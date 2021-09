US-Marines in Okinawa leiten PFAS-kontaminiertes Wasser in die Kanalisation ein – Okinawa-Verwaltung „wütend“, während die japanische Regierung selbstgefällig zuschaut

17. April 2020 – US Marine Corps Col. David Steele, Kommandierender Offizier der Marine Corps Air Station Futenma, trifft sich mit Okinawa Vice-Gov. Kiichiro Jahana, wo Löschschaum in einem unterirdischen Lagertank aufgefangen wurde. (Foto des US Marine Corps)





Im April 2020 floss das Schaumwasser aus Regenwasserrohren (rotes x) aus der Marine Corps Air Station Futenma. Die Landebahn ist rechts abgebildet. Der Uchidomari-Fluss (in Blau) trägt die Giftstoffe nach Makiminato am Ostchinesischen Meer.

Der Kommandeur der US – Streitkräfte in Japan, Generalleutnant Kevin Schneider, veröffentlichte folgende Erklärung am 24. April 2020, zwei Wochen nach dem Vorfall, „Wir haben diese Spill bereuen und arbeitet hart , um herauszufinden , warum es passiert ist, um sorgen dafür, dass ein solches Ereignis nicht noch einmal vorkommt. Ich bin jedoch sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit auf lokaler und nationaler Ebene, die wir bei der Bereinigung und der Bewältigung der globalen Herausforderung durch diese Substanzen gesehen haben“, sagte Schneider.

Dies ist eine Standardantwort, die weltweit verwendet wird, um die Einheimischen zu besänftigen, egal ob sie in Maryland, Deutschland oder Japan sind. Das Militär wusste sofort, warum es passierte. Sie wissen, dass es auch weiterhin zu unbeabsichtigten Freisetzungen kommen und die menschliche Gesundheit gefährden wird.

Die Amerikaner verlassen sich auf unterwürfige Gastregierungen. So heißt es beispielsweise in einem Bericht des Okinawa-Verteidigungsbüros, der örtlichen Zweigstelle des japanischen Verteidigungsministeriums, dass die Schaumfreisetzungen bei Futenma „fast keine Auswirkungen auf den Menschen hatten“. Die Zeitung Ryuko Shimpo untersuchte jedoch Flusswasser in der Nähe der Futenma-Basis und fand 247,2 Teile pro Billion (ppt) PFOS/PFOA im Uchidomari-Fluss. (Stellen Sie sich amerikanische Zeitungen vor, die dies tun.) Das Meerwasser aus dem Fischereihafen Makiminato enthielt 41,0 ng/l der Giftstoffe. Der Fluss hatte 13 Arten von PFAS, die wahrscheinlich im wässrigen filmbildenden Schaum des Militärs (AFFF) enthalten sind.

Um diese Zahlen ins rechte Licht zu rücken, sagt das Wisconsin Department of Natural Resources, dass Oberflächenwasserstände von mehr als 2 ppt eine Bedrohung für die menschliche Gesundheit darstellen. Die PFOS in den Schäumen bioakkumulieren wild in Wasserlebewesen. Die primäre Art und Weise, wie Menschen diese Chemikalien konsumieren, ist der Verzehr von Fisch.



Fische in Okinawa sind mit PFAS vergiftet. Die vier hier aufgeführten Arten (von oben nach unten geordnet) sind Schwertträger, Pearl Danio, Guppy und Tilapia.

111 ng/g (im Pearl Danio) x 227 g (normale Portion 8 Unzen) = 26.557 Nanogramm (ng). Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit sagt, dass es in Ordnung ist, wenn jemand mit einem Gewicht von 70 kg (154 Pfund) 300 ng pro Woche zu sich nimmt. (4,4 ng pro kg Gewicht) Eine Portion Okinawa-Fisch liegt 88-mal über dem europäischen Wochenlimit.



