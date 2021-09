Aufstehen Basisgruppe Berlin-Mitte im Coop Antikriegscafe unterstützt – „Gemeinsam auf die Straße“ ÖFFENTLICH STATT PRIVAT! 

#Aufstehen Basisgruppe Berlin-Mitte unterstützt den Aufruf.

Wir fordern:• Mehr Personal in Krankenhaus und Pflege – TVöD für alle an der Spree• Rekommunalisierung von privatisierten und outgesourcten Bereichen• Keine Privatisierung der S-Bahn – eine S-Bahn für Alle• Private Investoren raus aus dem Gesundheits- und Krankenhausbereich – Gesundheit vor Profitstreben• Entlastung und mehr Personal in Schulen und Kitas• Bezahlbare Wohnungen für alle – Hedgefonds am Wohnungsmarkt die rote Karte zeigen, Deutsche Wohnen und Co. enteignen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related