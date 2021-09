Zunehmende Angriffe gegen die sandinistische Regierung von Präsident Daniel Ortega im Vorfeld der Wahlen in Nikaragua (Telesur)

https://www.telesurtv.net/opinion/Sergio-Ramirez-y-la-traicion-deja-vu-20210923-0020.html

Während die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 7. November in Nicaragua näher rücken, werden die Angriffe, die die sandinistische Regierung von Präsident Daniel Ortega dämonisieren, immer intensiver.

In letzter Zeit haben sich die westlichen Propagandamedien auf die jüngsten Verhaftungen verschiedener nicaraguanischer Oppositioneller konzentriert und behauptet, dass es sich um willkürliche Verhaftungen handelt, die jede Anfechtung der Präsidentschaftskandidatur von Daniel Ortega verhindern sollen. Ein kürzlich veröffentlichtes britisches Interview der britischen Zeitung The Guardian mit dem renommierten Schriftsteller Sergio Ramírez, einem langjährigen scharfen Kritiker von Präsident Ortega und Vizepräsident Rosario Murillo, seinen ehemaligen Kameraden, bietet eine Litanei der Unwahrheiten und Verzerrungen, die derzeit eingesetzt werden, um Ihre Regierung zu diskreditieren.

Ramírez war von 1985 bis 1990 Vizepräsident von Daniel Ortega. Nachdem es ihm 1994 nicht gelungen war, Daniel Ortega aus der Führung der Sandinistischen Nationalen Befreiungsfront (FSLN) zu verdrängen, gründeten er und andere ehemalige Sandinisten eine sozialdemokratische Partei namens Sandinista Renovation Movement ( FRAU). Dann, nach einem äußerst schlechten Wahlergebnis im Jahr 1996, zog sich Ramírez aus dem öffentlichen politischen Leben zurück. Er blieb jedoch ein virulenter hochkarätiger politischer Kritiker von Präsident Ortega und war sehr aktiv und einflussreich bei der Mobilisierung der internationalen Meinung in Lateinamerika, Nordamerika und Europa gegen die sandinistische Regierung von Nicaragua.

In Nicaragua haben die jüngsten Meinungsumfragen des angesehenen Beratungsunternehmens MyR durchweg eine Wahlbeteiligung von mehr als 60 Prozent für Präsident Ortega und etwas mehr als 20 Prozent für Oppositionsparteien ergeben. Wie viele andere Dinge, die den anhaltenden Angriffen auf die sandinistische Regierung Nicaraguas widersprechen, wird diese Tatsache in fast allen Medienberichten über das Land systematisch ausgeklammert. Tatsächlich widersprechen die positiven revolutionären Veränderungen, die die Regierung Ortega in Nicaragua vorgenommen hat, dem von Sergio Ramírez und dem Rest der nicaraguanischen Opposition präsentierten Bild des Landes.

Alle seine Angriffe gehen von der üblichen Propagandaprämisse aus, dass Präsident Ortega ein korrupter und brutaler Diktator ist. Die umfassenden Leistungen seiner Regierung zum Wohle des nicaraguanischen Volkes werden jedoch von zahlreichen einschlägigen internationalen Organisationen anerkannt, von Institutionen wie der Weltbank und der Zentralamerikanischen Bank für wirtschaftliche Integration bis hin zur Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen Gesundheitsorganisation. Unter dem Mandat von Präsident Ortega hat Nicaragua das fortschrittlichste dezentralisierte Regierungssystem für indigene und afro-stämmige Völker in der Hemisphäre eingeführt und ist das erste Land in Amerika, das Frauen im öffentlichen Leben repräsentiert.

Dank einer radikalen Demokratisierung der Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei ist das Land in der Nahrungsmittelproduktion praktisch autark. Es hat das beste Autobahnsystem in Mittelamerika. Das innovative nicaraguanische Bildungssystem, insbesondere seine Programme für ländliche Gebiete und die Nutzung audiovisueller Medien, genießt in Lateinamerika großes Ansehen. Internationale Finanzinstitute betrachten das Land als einen der effizientesten Nutzer ihrer Kredite für Entwicklungsprogramme. Die Diversifizierung Nicaraguas hin zu erneuerbaren Energien ist eine der fortschrittlichsten in der Region. Ebenso ist das Land das sicherste in Mittelamerika.

Dennoch kommen diese enormen Errungenschaften selten, wenn überhaupt, in der Erzählung westlicher Konzerne und alternativer Medien vor, nur weil sie der großen Lüge widersprechen, dass Daniel Ortega ein brutaler korrupter Diktator ist. Das Interview des Guardian mit Sergio Ramírez wirbt unverhohlen für diese große Lüge, ohne die Wahrheit zu beachten. Das Interview lässt die unbestreitbaren Errungenschaften der sandinistischen Regierung aus und fasst die Realität des Landes in eine verzerrte Falschdarstellung der Krise von 2018 ein, in der die politischen Verbündeten von Sergio Ramírez zusammen mit großen Privatunternehmen und der katholischen Kirche einen Umsturzversuch versuchten.