Der Gouverneur von Okinawa, Denny Tamaki, war empört. Er sagte: „Ich habe wirklich keine Worte“, als er erfuhr, dass ein Barbecue der Grund für die Freilassung war. Anfang 2021 gab die Regierung von Okinawa bekannt, dass das Grundwasser in der Umgebung des Marine Corps-Stützpunkts eine Konzentration von 2.000 ppt PFAS enthält. In Okinawa sind Öffentlichkeit und Presse zunehmend verärgert über die Unverschämtheit des US-Militärs. Es wird sich herumgesprochen, dass das US-Militär Millionen von Menschen auf der ganzen Welt vergiftet und dies auch weiterhin tun will. Mehr als 50.000 Menschen in den USA, die Farmen im Umkreis von einer Meile von Militäranlagen betreiben, werden voraussichtlich vom Pentagon benachrichtigt, dass ihr Grundwasser wahrscheinlich mit PFAS verseucht ist. Die potenziell tödlichen unterirdischen Wolken aus den Feuerübungsgebieten auf der Basis können tatsächlich 20 Meilen zurücklegen.



Diese giftigen Freisetzungen und die Massenvergiftung von Millionen von Amerikanern werden die PR-Fiaskos des Pentagons von My Lai, Abu Ghraib und das Abschlachten von 10 afghanischen Zivilisten, die wir kürzlich miterlebt haben, übertreffen. Etwa 56 Prozent der Anfang des Jahres befragten Amerikaner sagten, sie hätten „großes Vertrauen“ in das Militär, gegenüber 70 Prozent im Jahr 2018. Wir werden erleben, wie sich dieser Trend beschleunigen wird, während die Nachrichtenagenturen gezwungen sind, über die Vergiftung von . durch das Militär zu berichten Amerika und die Welt.

In all dem steckt eine tiefe Ironie. Die Antikriegsbewegung und die Mainstream-Umweltgruppen in den Vereinigten Staaten haben das Thema im Allgemeinen nur langsam angenommen. Stattdessen wird der Aufstand von Bauern in Mittelamerika ausgehen.



26. August 2021

Ein neues Kapitel der US-amerikanischen imperialen Arroganz in Okinawa wurde am 26. August 2021 aufgeschlagen. Weder die USA noch die Japaner haben Standards bezüglich der PFAS-Werte entwickelt, die in sanitäre Abwassersysteme freigesetzt werden dürfen. Es scheint, dass beide Nationen auf das Trinkwasser fixiert sind, während die Wissenschaft klar und unwiderlegbar ist, dass die meisten PFAS, die von Menschen konsumiert werden, durch die Nahrung, die wir essen, aufgenommen werden, insbesondere Meeresfrüchte aus kontaminierten Gewässern.



Das Militärkommando in Futenma traf sich am 19. Juli 2021 mit Beamten der japanischen Zentralregierung und der Präfektur Okinawan, um Proben von aufbereitetem Wasser aus der Basis zu entnehmen, um separate Tests durchzuführen. Ein Folgetreffen wurde für den 26. August angesetzt, um Pläne zur Veröffentlichung der Ergebnisse der drei Tests zu erörtern.



Stattdessen leiteten die Marines am Morgen des 26. August einseitig und böswillig 64.000 Liter des vergifteten Wassers in die städtische Kanalisation. Das Wasser kam aus den unterirdischen Tanks, die den verschütteten Löschschaum enthielten. Laut der Zeitung Asahi Shimbun haben die Marines noch immer etwa 360.000 Liter kontaminiertes Wasser auf der Basis .



Okinawa-Beamte sagten, sie hätten am 26. August um 9:05 Uhr eine E-Mail von den Marines erhalten, in der es hieß, dass Wasser mit den Giftstoffen um 9:30 Uhr freigesetzt werde. Das US-Militär sagte, das freigesetzte Wasser enthalte 2,7 ppt PFOS pro Liter Wasser. Das US-Militär hatte Bedenken geäußert, dass die Lagertanks aufgrund von starken Regenfällen durch Taifune überlaufen könnten, während das japanische Verteidigungsministerium erklärte, dass die Umleitung des Wassers „eine vorläufige Notmaßnahme aufgrund des Taifunproblems“ sei.



Die Beamten der Stadt Ginowan reagierten sofort. Nur zwei Stunden nach Beginn der Einleitung entnahm die Ginowan Sewage Facility Division Abwasserproben aus einem Mannloch in der Gegend von Isa, wo das Abwasser von MCAS Futenma in das öffentliche System gelangt.



