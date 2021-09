Nein, „Der längste Krieg“ in der US-Geschichte ist noch nicht vorbei. Was die USA dem Land Afghanistan und seinem Volk angetan haben, ist keine Reihe von Fehlern oder fehlgeschlagenen guten Absichten, sondern es waren Verbrechen – von Brian Terrell (commondreams.org)

https://www.commondreams.org/views/2021/09/07/no-longest-war-us-history-not-over

Was die USA dem Land Afghanistan und seinem Volk angetan haben, ist keine Reihe von Fehlern oder fehlgeschlagenen guten Absichten, sondern es waren Verbrechen. Und noch immer ist kein Ende in Sicht.

In einer Rede im Weißen Hause am 31. August, hat Präsident Joe Biden die Menschen in den USA und in der Welt belogen: „Letzte Nacht in Kabul, beendeten die Vereinigten Staaten 20 Jahre Krieg in Afghanistan-dem längsten Krieg in der amerikanischen Geschichte.“ Der US-Krieg gegen Afghanistan war nicht zu Ende – er hat sich nur an den technologischen Fortschritt angepasst und sich in einen Krieg verwandelt, der politisch nachhaltiger, hartnäckiger und leichter exportierbar sein wird.

Wie der Präsident zugab: „Wir werden den Kampf gegen den Terrorismus in Afghanistan und anderen Ländern fortsetzen. Wir müssen dafür nur keinen Bodenkrieg führen Terroristen und Ziele können auch anders bekämpft werden, falls nötig.“

Fünf Tage zuvor, am Abend des Donnerstag, 26. August Stunden nach einem Selbstmordbombe am Tor des Kabuler Flughafen Kabul detonierte und Dutzende von Afghanen tötete und verwundete die versuchten , ihr Land zu verlassen und die Bombe tötete auch 18 US-Soldaten, Präsident Biden sprach zu die Welt, „sowohl empört als auch mit gebrochenem Herzen“, sagte er. Viele von uns hörten die Rede des Präsidenten, die gehalten wurde, bevor die Opfer gezählt und die Trümmer beseitigt werden konnten, und fanden in seinen Worten weder Trost noch Hoffnung. Stattdessen wurden unser Herzschmerz und unsere Empörung nur verstärkt, als Joe Biden die Tragödie nutzte, um nach noch mehr Krieg zu rufen.

„Diejenigen, die diesen Angriff ausgeführt haben, sowie alle, die Amerika Schaden zufügen wollen, müssen wissen: Wir werden nicht vergeben. Wir werden nicht vergessen. Wir werden Sie jagen und Sie bezahlen lassen“, drohte er. „Ich habe meinen Kommandeuren auch befohlen, Operationspläne zu entwickeln, um Vermögenswerte, Führung und Einrichtungen von ISIS-K anzugreifen.

Der vom Präsidenten bedrohte „Moment unserer Wahl“ kam einen Tag später, am Freitag, dem 27. August, als das US-Militär einen Drohnenangriff gegen einen angeblichen IS-K-„Planer“ in der afghanischen Ostprovinz Nangarhar durchführte. Die Behauptung des US-Militärs, es wisse von „keinen zivilen Opfern“ bei dem Angriff, wird von Berichten aus dem Boden widerlegt . „Wir haben gesehen, dass Rikschas brannten“, sagte ein afghanischer Zeuge. „Kinder und Frauen wurden verwundet und ein Mann, ein Junge und eine Frau waren auf der Stelle getötet worden.“ Die Angst vor einem ISIS-K-Gegenangriff behinderte die Evakuierungsbemühungen weiter, als die US-Botschaft US-Bürger warnte , den Flughafen zu verlassen. „Dieser Streik war nicht der letzte“, sagte Präsident Biden.tötete eine zehnköpfige Familie in Kabul.

Der erste tödliche Drohnenangriff der Geschichte ereignete sich in Afghanistan am 7. Oktober 2001, als die CIA den Taliban-Führer Mullah Omar identifizierte, „oder zu 98 Prozent wahrscheinlich er es war“, aber die von einer Predator-Drohne abgefeuerte Hellfire-Rakete tötete zwei nicht identifizierte Männer, während Mullah Omar entkam. Diese beiden jüngsten Fälle von „Kraft und Präzision“, die von Biden zwanzig Jahre später angeordnet wurden, markierten dort das mutmaßliche Ende des Krieges, so wie er begonnen hatte. Die Zwischenbilanz war nicht viel besser, und tatsächlich belegen Dokumente, die der Whistleblower Daniel Hale enthüllt hat , dass die US-Regierung sich bewusst ist, dass 90 % ihrer Opfer von Drohnenangriffen nicht die beabsichtigten Ziele sind.

Zemari Ahmadi, der am 29. August getötet wurde bei einem Drohnenangriff in Kabul war zusammen mit neun Mitgliedern seiner Familie getötet wurde, darunter sieben kleine Kinder, bei einer in Kalifornien ansässigen humanitären Organisation angestellt und hatte ein Visum für die Einreise in die USA beantragt, ebenso wie Ahmadis Neffe Nasser, der ebenfalls getötet wurde Attacke. Nasser hatte mit US-Spezialeinheiten in der afghanischen Stadt Herat zusammengearbeitet und dort auch als Wachmann für das US-Konsulat gedient. Welche Affinität auch immer die überlebenden Mitglieder von Ahmadis Familie und Freunden zu den USA gehabt haben mögen, löste sich an diesem Tag in Rauch auf. „Amerika ist der Mörder von Muslimen an jedem Ort und zu jeder Zeit“, sagte ein Verwandter, der an der Beerdigung teilnahm, „ich hoffe, dass alle islamischen Länder sich darin einig sind, dass Nein, „Der längste Krieg“ in der US-Geschichte ist noch nicht vorbei

Was die USA Afghanistan und seinem Volk angetan haben, ist keine Reihe von Fehlern oder fehlgeschlagenen guten Absichten, sondern Verbrechen. Und noch immer ist kein Ende in Sicht.