Sie sind gescheitert, aber dank der systematischen Falschaussage der westlichen Menschenrechtsindustrie wurde die extreme Gewalt der politischen Opposition Nicaraguas bei diesem gescheiterten Versuch eines Regimewechsels begraben. Ehrliche Berichte, in denen Falschaussagen in Frage gestellt werden, sind hier und hier und hier verfügbar , neben vielen anderen Quellen, die nie von Propagandakanälen wie The Guardian zitiert wurden. In Bezug auf das Interview mit Ramírez verbreiteten er und sein Interviewer inmitten der faden Propaganda seines neuesten Romans auch die aktuellen Unwahrheiten der Opposition, nämlich:

Präsident Ortega ist ein Despot, der die politische Opposition willkürlich verfolgt, um ihre Teilnahme an den Wahlen im November auszuschließen

der gescheiterte Versuch eines Regimewechsels im Jahr 2018 bestand aus friedlichen Protesten, die von den Behörden brutal unterdrückt wurden und bei denen mehr als 400 junge Menschen getötet wurden

Vizepräsident Murillo ist ein geistesgestörter religiöser Wahnsinniger

Nicaragua hat mehr als 140 politische Gefangene

der Wahlprozess ist eine Täuschung und acht Präsidentschaftskandidaten werden inhaftiert

Der grundlegende Hintergrund, der diese Propaganda-Unwahrheiten erklärt, besteht darin, dass die Regierung der Vereinigten Staaten erklärt hat, dass Nicaragua eine ernsthafte Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten darstellt. Die US-Behörden haben eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, die die nicaraguanische Wirtschaft angreifen. Im vergangenen Jahr hat die United States Agency for Development (USAID) ein Dokument mit dem Titel Responsive Assistance in Nicaragua erstellt , in dem sie explizit diskutieren, wie man in diesem Land mit Unterstützung lokaler Nichtregierungsorganisationen einen Regimewechsel provozieren kann. Als Reaktion darauf haben die nicaraguanischen Behörden auf der Grundlage des Strafgesetzbuchs des Landes und anderer nationaler Gesetze gehandelt ., sowie seine Verpflichtungen aus internationalen Verträgen, kriminelle Absprachen der Opposition bei der US-Aggression gegen das Volk und die Regierung des Landes zu untersuchen. Obwohl die Propaganda der politischen Opposition etwas anderes behauptet, werden alle Festgenommenen wegen der im Strafgesetzbuch des Landes festgelegten Verbrechen inhaftiert. In Nicaragua wird niemand nur wegen seiner politischen Ideen inhaftiert.

Das öffentliche Ministerium von Nicaragua ist eine unabhängige Institutionder Regierung, die in diesem Fall bestätigt hat, dass mehrere Personen, die in der außerparlamentarischen politischen Opposition des Landes aktiv sind, nicht nur die Aggression der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union gegen Nicaragua und seine Bürger abgestimmt, eingeladen und gefördert haben, sondern haben auch Dutzende von Millionen Dollar von der US-Regierung angenommen. Viele Jahre lang erhielten sie dieses Geld formell über ihre gemeinnützigen Nichtregierungsorganisationen, aber sie missbrauchten diesen Status, indem sie das Geld auf korrupte Weise zur Finanzierung von Aktivitäten der politischen Opposition des Landes verwendeten, die darauf abzielten, eine angezettelte politische und wirtschaftliche Destabilisierung zu erleichtern der US-Regierung. Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass die gemeinnützige Stiftung von Sergio Ramírez zu den Empfängern dieses Geldes gehörte.

Unter den Festgenommenen befindet sich kein Präsidentschaftskandidat. Keiner der Beteiligten, etwa Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Medardo Mairena, Arturo Cruz oder Juan Sebastián Chamorro, ist in Nicaragua auch nur Mitglied einer politischen Partei. Nur Sergio Ramírez kann erklären, warum er sich in gutem Glauben als Präsidentschaftskandidat qualifiziert, wenn er nicht einmal Mitglied einer politischen Partei ist. Nach derzeitigem Stand werden sechs Oppositionsparteien (PLC, PLI, APRE, Camino Cristiano, ALN und Yatama) zusammen mit der regierenden FSLN an den Wahlen im November teilnehmen. Daher ist es absurd zu behaupten, dass die Wähler keine Wahl haben, wen sie wählen. Am 24. und 25. Juli Mehr als 60 Prozent der nicaraguanischen Wähler kamen, um ihre Wahldaten vor der eigentlichen Abstimmung im November in ihren jeweiligen Wahlzentren zu überprüfen. Es ist klar, dass die Wähler in Nicaragua nicht mit Sergio Ramírez übereinstimmen, dass die Wahlen eine Farce sind.

