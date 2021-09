„𝐃𝐢𝐞 𝐁𝐢𝐥𝐝 𝐥𝐞𝐠𝐭 𝐚𝐥𝐭𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧 𝐚𝐮𝐟“



Die „Bild“-Zeitung hat sich über den Auftritt von Rammstein-Frontmann Till Lindemann auf dem Roten Platz empört gezeigt. Wie konnte er nur?! Wie konnte er singen und das ohne Erlaubnis der deutschen Presse?! Die Bild interpretierte diese Veranstaltung sogleich als „Propaganda“. Die – was weiß ich – Musikkritiker bzw. politischen Investigatoren kamen anhand dieser, gelinde gesagt, seltsamen Überlegungen zum Schluss, dass das alles wie üblich nicht von ungefähr sei. Lindemann habe sich somit offensichtlich in den Wahlkampf für die Staatsduma eingebracht.

Die Journalisten machten sogar einen geeigneten Experten ausfindig. Alexander Sebastian Léonce von der Wenge Graf Lambsdorff erklärte, er sehe in diesem Auftritt eine klare politische Komponente – Wahlkampfhilfe für Putin.

Nun weiß ich nicht einmal, wo ich anfangen soll. Vielleicht mit der Frage, ob alle Nachrichten in Deutschland mit den Worten „Und Wladimir Putin….“ beginnen?

Herr Alexander Sebastian Léonce von der Wenge Graf Lambsdorff sollte genauer in die Bücher schauen. In Russland wird anders als in Deutschland abgestimmt, und der russische Präsident wird direkt gewählt. Diese Präsidentschaftswahlen sind mittlerweile vorbei. Nebenbei gesagt, Wladimir Putin hat gewonnen.

Außerdem sollten sich die Journalisten dessen bewusst sein, dass die Festspiele “Spasskij-Turm” kein Teil des Wahlkampfrennens sind, sondern ein JÄHRLICH stattfindendes Musik-Festival. Und Lindemann ist nicht der erste Deutsche, der daran teilnimmt. Beispielsweise trat 2012 das Musikkorps !!! der Bundeswehr (an dieser Stelle würde ich gerne das Gesicht des Bild-Chefredakteurs sehen) im Rahmen dieses Festivals auf dem Roten Platz auf. Wenn es nach Bild ginge, hätte das deutsche Militärorchester auch zum Präsidentschaftswahlkampf in Russland beitragen wollen, sich jedoch ein wenig verspätet und wäre dann doch nach Moskau gekommen, um dem Gewinner Wladimir Putin nach allen Regeln der Kunst zu gratulieren.

Nun kommen wir zum Lied „Geliebte Stadt“, das von Till Lindemann gesungen wurde. Der Hinweis der deutschen Journalisten, dass es “oft für Propaganda-Zwecke genutzt” werde, ist so etwas von nichtssagend, dass es offensichtlich wird, dass die Autoren wirklich so gut wie absolut nichts verstehen, wie tiefsinnig dieses Musikstück ist und was an kulturellen Inhalten drin steckt.

Es sind die Romantik, die den Aviatikerberuf damals umhüllte, und eine innige Begeisterung für die Piloten – junge sowjetische Helden im Himmel über Spanien und der Mongolei. Es ist eine kaum wahrnehmbare Vorahnung des Abschieds vom Frieden, die im globalen Unwetter mitschwebte. Es ist Liebe zur Heimat, die unsere Kultur so sehr auszeichnet.

Übrigens sollten die deutschen Journalisten auch Kiew darauf aufmerksam machen (wo das musikalische Glanzstück komponiert wurde), wie sorgsam wir mit unserem gemeinsamen Kulturerbe umgehen. Hier könnten sie einiges lernen.

Und schade, dass die Bild Till selber nicht zitierte: “Ich bin sicher, dass Musik Brücken zwischen Völkern baut“. Er sei sehr dankbar für die Chance, dieses Lied zu singen, und hoffe sehr, einen kleinen Beitrag zur Freundschaft und Völkerverständigung geleistet zu haben.

Die „Sensationsmacher“ sollten sich einschärfen, dass man in Russland gegenüber den Deutschen nicht nur während der Wahlen eine gute Einstellung hat. Trotz einer sehr komplizierten Geschichte, die uns verbindet, gehört es zu unserem Naturell, dass wir vergeben und nicht nachtragend sind. Gerade darin zeigt sich die Großzügigkeit der russischen Seele, die im Ausland so viel beschworen wird. Wir sind offen dafür, dass das Musikkorps der Bundeswehr bei einem freundschaftlichen Musikfestival auf dem Roten Platz marschiert oder dass ein deutscher Industrial-Metal-Star sowjetische Hits singt. Eine solche „deutsche Landungsgruppe“ im Herzen Russlands können wir nur begrüßen. Denn während wir uns auf die Vergangenheit besinnen, schauen wir nach vorne und reichen die Hand zur Freundschaft, gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit und Kooperation außerhalb jeglicher politischen Konjunktur. Ich hoffe, dass die Menschen in Deutschland das trotz der Bemühungen von Bild eindeutig erkennen können.





