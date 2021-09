“A burguesia brasileira quer que ele permaneça no cargo” Ativistas manifestaram-se no sábado em Berlim contra as políticas do presidente Bolsonaro. Uma conversa com Edleuza Peixoto (junge Welt)

„A burguesia do Brasil quer que ele permaneça no cargo“

Ativistas protestaram contra as políticas do presidente Bolsonaro no sábado em Berlim.

Entrevista com Edleuza Peixoto

Não só no Brasil acontecem protestos contra o presidente fascista Jair Bolsonaro, mas também em Berlim. Você fez uma demonstração em frente ao Portão de Brandemburgo no sábado. O que você está criticando?

Existe algum tipo de genocídio acontecendo no Brasil agora. Como resultado das políticas do presidente, são principalmente negros, pobres e indígenas que morrem. Ele negou repetidamente a ameaça representada pela pandemia corona e o efeito protetor das vacinações. Enquanto isso, um contrato de vacina está sendo investigado por corrupção em conexão com o papel de Bolsonaro. Portanto, motivos para ir às ruas não faltam.

O presidente mudou várias vezes de ministro da Saúde em seu governo. Que influência isso teve na política corona?

O primeiro ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, havia apoiado medidas protetivas e posteriormente foi demitido pelo Bolsonaro em abril de 2020. O médico Neon Teich o acompanhou até o consultório. Depois de um mês, ele renunciou ao cargo por discordar das políticas do presidente. Teich foi substituído pelo general Eduardo Pazuello, que foi trocado por Marcello Queiroga, o quarto ministro da Saúde, na primavera de 2021. O general Pazuello é o responsável pela morte de milhares de pessoas na região de Manaus. Quase não havia oxigênio para os pacientes em meio à pandemia. Essa também é responsabilidade de um presidente que ocupa cargos centrais com oficiais do Exército que na verdade nada entendem do assunto.

Como é que o seu grupo protestou contra o Bolsonaro aqui em Berlim?

Juntamos forças em 2020 com o nome de “Luta contra o fascismo no Brasil” (luta contra o fascismo no Brasil, jW). Este ano nosso protesto se tornou ainda mais visível. Por exemplo, em março nos reunimos em frente à embaixada do Brasil e protestamos contra a ditadura militar. Desde que levamos nosso protesto em frente ao Portão de Brandemburgo, alcançamos ainda mais pessoas.

O que você deseja alcançar de Berlim?

Queremos mandar uma mensagem para o Brasil, não basta cantar “Fora Bolsonaro”. Precisamos de uma alternativa e temos que perceber que a burguesia brasileira quer que o presidente permaneça no cargo. O objetivo de seu governo é privatizar o máximo de áreas possíveis: de escolas a hospitais. A posição dos funcionários públicos também está enfraquecida. No futuro, cargos cruciais só serão preenchidos por pessoas leais aos governantes – como era o caso durante a ditadura militar. Como resultado, os pobres teriam pouco mais acesso a cuidados de saúde ou assistência jurídica porque não podiam mais pagar por essas coisas.

Você falou de alternativas. O senhor está contando com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido Trabalhista?

Lula está à frente em todas as pesquisas. No entanto, parece que Bolsonaro está prestes a conseguir o que deseja. Ele “reforma” a administração e modifica os direitos dos povos indígenas, negando-lhes o acesso às terras aráveis, o que por sua vez beneficia os grandes proprietários.

Como você avalia a relação entre Alemanha e Brasil?

A Alemanha é um país imperialista. Quando existe caos no Brasil e a pobreza e a fome determinam o dia a dia de muitas pessoas, o capital não se incomoda com isso. Então, eles simplesmente investem na agricultura para obter lucro. Além disso, existem semelhanças entre a direita brasileira e a alemã. Um exemplo atual: no ano passado, o partido de Bolsonaro fez campanha com a mensagem “Trabalho, unidade e verdade vão libertar o Brasil”, que lembra fortemente o rótulo do portão “O trabalho liberta” nos campos de concentração fascistas.

Entrevista: Carmela Negrete

LINK PDF:

https://drive.google.com/file/d/1tOufAakiKt-wAY2ZdkiXqcsLTZFVAzJf/view?usp=sharing

https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/artikel/410380. Resistance- gegen-faschismus-brasiliens-bourgeoisie-will-dass-er-im-amt-bleibt.html

ORIGINAL:

https://cooptv.wordpress.com/2021/09/14/berlin-gegen-bolsonaro-gesprach-mit-edleuza-peixoto-junge-welt/

english PDF

castellano PDF

portugues PDF

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related