Scholz betont, wie wichtig ihm weiterhin die Zusammenarbeit mit den USA als Bündnispartner und die Nato insgesamt ist, stellt er auch eine Aufstockung des Verteidigungshaushaltes für die Bundeswehr in Aussicht. „Die Nato ist und bleibt ein tragender Pfeiler der transatlantischen Partnerschaft und für Europas Sicherheit unverzichtbar“

https://www.vorwaerts.de/artikel/schlussrunde-scholz-steht-klar-usa-nato-eu-frankreich

