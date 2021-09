Präsident Xi Jinping hält Videoansprache zum 6. CELAC-Gipfel (CTNG)

Evidence of Japan’s germ war atrocities

Das 6. Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) fand am Samstag in Mexiko-Stadt statt.

Auf Einladung Mexikos, der rotierenden Präsidentschaft von CELAC, hielt der chinesische Präsident Xi Jinping eine Videorede zum Gipfel.

Xi wies darauf hin, dass CELAC vor 10 Jahren aus den Bemühungen lateinamerikanischer und karibischer Länder entstand, die Unabhängigkeit anzustreben und Stärke in der Einheit zu suchen, was ein Meilenstein im Prozess der regionalen Integration war. In den letzten 10 Jahren hat CELAC eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität und der Förderung der gemeinsamen Entwicklung in der Region gespielt.

China lege großen Wert auf den Ausbau der Beziehungen zu CELAC und unterstütze CELAC bei der Koordinierung regionaler Länder, um die Zusammenarbeit durchzuführen und Herausforderungen zu bewältigen, sagte Xi.

Er erinnerte an die Gründung des Forum of China und der CELAC im Juli 2014 und sagte, das Forum habe einen neuen Weg für die umfassende Zusammenarbeit zwischen China und Lateinamerika entwickelt.

Er fügte hinzu, dass das Forum in den letzten sieben Jahren floriert und zu einer wichtigen Plattform geworden ist, um befreundete Kräfte aus allen Gesellschaftsschichten in China und Lateinamerika zusammenzubringen und wichtige Beiträge zur Vertiefung der chinesisch-lateinamerikanischen Beziehungen zu leisten.

Präsident Xi sagte, dass die Beziehungen zwischen China und Lateinamerika nach dem Test der sich ändernden internationalen Landschaft in eine neue Ära eingetreten sind, die von Gleichberechtigung, gegenseitigem Nutzen, Innovation, Offenheit und greifbaren Vorteilen für die Menschen geprägt ist.

„Die Freundschaft zwischen China und Lateinamerika ist althergebracht und tief in den Herzen der Menschen verwurzelt“, sagte Xi.

Er stellte fest, dass China und Lateinamerika sich angesichts des COVID-19-Ausbruchs gegenseitig geholfen und eine umfassende Zusammenarbeit gegen die Pandemie durchgeführt haben.

China werde die Länder Lateinamerikas und der Karibik (LAC) weiterhin nach besten Kräften unterstützen und den regionalen Ländern dabei helfen, die Pandemie frühzeitig zu überwinden und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung wieder aufzunehmen, sagte Xi.

Der chinesische Präsident fügte hinzu, dass China bereit sei, mit den LAC-Ländern zusammenzuarbeiten, um Schwierigkeiten gemeinsam zu überwinden und gemeinsam Möglichkeiten zu schaffen, eine Gemeinschaft der gemeinsamen Zukunft zwischen China und Lateinamerika aufzubauen.