Amerika ein Verbrecher ist.“ Ein anderer Trauernder, ein Kollege von Ahmadi, sagte: „Wir“

Dass gezielte Tötungen, wie sie in Afghanistan und an anderen Orten von 2001 bis heute verübt wurden, den erklärten Zielen der Bekämpfung des Terrorismus, der regionalen Stabilität oder der Gewinnung von Herzen und Köpfen kontraproduktiv sind, wissen die Architekten des „Kriegs gegen den Terror, „zumindest seit 2009. Dank Wikileaks haben wir Zugriff auf ein CIA- Dokumentvon diesem Jahr an, um hochwertige Targeting-Operationen zu einem effektiven Instrument zur Aufstandsbekämpfung zu machen. Unter den „Schlüsselergebnissen“ des CIA-Berichts warnen Analysten vor den negativen Folgen der Ermordung sogenannter High Level Targets (HLT). „Zu den potenziellen negativen Auswirkungen von HLT-Operationen gehören die Erhöhung der Unterstützung durch Aufständische … Eskalation eines Konflikts auf eine Weise, die die Aufständischen begünstigt.“

Die offensichtlichen Wahrheiten, die die CIA in einem geheimen Bericht begraben hat, wurden viele Male von hochrangigen Beamten zugegeben, die diese Richtlinien umsetzen. Im Jahr 2013 berichtete General James E. Cartwright, der ehemalige stellvertretende Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff, dem Chicago Council on Global Affairs in der New York Times : „Wir sehen diesen Rückschlag Weg zu einer Lösung, egal wie präzise Sie sind, Sie werden die Leute verärgern, auch wenn sie nicht angegriffen werden.“ In einem Interview 2010 im Rollingstone, General Stanley McChrystal, damals Kommandeur der US- und NATO-Streitkräfte in Afghanistan, stellte fest, dass „für jede unschuldige Person, die Sie töten, Sie 10 neue Feinde schaffen“. Nach der Gleichung des Generals haben sich die USA allein in den von Präsident Biden am 27. und 29. August angeordneten Streiks mindestens 130 neue Feinde geschaffen.

Wenn die katastrophalen Folgen der Politik einer Nation so klar vorhersehbar und offensichtlich unvermeidlich sind, dann sind sie beabsichtigt. Was Afghanistan passiert ist, ist keine Reihe von Fehlern oder fehlgeschlagenen guten Absichten, es sind Verbrechen.

In seinem Roman, 1984, sah George Orwell eine dystopische Zukunft , in den Kriege ständig bekämpft werden würden, nicht in irgendeiner Weise und Präsident Eisenhowers zu gewinnen oder aufgelöst beabsichtigte Abschiedsworte als er sein Amt im Jahr 1961 verlassen waren eine Warnung vor den „ernsten Folgen“ von der „militärisch-industrielle Komplex“. Wikileaks – Gründer Julian Assange stellte fest , dass diese düsteren Prognosen zugegangen war, spricht im Jahr 2011: „Das Ziel ist Afghanistan zu nutzen , um Geld zu waschen aus der Steuerbasis der USA und Europa durch Afghanistan und wieder in die Hände eines transnationalen Sicherheits Elite . Das Ziel ist ein endloser Krieg, kein erfolgreicher Krieg.“

Nein, der Krieg ist nicht vorbei. Aus einer Nation, die Reparationen versprechen und um Vergebung des afghanischen Volkes bitten sollte, kommt das infantile Wüten: „Wir werden nicht vergeben die den Terrorismus provozieren, den Abschiedsspott „und zu ISIS-K: Wir sind noch nicht fertig mit dir.“

Im vereinfachten Dualismus der US-Partisanenpolitik scheint es nur die Frage zu sein, ob dem aktuellen Präsidenten die Schuld gegeben werden sollte oder ob er seinem Vorgänger die Schuld geben sollte. Dies ist eine Diskussion, die nicht nur irrelevant ist, sondern eine gefährliche Umgehung der Verantwortung. 20 Jahre Kriegsverbrechen machen viele mitschuldig.

1972 schrieb Rabbi Abraham Joshua Heschel: „Moralisch gesehen gibt es keine Grenzen für die Sorge um das Leiden der Menschen. Gleichgültigkeit gegenüber dem Bösen ist schlimmer als das Böse selbst, [und] in einer freien Gesellschaft sind einige schuldig.“ , aber alle sind dafür verantwortlich.“ Wir alle in den USA, Politiker, Wähler, Steuerzahler, Investoren und sogar diejenigen, die dagegen protestiert und Widerstand geleistet haben, sind für 20 Jahre Krieg in Afghanistan verantwortlich. Wir alle sind auch dafür verantwortlich, es zu beenden.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related