Die Probe zeigte folgende Konzentrationen:

PFOS 630 pptPFOA 40 pptPFHxS 69 ppt

Insgesamt 739 ppt

Die US-Marines berichteten, 2,7 ppt PFAS im Abwasser gefunden zu haben. Die Okinawaner sagen, sie hätten 739 ppt gefunden. Obwohl routinemäßige Tests von PFAS in verschiedenen Medien 36 Analyten nachweisen können, wurden nur die drei oben genannten von den Okinawanern berichtet. Die Marines meldeten einfach „2,7 ppt PFOS“. Es ist wahrscheinlich, dass die Gesamtsummen aller PFAS-Konzentrationen das Doppelte von 739 ppt betragen würden, wenn die anderen PFAS-Sorten getestet worden wären.

Die Präfektur Okinawa (Bundesstaat) und die Kommunalregierungen von Ginowan legten sofort Proteste beim US-Militär ein. „Ich empfinde große Empörung darüber, dass das US-Militär das Wasser einseitig abgelassen hat, obwohl es wusste, dass zwischen Japan und den Vereinigten Staaten Gespräche über den Umgang mit dem kontaminierten Wasser geführt wurden“, sagte der Gouverneur von Okinawa, Denny Tamaki, später am Tag.

Es ist aufschlussreich, die Antworten des Stadtrats von Ginowan, der Präfektur Okinawa, des Marine Corps Installation Pacific, Okinawa, und der japanischen Regierung zu vergleichen.

Am 8. September verabschiedete der Stadtrat von Ginowan eine Resolution, in der es hieß, er sei „wütend“ auf das US-Militär über die Entsorgung des verunreinigten Wassers. Zuvor hatte die Stadt die Marines gebeten, die Gifte nicht in die Kanalisation zu entsorgen. Die Resolution forderte das US-Militär auf, auf Löschschäume umzustellen, die kein PFAS enthalten, und forderte das US-Militär auf, die Materialien zu verbrennen. In der Resolution der Stadt heißt es, die Freisetzung von Chemikalien „zeige eine völlige Missachtung der Menschen dieser Stadt“. Der Bürgermeister von Ginowan, Masanori Matsugawa, sagte: „Es ist äußerst bedauerlich, weil die Freisetzung des Wassers keine Rücksicht auf die Anwohner genommen hat, die ihre Bedenken immer noch nicht ausgeräumt haben“ aus dem Vorfall im letzten Jahr.

Der Gouverneur von Okinawa, Denny Tamaki, will Zugang zur Futenma-Basis haben , um unabhängige Tests durchzuführen.





Das US-Militär reagierte am nächsten Tag auf die Resolution des Stadtrats mit der Verbreitung

einer irreführenden Pressemitteilung mit folgender Schlagzeile:

Marine Corps Installationen Pacific entfernt jeglichen wässrigen filmbildenden Schaum (AFFF) auf OkinawaDer Text des Militärpropagandastücks besagt, dass das Marine Corps „die Entfernung aller Legacy- Aqueous Film Forming Foam (AFFF) aus den Lagern und Installationen des Marine Corps auf Okinawa abgeschlossen hat“. Die Marines erklärten, dass die Schäume mit PFOS und PFOA zur Verbrennung auf das japanische Festland verschifft worden seien. Die Schäume wurden „durch einen neuen Schaum ersetzt, der die Anforderungen des US-Verteidigungsministeriums erfüllt und im Brandfall immer noch die gleichen lebensrettenden Vorteile bietet. Diese Maßnahme reduziert das Umweltrisiko von PFOS und PFOA auf Okinawa erheblich und ist ein weiterer konkreter Beweis für die Transparenz von MCIPAC und sein starkes Engagement für die Umweltverantwortung.“

Das DOD hat vor einigen Jahren PFOS- und PFOA-haltige Löschschäume aus seinen US-Stützpunkten entfernt, während es dies erst jetzt unter Druck in Okinawa tut. Die neuen PFAS-Schäume enthalten wahrscheinlich das in Okinawas Wassers gefundene PFHxS, sind ebenfalls giftig . Das DOD weigert sich, genau anzugeben, welche PFAS-Chemikalien in seinen Löschschäumen enthalten sind, weil „die Chemikalien geschützte Informationen des Herstellers sind“.



Es ist bekannt, dass PFHxS den neuronalen Zelltod induziert und wurde mit frühem Einsetzen der Menopause und mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung bei Kindern in Verbindung gebracht.

