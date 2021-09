Berlin 18. September Kundgebung: Frente Unido America Latina Berlin #HaendewegvonVenezuela

Dr. Nancy Larenas, PC Chile September 18 / Frente Unido América Latina #Berlin Castellano / Deutsch

https://youtu.be/yzNeazQfils

Rede von Salvador Lopez für Frente Unido América Latina Berlin – 18. September / Castellano / DE

Videolink

https://youtu.be/isg7TcgDn-0

Septiembre 18 2021 #ManosFueraDeVenezuela – Valmore Suarez, Frente Unido America Latina Berlin

https://youtu.be/1zegu_D_m-0

Berlin 18. September 2021 – Frank für UNBLOCK CUBA – Frente Unido América Latina Berlin

Videolink

https://youtu.be/cv1S8D7q458

Lieder von Dario aus dem Rheinland für Frente Unido América Latina Berlin – 18. September 2021

https://youtu.be/ObEBfRNA8dA

„Die Internationale“ gesungen von Dario / Frente Unido América Latina Berlin am 18. September 2021

https://youtu.be/NoUl6GatWrU

Bilder:

https://bit.ly/3cHYImw





http://haendewegvonvenezuela.net

http://www.coopcafeberlin.de

http://antikriegtv

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related