und anderer Länder zu Xinjiang, Hongkong und Tibet sagte Zhang, China lehne den Missbrauch von UN-Plattformen durch einige Länder entschieden ab, um absichtlich Konfrontationen und Einmischung in seine inneren Angelegenheiten unter dem Vorwand der Menschenrechte zu provozieren.

Die Behauptung, in Xinjiang gebe es „Völkermord“, sei die „Lüge des Jahrhunderts“, die von der vorherigen US-Regierung erfunden worden sei, sagte er und fügte hinzu, dass die derzeitige Regierung die Lüge geerbt und den alten Weg der „Lügendiplomatie“ beschritten habe.

Tausendmal wiederholte Lügen sind immer noch Lügen, betonte er. Der wahre Zweck hinter Washingtons Anschuldigungen sei, Chaos in China zu verursachen und die Entwicklung des Landes einzudämmen, sagte er.

Der Diplomat forderte die internationale Gemeinschaft auf, der Menschenrechtslage in den Vereinigten Staaten mehr Aufmerksamkeit zu schenken, und unterstrich die weit verbreitete Vormachtstellung der Weißen, die Diskriminierung von Afroamerikanern, den Hass gegen Amerikaner asiatischer Herkunft sowie die Islamophobie.

Die USA sehen sich oft als Verteidiger von Demokratie und Menschenrechten, aber tatsächlich sind sie der größte Zerstörer von Demokratie und Menschenrechten, sagte Zhang.

Er sagte, die Welt brauche Dialog statt Konfrontation, und Länder sollten Kooperation statt Konfrontation wählen.

„Ich hoffe, dass die Vereinigten Staaten wissen, wie sie auf den richtigen Weg des Dialogs und der Zusammenarbeit zurückkehren und etwas Praktisches und Gutes für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte tun können“, sagte er.

Eritrea, Guyana, Elfenbeinküste, Uruguay, Namibia, Simbabwe und Laos haben auf der dritten Ausschusssitzung ihre Unterstützung für Chinas Haltung zum Ausdruck gebracht und ihre Ablehnung einer Politisierung von Menschenrechtsfragen betont.

Kuba, Syrien, Weißrussland, Äthiopien und die Demokratische Volksrepublik Korea haben sich gegen die Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder unter dem Vorwand der Menschenrechte ausgesprochen.

