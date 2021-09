Die Coronavirus-Situation in Russland ist ein schwerwiegender Grund für eine neue Mobilisierung – Kreml (TASS)

https://tass.com/society/1343791

MOSKAU, 29. September./TASS/. Ein Anstieg der Coronavirus-Fälle in ganz Russland gebe ernsthafte Gründe für eine neue Mobilisierung, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch vor Journalisten.

„Wir sehen wachsende Zahlen. Und leider sehen wir eine neue Tendenz zu einem Anstieg der Coronavirus-Fälle“, sagte Peskov.

Rekordhohe Sterblichkeitszahlen werden gemeldet, betonte er. „Das erfordert natürlich unsere Aufmerksamkeit“, räumte der Sprecher ein.

Einige Regionen „ergreifen bereits aktive Maßnahmen“, betonte er. „Ich möchte hier noch einmal betonen, dass jede Region besondere Befugnisse hat. Wir sehen, dass einige Regionen bereits QR-Codes eingeführt haben, einige planen, Massenveranstaltungen einzuschränken, wie Bildung durchgeführt wird“, erklärte der Kreml-Sprecher.

Eine Reihe von Regionen habe „einen neuen Anstieg [an Infektionen]“ zu verzeichnen, bemerkte er. „Jede Region ergreift unabhängig voneinander Maßnahmen“, basierend auf der COVID-19-Situation dort, sagte Peskov. „Aber sicherlich ist diese Situation ein ernster Grund nicht nur für Sorgen, sondern sozusagen für eine neue Mobilisierung“, betonte er.

Maßnahmen auf Bundesebene planen die Behörden vorerst jedoch nicht. „Darüber wird im Moment nicht gesprochen“, antwortete Peskov auf eine Frage.

