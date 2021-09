Rassismus verhindert gemeinsamen Wohlstand in den USA (CGTN)

https://news.cgtn.com/news/2021-09-14/Racism-denies-common-prosperity-in-the-United-States-13xShxA6pTq/index.html

Danny Haiphong ist ein unabhängiger Journalist und Forscher in den Vereinigten Staaten. Er ist Mitherausgeber des Black Agenda Report, Mitherausgeber von Friends of Socialist China und Gründungsmitglied der internationalen Kampagne No Cold War. Der Artikel gibt die Meinung des Autors und nicht unbedingt die Ansichten von CGTN wieder.

Die Mainstream-US-Medien stellen China häufig als „abgeschlossenes“ Land dar, das ethnische Minderheiten mit Verachtung und Unterdrückung behandelt. Die New York Times führte diese haltlose Anschuldigung in einem am 9. September veröffentlichten Kommentar weiter, in dem behauptet wurde, China schließe sich von der Welt ab und lehne die englische Sprache ab. Abgesehen von Reformen des Bildungssystems, die darauf abzielen, die wirtschaftlichen und sozialen Belastungen chinesischer Familien anzugehen, wurden keine überprüfbaren Beweise vorgelegt.

Der Kommentar argumentierte, dass Chinas Entscheidung, seinen privaten Nachhilfe- und Prüfungsprozess strenger zu regeln, ein Zeichen dafür ist, dass sich das Land von der Welt abschottet. Tatsächlich erreichen Chinas Reformen jedoch das Gegenteil, indem sie an dem von der Zentralregierung gesetzten Ziel festhalten, „gemeinsamen Wohlstand“ für alle zu sichern. Nach der Beseitigung der extremen Armut im vergangenen Jahr hat China die Vorschriften für Technologieunternehmen und Bildungseinrichtungen verschärft, um ein Umfeld zu schaffen, in dem Bürger mit niedrigerem Einkommen den Wohlstand der schnell wachsenden sozialistischen Wirtschaft genießen können.

Welche Schritte China auch immer unternimmt, um eine gerechtere Wirtschaftslandschaft zu schaffen, liegt weit außerhalb der Zuständigkeit der Vereinigten Staaten. Die US-Mainstream-Medien machen Chinas Souveränität aufgrund der tiefen Verbindungen der Medien mit dem militärisch-industriellen Komplex und dem politischen Establishment in Washington oft zu einem amerikanischen Anliegen. Fast täglich wird in den großen US-Medien eine negative Geschichte über China veröffentlicht.

Die Komplizenschaft der Medien in einem von den USA geführten neuen Kalten Krieg hat zu einem starken Einbruch der amerikanischen öffentlichen Meinung gegenüber China geführt. Antiasiatischer Rassismus ist in den Vereinigten Staaten zu einem schwerwiegenderen Problem geworden, zum großen Teil aufgrund der Absprachen zwischen dem politischen Establishment der USA und den Mainstream-Medien bei der Förderung der rassistischen Erfindung, China sei für die COVID-19-Pandemie verantwortlich.

China war jedoch in der Lage, eine koordinierte und zentralisierte Reaktion auf COVID-19 wirksam umzusetzen, die das Leben unzähliger Menschen schützte. China war auch die erste große Volkswirtschaft, die angesichts der unzähligen Probleme, die die Pandemie für die Entwicklung darstellte, ein positives Wirtschaftswachstum erzielte. Die Tatsache, dass China sein Ziel der Beseitigung extremer Armut während einer globalen Krise der öffentlichen Gesundheit erreichen konnte, zeigt, dass das Engagement des Landes für gemeinsamen Wohlstand sehr real ist.

Die Vereinigten Staaten haben Brandpropaganda über China verbreitet, während sie es versäumt haben, die wirtschaftliche und soziale Gesundheit ihrer eigenen Gesellschaft zu schützen. Rassismus ist eine treibende Kraft des kapitalistischen US-Systems, das den gemeinsamen Wohlstand zugunsten einer winzigen Minderheit von Eliten, die die Politik in den Vereinigten Staaten diktieren, leugnet. Die Entmenschlichung von Schwarzen und indigenen Völkern diente als ideologische Grundlage für den Siedlerkolonialismus und die Sklaverei, begleitet von der Entwicklung der Vereinigten Staaten im Laufe der Geschichte. Während viele die Ansicht akzeptieren, dass Rassismus eine Reihe von hasserfüllten Ideen ist, verstehen weniger Rassismus als Problem der materiellen Verteilung.

Weder schwarze Amerikaner noch indigene Völker haben Wiedergutmachungen für den historischen Diebstahl ihres Landes und ihres Einkommens erhalten. Rassismus führt daher weiterhin zu verheerenden Unterdrückungsmassnahmen für Schwarze und indigene Völker, die in den Vereinigten Staaten leben. Der Reichtum schwarzer Amerikaner tendiert gegen Null, während indigene Menschen dreimal so häufig von Armut betroffen sind wie ihre weißen amerikanischen Kollegen.

Eine ähnliche Situation besteht in Bezug auf mexikanisch-amerikanische Gemeinschaften. Die Vereinigten Staaten kolonisierten im 19. Jahrhundert große Teile Mexikos, nur um in den Vereinigten Staaten lebende mexikanische Arbeiter zu Niedriglohnjobs zu zwingen, die weniger als 75 Cent für jeden Dollar, den weiße Amerikaner verdienen, einbringen.

Rassismus schafft eine ungleiche Verteilung aller Ressourcen, nicht nur Einkommen und Vermögen. Die Vereinigten Staaten sind das reichste Land der Welt, haben es jedoch abgelehnt, während einer globalen Pandemie eine allgemeine Gesundheitsversorgung bereitzustellen. Anstatt der gesamten Gesellschaft zu nützen, werden Sozialleistungen aller Art in den USA bedürftigkeitsgeprüft, um die Vorstellung von „verdienenden“ und „unwürdigen“ armen Menschen zu stärken.

Dieses Arrangement wird von Gewalt getragen. Rassistische Panikmache über Wohnviertel mit schwarzer Mehrheit rechtfertigt Polizeigewalt und die Vertreibung von Arbeitern mit niedrigem Einkommen aus ihren Gemeinden. Die USA haben es geschafft, Billionen von Dollar in einen militärisch-industriellen Komplex zu stecken, der Ressourcen von inländischen Prioritäten abzieht und die Zerstörung ganzer Gesellschaften im Ausland erleichtert.

Die „sonderbare Institution“ der Vereinigten Staaten ist nicht Demokratie, sondern Rassismus. Rassismus hat die USA zu einer zentralisierten Reaktion auf COVID-19 und andere dringende Probleme unfähig gemacht. Das Erreichen eines gemeinsamen Wohlstands sowohl für die Vereinigten Staaten als auch für den Rest der Welt wird durch einen Rahmen erschwert, der manche Leben über andere stellt. Anstatt sich in Chinas Angelegenheiten einzumischen, sollten progressive Kräfte in den Vereinigten Staaten den albtraumhaften Zuständen, die durch Rassismus erzeugt werden, der weiterhin die Gesellschaft im Namen der wenigen Reichen auseinanderreißt, Vorrang geben.

