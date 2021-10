Einem Politiker der Linkspartei wird das Impfzertifikat verweigert, da er mit dem russischen Vakzin geimpft ist. Er klagte und verlor. Jetzt will er offenbar in die nächste Instanz gehen.

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_90916998/sputnik-impfstoff-linken-politiker-will-weiter-corona-zertifikat-erstreiten.html

