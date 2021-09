Lage in Haiti #HandsOffVenezuela Kundgebung #Berlin 25.9.21 Redebeitrag Cornelia Pretorius

https://youtu.be/dughQhkNjFM

Mauro Valderrama, CP Peru #Frente​​​ Unido América Latina​ – Pedro Castillo #Berlin​​​ Septiembre 25

https://www.youtube.com/watch?v=uHEHTSCnvf8&t=6s

CELAC Gipfeltreffen in Mexiko – H. Bücker, Coop Anti-War Café Berlin #Frente​​​UnidoAméricaLatina​

https://youtu.be/sKTp3XAYiqo

