Hai Shaulian, ein prominenter Impfgegner ein Organisator von Protesten gegen Masken und Covid-19 Impfungen, ist im Alter von 57 Jahren an den Folgen von Covid-19 verstorben.

mehr Infos hier:

https://www.rt.com/news/534785-israel-coronavirus-shaulian-poisoning-death/

