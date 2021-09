Dekan der University of Cambridge, forderte die britische Regierung Reparationen an die Länder zu zahlen, die unter kolonialer Ausbeutung und Sklavenhandel leiden.

Der Dekan Dr. Michael Banner, ist der erste hochrangige britische Geistliche, der sich öffentlich zu diesem Thema äußert und er argumentiert, dass die Regierung die „ursprüngliche Ungerechtigkeit“ der Sklaverei rückgängig machen muss , von der moderne Institutionen immer noch profitieren.

Er betonte, dass die Briten „führende Täter der Schrecken“ der Sklaverei seien und argumentiert, dass die Regierung verpflichtet sei, Reparationen zu zahlen.

Der Dekan Dr. Michael Banner kritisierte, dass es anscheinend „als selbstverständlich angesehen wird […], dass jeder Vermögenszuwachs aus der Sklaverei in der Vergangenheit der Institution in der Gegenwart materiell zugute gekommen ist. ”

Diese Äusserungen kommen inmitten einer weltweiten Debatte darüber, ob die Länder, die am atlantischen Sklavenhandel beteiligt sind, Reparationen zahlen sollten.

