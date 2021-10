Brasilianer gehen an diesem Samstag an 317 bestätigten Kundgebungsorten in 305 Städten und 18 Ländern auf die Straße. Gegen die Regierung von Jair Bolsonaro zur Verteidigung von Demokratie, Souveränität, sozialer Sicherung.

Liste aller Orte hier:

https://www.brasil247.com/brasil/2-de-outubro-fora-bolsonaro-confirma-317-por-fora-bolsonaro-neste-sabado

Kurze Videos:

https://cutt.ly/cEFHYCq

Bilder:

https://cutt.ly/PEFFUwi