Ramírez und seine Redakteure bei The Guardian verkaufen weiterhin die Lüge, dass die Proteste von 2018 friedlich verlaufen seien. Tatsächlich erlitten 400 Polizisten Schussverletzungen und 22 wurden von angeblich friedlichen Oppositionellen getötet, die auch Schulen niederbrannten, Gesundheitszentren und Radiosender angriffen und zahlreiche Geiseln in den Straßensperren nahmen, die sie unter der Kontrolle bewaffneter Schläger installierten. Ein Teil dieser Gewalt ist hier , hier und hier dokumentiert . Ter Guardian spricht von „400 Jugendlichen“, die ermordet wurden, obwohl in Wirklichkeit 10 oder 12 Studenten starben, die Hälfte davon sandinistische Sympathisanten, die von Oppositionsaktivisten ermordet wurden. Die wahre Zahl der Menschen, die während der Krise weltweit starben, beträgt etwa 260, von denen mehr als 60 sandinistische Sympathisanten waren und die überwiegende Mehrheit Zuschauer in die von der Opposition provozierte Gewalt verwickelt waren.

Zu den abscheulichsten der falschen Behauptungen von Ramírez und The Guardian gehört die Verleumdung von Vizepräsidentin Rosario Murillo, die auf die tiefsitzende Frauenfeindlichkeit von Ramírez und den Redakteuren des Guardian hinweist. Ramírez kann nicht akzeptieren, dass eine Frau mit großem Talent mit ihm und seinen Komplizen der Opposition politisch den Boden gesäubert und ihn und seine MRS-Bewegung in die Bedeutungslosigkeit der Wahlen verbannt hat. Weder er noch seine Kollegen von der verschwundenen MRS werden Rosario Murillo dies jemals verzeihen. Murillo war in den 1990er Jahren und bis zum erfolgreichen Wahlkampf der Partei im Jahr 2006 ein wichtiger Stratege beim Wiederaufbau der FSLN als politische Partei.

Von 2007 bis heute haben Daniel Ortega und Rosario Murillo das Minister- und Legislativteam zusammengestellt und geleitet, das die Politik entwarf und durchführte, die Nicaragua bis zur von den Vereinigten Staaten im Jahr 2018 angezettelten Krise die erfolgreichste Entwicklungspolitik in Mittelamerika und unter anderen bescherte das erfolgreichste in ganz Lateinamerika und der Karibik. Rosario Murillo ist eine antiimperialistische Revolutionärin, die im regionalen Kontext mit anderen prominenten politischen Persönlichkeiten der Region vergleichbar ist, von Delcy Rodríguez bis Cristina Fernández oder Dilma Rousseff. Ramírez und The Guardian können Murillos enorme Errungenschaften und Talente nicht leugnen, deshalb diskreditieren und diffamieren sie sie als eine Art „Loftnuss“, die ihre eigenen patriarchalen Instinkte offenbart.

Das Interview mit Ramírez trägt den Titel „Ein Gefühl von Déjá-vu“, der treffender nicht sein könnte. Wieder einmal hat sich ein Mitglied der rechten Elite Nicaraguas mit dem historischen Aggressor des Landes, den Vereinigten Staaten, zusammengetan, indem es mit der US-Aggression zusammengearbeitet hat, um nicht nur die legitime Regierung des eigenen Landes, sondern auch die Bürger anzugreifen. In diesem Fall wird der Verrat von Sergio Ramírez als mutige Herausforderung einer kleinen Ikone der internationalen Hochkultur getarnt. Das Volk der Vereinigten Staaten könnte diesen Verrat jedoch durchaus mit dem von Ezra Pound vergleichen, einer viel einflussreicheren Kulturfigur als Ramírez, der während des Zweiten Weltkriegs seine Radiosendung aus Italien gegen die Alliierten einsetzte.

Obwohl Ramírez tatsächlich mit der Aggression der US-Regierung gegen sein Land zusammenarbeitet, zieht Ramírez Sympathien von empfänglichen amerikanischen Liberalen und europäischen Sozialdemokraten auf sich, indem er vorgibt, fortschrittlich zu sein, während er in der Praxis Nicaraguas traditionelle Oligarchie unterstützt . In Nicaragua sieht man einen starken Kontrast zwischen Ramírez‘ abscheulichem Verrat und dem illustren Beispiel von Rubén Darío, auch eine unvergleichlich einflussreichere Persönlichkeit als Ramírez. Darío diente seinem Land treu als Diplomat und war von der Bedrohung durch den US-Imperialismus zu seiner Zeit gegen Lateinamerika und die Karibik überzeugt. Ramírez hat nicht nur sein Land verraten, sondern auch das kulturelle Erbe, spirituell und politisch der Nationalhelden von Nicaragua, Rubén Darío und Augusto César Sandino. Jedenfalls ist die Mehrheit der Nicaraguaner der Meinung von politisch Randfiguren wie Ramírez völlig gleichgültig.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related