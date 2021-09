Friedensbewegung begrüßt Neuseelands Verbot australischer Atom-U-Boote (World Beyond War)

Von Richard Northey, Vorsitzender, International Affairs and Disarmament Committee, Aotearoa / New Zealand Peace Foundation, 19. September 2021

Die von der neuseeländischen Regierung angekündigte Fortsetzung ihrer Anti-Atom-Politik, die allen zukünftigen australischen Atom-U-Booten das Einfahren in neuseeländische Gewässer oder Häfen verbieten wird, wurde von langjährigen Friedensaktivisten, dem International Affairs and Disarmament Committee of the Aotearoa / New Zealand . begrüßt Friedensstiftung.

Neuseelands weltweit führende nuklearfreie Gesetzgebung wurde von Matrosen der Friedensstaffel, die sich mit Atomkriegsschiffen konfrontiert sahen, Aktivisten der Basis und der Regierung von David Lange hart erkämpft, sagt Richard Northey, Vorsitzender des Ausschusses für internationale Angelegenheiten und Abrüstung der Friedensstiftung.

„Ich bin persönlich vor dem Atom-U-Boot Haddo gesegelt und habe dann als Eden-Abgeordneter für das Anti-Atom-Gesetz gestimmt“, sagt Northey.

„Es wird australische Atom-U-Boote genauso effektiv und gerechtfertigt von Neuseeland fernhalten, wie es in den letzten 36 Jahren nuklearbetriebene oder atomar bewaffnete Kriegsschiffe aus anderen Ländern aus neuseeländischen Gewässern ferngehalten hat, einschließlich derer aus China, Indien, Frankreich, Großbritannien und USA.“

Herr Northey sagt, es sei wichtig, unser Verbot von atomgetriebenen oder bewaffneten Kriegsschiffen beizubehalten.

„Wenn wir ein Atom-U-Boot in die Häfen von Auckland oder Wellington zulassen, könnte ein nuklearer Unfall aufgrund von Kollision, Grundberührung, Feuer, Explosion oder Reaktorlecks schlimme Folgen für Mensch und Leben haben und die Schifffahrt, Fischerei, Freizeitaktivitäten und andere Meeresaktivitäten für Generationen gefährden.“ .“

„Eine weitere Sorge ist, dass die Kernreaktoren in den von Australien zu erwerbenden U-Booten hochangereichertes Uran (HEU) anstelle von niedrig angereichertem Uran (LEU) verwenden – dem normalen Brennstoff für Kernreaktoren. HEU ist das wichtigste Material, das benötigt wird, um eine Atombombe herzustellen.

Aus diesem Grund beschränkt das JCPOA – das iranische Atomabkommen – den Iran darauf, nur LEU (unter 20 % Urananreicherung) zu produzieren.

Obwohl Australien nicht daran interessiert ist, HEU zur Herstellung einer Atombombe zu verwenden, könnte Australien, einem Mitgliedsstaat des Atomwaffensperrvertrags (NPT), mit HEU (mit einer Anreicherung von etwa 50%) für nuklearbetriebene U-Boote eröffnet werden die Schleusen zu anderen Ländern, die U-Boote mit HEU-Antrieb erwerben, um eine Kapazität für die Herstellung einer Bombe zu entwickeln.

Diese Entwicklung könnte der kommenden NVV-Überprüfungskonferenz Anfang nächsten Jahres einen Strich durch die Rechnung machen.

Besorgniserregend ist auch die Tatsache, dass die neuen australischen U-Boote, obwohl sie nicht nuklear bewaffnet sind, Teil einer eskalierenden politischen und militärischen Konfrontation zwischen der neuen AUKUS-Allianz (Australien, Großbritannien und die USA) und China nach der Annahme der neuen AUKUS . zu sein scheinen Verteidigungspakt am 15. September bekannt gegeben. Eine solche Konfrontation riskiert einen sehr zerstörerischen Krieg, wird die Differenzen mit China wahrscheinlich nicht lösen und ist immens verschwenderisch und schädlich für den Aufbau einer friedlichen, gerechten und kollaborativen Welt.

Alle Bedenken hinsichtlich der militärischen Aktivitäten und der Menschenrechtsbilanz Chinas müssen durch Diplomatie, das Streben nach gemeinsamer Sicherheit, die Anwendung des Völkerrechts und die Nutzung von Konfliktlösungsmechanismen, einschließlich derer, die durch die Vereinten Nationen und das UN-Übereinkommen über das Recht der Vereinten Nationen verfügbar sind, ausgeräumt werden Meer.

Wir appellieren an die australische Regierung, ihren Ansatz zu überdenken, eine weitere Konflikteskalation zu unterlassen und der Bewältigung schwerwiegender Probleme der menschlichen Sicherheit von heute und morgen, einschließlich der COVID-Pandemie, des Klimawandels, der Hungersnot und der Armut, zunehmend Priorität einzuräumen, anstatt Ressourcen zu schütten in Rivalitäten zwischen Großmächten, die im 19. und 20. Jahrhundert so katastrophal waren.

Wir begrüßen die Bekräftigung der neuseeländischen Atomwaffenfreiheitspolitik durch den neuseeländischen Premierminister Ardern und die vorrangige Ausrichtung der neuseeländischen Regierung auf Diplomatie, und wir unterstützen diese Stimmen in Australien, einschließlich des angesehenen ehemaligen Premierministers Paul Keating, die ihre Regierung auffordern, die denken und diese Entscheidung rückgängig machen.“

Das International Affairs and Disarmament Committee der Aotearoa / New Zealand Peace Foundation ist eine Gruppe erfahrener neuseeländischer Forscher und Aktivisten im Bereich internationale Angelegenheiten und Abrüstung, die unter dem Dach der Aotearoa / New Zealand Peace Foundation unabhängig operiert.

