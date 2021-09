„Frieden konkret“: NaturFreunde Berlin und NaturFreunde Hamburg wollen regelmäßig friedenspolitische Themen behandeln und diskutieren.

Reihe: Frieden konkret

In der Reihe „Frieden konkret“ wollen die NaturFreunde Berlin und die NaturFreunde Hamburg regelmäßig friedenspolitische Themen behandeln und gemeinsam mit Aktiven aus der Friedensbewegung und Interessenten diskutieren. Die Reihe „Frieden konkret“ ist Teil der Bildungsarbeit der NaturFreunde gegen Militarisierung und Krieg. Aktivisten*innen sollen Fakten und Hintergründe zu aktuellen Entwicklungen aufgezeigt und Interessierte für die Arbeit in der Friedensbewegung angesprochen werden.

29.09.2021 | 19.00 Uhr

Frieden konkret: Thema: „Feindbild China. Die Darstellung Chinas in Medien und Analysen.“

Einführung: Uwe Hiksch, NaturFreunde Deutschlands

Zoom: https://zoom.us/j/526339150

27.10.2021 | 19.00 Uhr

Frieden konkret: Thema: „Future Combat Air System – Das größte Rüstungsprojekt Europas“

Einführung: Jürgen Wagner, IMI Tübingen

Zoom: https://zoom.us/j/526339150

17.11.2021 | 19.00 Uhr

Frieden konkret: Thema: „Die außenpolitischen und sicherheitspolitischen Planungen der neuen Bundesregierung“

Einführung: Michael Müller, NaturFreunde Deutschlands

Zoom: https://zoom.us/j/526339150

