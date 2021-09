Wie man Terrorismus verhindert – von David Swanson (World Beyond War)

Hallo, ich bin David Swanson, der Geschäftsführer von World BEYOND War, Kampagnenkoordinator von RootsAction und Moderator von Talk World Radio. Ich wurde von der Association for Defending Victims of Terrorism um ein Video über ausländische Intervention und Vorherrschaft als wichtigen Faktor bei der Verbreitung von Gewalt und Extremismus gebeten.

Ich bin kein großer Fan des Wortes „Extremismus“, sowohl weil ich denke, dass wir bei Dingen, die es verdienen, extrem sein sollten, als auch weil die US-Regierung böse extremistische Mörder von guten gemäßigten Mördern an Orten wie Syrien unterscheidet, wo der Unterschied zwischen Menschen, die versuchen, eine Regierung gewaltsam zu stürzen, und Menschen, die versuchen, eine Regierung gewaltsam zu stürzen. Aber wenn Extremismus Rassismus und Hass bedeutet, dann wird er eindeutig und aktuell und historisch an Orten geschürt, an denen Kriege geführt werden und an Orten, die Kriege fern der Heimat führen.

Ich bin kein großer Fan des Wortes „Intervention“, weil es so hilfevoll klingt und weil es den Begriff vermeidet, der in den Verträgen verwendet wird, die es illegal machen, nämlich Krieg. Die Art und Weise, wie durch Kriege und Besetzungen Gewalt, einschließlich Folter, verbreitet wird, ist untrennbar mit der Verbreitung von Gesetzlosigkeit und Straflosigkeit verbunden. Interventionen und verstärkte Verhöre sind keine Verbrechen, aber Krieg und Folter sind es.

Studien haben ergeben, dass 95 % der Selbstmordattentate durch die Beendigung einer ausländischen Besetzung motiviert sind. Wenn Sie weltweit keine Selbstmordattentate mehr sehen wollen und dazu bereit sind, Millionen von Menschen in Kriegen zu töten, die größte Flüchtlingskrise aller Zeiten zu schaffen, Mord und Folter zu sanktionieren, gesetzlose Gefängnisse zu errichten, Billionen von Dollars auszugeben, die die Menschheit und andere Lebewesen dringend benötigen, bürgerliche Freiheiten aufgeben, die natürliche Umwelt zu verwüsten, Hass und Bigotterie zu verbreiten und die Rechtsstaatlichkeit zu untergraben, dann musst man wirklich eine sehr starke Bindung zu ausländischen Besetzungen anderer Länder haben, weil man diese eigentlich nur aufgeben müsste.

Studien haben auch ergeben, dass Nationen, die symbolische Truppenzahlen entsandten, um sich dem von den USA geführten Krieg gegen Afghanistan anzuschließen, in ihren eigenen Ländern im Verhältnis zur Anzahl der Truppen, die sie zur Teilnahme entsandten, Terrorismus gegen sich selbst erzeugten. Spanien hatte einen ausländischen Terroranschlag, zog seine Truppen aus dem Irak und hatte keinen einzigen weiteren Terroranschlag mehr. Andere westliche Regierungen haben trotz allem, was sie Ihnen unter anderen Umständen über den Glauben an die Wissenschaft und das Befolgen der Tatsachen sagen könnten, einfach behauptet, dass der einzige Weg zur Bekämpfung des Terrorismus darin besteht, das zu tun, was noch mehr Terrorismus erzeugt.

Die gesetzlose Welt, in der die US-Regierung als größter Feind des Internationalen Strafgerichtshofs, größter Übertreter der UN-Charta und größter Verweigerer von Menschenrechtsverträgen anderen über eine „regelbasierte Ordnung“ predigt, ist eine Welt, in der kriminelle Straffreiheit sich ausbreitet und die Möglichkeit einer tatsächlichen Rechtsstaatlichkeit als unmöglich erachtet wird. Bemühungen Spaniens oder Belgiens oder des IStGH, Mord oder Folter in den USA zu untersuchen, werden durch Mobbing blockiert. Folter ist der Welt nachempfunden und verbreitet sich dementsprechend. Dann wird der Drohnenmord der Welt nachempfunden. Diese Woche sahen wir einen Bericht über die Verschwörung der CIA, Julian Assange zu entführen oder zu ermorden. Der einzige Grund, warum sie zögerten und die Rechtmäßigkeit in Frage stellten, war ihre Vorliebe, keine Rakete einzusetzen. Raketen stehen jetzt völlig über dem Rechtsstaat. Und der einzige Grund, warum sie es vorzogen, keine Rakete einzusetzen, war Assanges Standort in London.

Und mehr als 20 Jahre seit dem 11. September 2001 ist die US-Öffentlichkeit praktisch unfähig gemacht worden, sich vorzustellen, dass die damaligen Verbrechen als Verbrechen verfolgt werden (und nicht als Entschuldigung für größere Verbrechen).

Die Gesetzlosigkeit und die Kriege haben Waffenverkäufe angeheizt, die Kriege angeheizt haben, sowie den Bau von Militärbasen, der Kriege angeheizt hat. Sie haben auch Rassismus, Hass und Gewalt im Herzen des US-Imperiums geschürt. Mindestens 36% der Massenschützen in den Vereinigten Staaten wurden vom US-Militär ausgebildet. Lokale Polizeidienststellen werden von US-amerikanischen und israelischen Militärs bewaffnet und ausgebildet.

Ich habe nicht viel über Dominanz gesagt. Ich denke, dieses Wort war gut gewählt und sollte mehr erwähnt werden. Ohne den Drang zur Dominanz wäre die Beendigung von Kriegen und Besetzungen – und tödlichen Sanktionen – wesentlich einfacher.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related