Die Okinawaner sind empört; die Marines lügen, während die japanische Regierung selbstgefällig ist. Yoshihide Suga, Premierminister von Japan, sagte, die japanische Regierung habe

eine gründliche Untersuchung des Vorfalls durchgeführt . Er sagte, die japanische Regierung dränge die US-Streitkräfte, PFOS-haltige Feuerlöschschäume zu ersetzen. Nichts mehr.Um es zusammenzufassen, die Amerikaner berichteten von 2,7 ppt PFAS im Abwasser, während die Okinawaner die 274-fache Menge im Abwasser fanden. Die Okinawaner sind zwischen einem Felsen und einem harten Ort gefangen.

Stars and Stripes berichtete am 20. September, dass die japanische Regierung zugestimmt hat, die „Entsorgung“ des kontaminierten Abwassers von Futenma zu übernehmen. Die Regierung hat sich bereit erklärt, 825.000 US-Dollar für die Verbrennung des Materials zu zahlen. Das US-Militär entgeht der Justiz.



Gouverneur Tamaki nannte die Entwicklung einen Schritt nach vorn.



Verbrennung ist kein Fortschritt! Die japanische Regierung und Okinawa-Beamte sind sich der Gefahren der Verbrennung von PFAS offenbar nicht bewusst. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass die Verbrennung die tödlichen Chemikalien im Löschschaum zerstört. Die meisten Verbrennungsanlagen sind nicht in der Lage, die erforderlichen Temperaturen zu erreichen, um die für PFAS charakteristische Fluor-Kohlenstoff-Bindung zu zerstören. Dies sind schließlich Löschschäume.

Die EPA sagt, es sei nicht sicher, ob PFAS durch Verbrennung zerstört wird. Die zur Zerstörung der Verbindungen erforderlichen Temperaturen übersteigen die Temperaturen, die von fast allen Verbrennungsanlagen erreicht werden.



Am 22. September verabschiedete das US-Repräsentantenhaus eine Änderung des National Defense Authorization Act für das Geschäftsjahr 2022, die ein Moratorium für die Verbrennung von PFAS festlegt. Über die Maßnahme wird der Senat unter Berücksichtigung des massiven Förderpakets abstimmen. Gouverneur Tamaki, Sie haben das großartig gemacht! Bitte korrigieren Sie den Eintrag. Die Verbrennungsanlagen werden einen stillen Tod über japanische Häuser und Bauernhöfe sprengen. Okinawa-Protest bei Futenma. Wie buchstabiert man „Gift“? 毒 Ganz einfach: Per- und Polyfluoralkylsubstanzen.Per- und Polyfluoralkylmaterialien



Demonstranten in Okinawa spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Erzählung. Im Gegensatz zu den Staaten berichtet die Mainstream-Presse ernsthaft über ihre Botschaft. Sie werden nicht als Gesindel auf der Straße abgetan. Vielmehr werden sie als legitime Strömung anerkannt, die durch die Bürger fließt.In einem Protestbrief an den japanischen Verteidigungsminister und das Verteidigungsbüro von Okinawa stellen die Ko-Vertreter Yoshiyasu Iha, Kunitoshi Sakurai, Hideko Tamanaha und Naomi Machida vom Verbindungskomitee zum Schutz des Lebens der Bürger vor organischer Fluorkohlenwasserstoff-Kontamination drei Forderungen:

1. Eine Entschuldigung des US-Militärs für seine Umweltverbrechen, insbesondere die absichtliche Einleitung von mit PFAS verseuchtem Wasser in die öffentliche Kanalisation.2. Sofortige Untersuchungen vor Ort zur Ermittlung der Verschmutzungsquelle.3. Alle Behandlungen und Kosten für die Entgiftung von PFAS-kontaminiertem Wasser aus der Futenma-Basis sollten vom US-Militär getragen werden.



Kontakt: Toshio Takahashi chilongi@nirai.ne.jp

Die Kontamination, die wir in Okinawa erleben, findet weltweit statt, obwohl viele dieses dringende Problem der öffentlichen Gesundheit aufgrund eines allgemeinen Presseembargos nicht kennen. Dies beginnt sich zu ändern.