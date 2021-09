„Brasiliens Bourgeoisie will, dass er im Amt bleibt“ Aktivisten demonstrierten am Sonnabend in Berlin gegen die Politik von Präsident Bolsonaro. Ein Gespräch mit Edleuza Peixoto (junge Welt)

LINK PDF:

https://drive.google.com/file/d/1tOufAakiKt-wAY2ZdkiXqcsLTZFVAzJf/view?usp=sharing

https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/artikel/410380.widerstand-gegen-faschismus-brasiliens-bourgeoisie-will-dass-er-im-amt-bleibt.html

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related