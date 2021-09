Vladimir Chizhov, ständiger Vertreter der Russischen Föderation bei der Europäischen Union: Versuche des Europäischen Parlaments, das russische Volk zu belehren, sind beleidigend (TASS)

BRÜSSEL, 19. September /TASS/. Die Versuche des Europäischen Parlaments (EP), das russische Volk zu belehren, werden als Beleidigung seiner Intelligenz und seiner Fähigkeit zu unabhängigem Denken wahrgenommen, sagte der Ständige Vertreter Russlands bei der EU, Wladimir Tschischow, gegenüber Journalisten und kommentierte die jüngste EP-Resolution zu den Wahlen in Russland. Er betonte auch, dass die EU-Länder von Russland lernen könnten, wie man Wahlen organisiert und ihre Transparenz gewährleistet.

„Der Leitgedanke dieser gesamten Resolution ist, dass [Russland] eine böse Regierung, einen Präsidenten und ein Parlament hat, und ich bin mir sicher, dies wird von vielen in unserem Land als Beleidigung ihrer Intelligenz und ihrer Fähigkeit zum eigenständigen Denken wahrgenommen“, sagte der russische Gesandte. „Wenn jemand in Brüssel glaubt, dass solche Resolutionen die Russen zu regierungsfeindlichen Kundgebungen anregen oder die Situation in unserem Land auf andere Weise erschüttern können, dann werde ich sagen, dass sie Russland und das russische Volk schlecht kennen. Unsere Landsleute sind verantwortungsbewusst und politisch genug gebildet.“ als dass sie solchen Aufrufen Folge leisten würden.

„Dieses Dokument ist ein leuchtendes Beispiel für die Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates. Es könnte später in Lehrbüchern zitiert werden Die russische Autorität und das Parlament sollten es sein; es enthält spezifische Anweisungen, wie Russland seine Wahlgesetzgebung ändern sollte“, merkte er an.

Der russische Gesandte glaubt, dass „dieses Dokument im täglichen Betrieb der Exekutivorgane der EU keine praktische Anwendung finden wird“.

Zuvor hatte das Europäische Parlament einen Bericht des litauischen Europaabgeordneten Andrus Kubilus angenommen, in dem die EU aufgefordert wurde, ihre Beziehungen zu Russland zu überprüfen.

Insbesondere müsse die EU „der Sicherheitsbedrohung entgegentreten“, „die Einmischung Russlands in die Angelegenheiten der EU und der ‚Östlichen Partnerschaft‘ bekämpfen“, so der Verfasser des Berichts, ausserdem müsse man „einen selektiven Dialog mit dem Kreml“ führen und „mit der demokratischen Gesellschaft.“

Unter anderem heißt es in dem Bericht, dass die EU-Staaten „bereit sein müssen, das Ergebnis der bevorstehenden Staatsduma-Wahlen nicht anzuerkennen“, wenn „Verstöße gegen demokratische Verfahren und das Völkerrecht“ registriert werden.

https://tass.com/russia/1339515

