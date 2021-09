China besteht gegenüber den Taliban darauf, das Versprechen einzuhalten, die Verbindungen zum Terrorismus nach der vorläufigen Ankündigung der Regierung abzubrechen (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202109/1233644.shtml

Die afghanischen Taliban haben am Dienstag wichtige Mitglieder ihrer neuen Übergangsregierung bekannt gegeben. Die Struktur der Übergangsregierung zeigt, dass die Taliban ihre politische Dominanz und absolute Kontrolle im Land sicherstellen wollen und bedeutet, dass die Taliban in dieser Phase weiterhin die Lösung interner Probleme priorisieren werden, anstatt die Erwartungen der internationale Gemeinschaft zu erfüllen, sagten chinesische Analysten.

Obwohl die Schlüsselpositionen der Übergangsregierung von Taliban-Mitgliedern dominiert werden, könnten die Taliban einige Basispositionen mit Nicht-Taliban-Kräften im Land teilen, sagten Analysten.

Einige dieser hochrangigen Taliban-Mitglieder stehen jedoch auf der UN-Sanktionsliste. Die Situation wird weiterhin aufmerksam verfolget und ihre Position, die Taliban zu drängen, das Versprochene einzuhalten, wird sich nicht ändern.

Mullah Hasan Akhund wurde am Dienstag zum Premierminister der Übergangsregierung Afghanistans ernannt, wobei Mullah Abdul Ghani Baradar und Abdul Salam Hanafi als amtierende stellvertretende Premierminister benannt wurden, berichteten Medien.

Sarajuddin Haqqani, Sohn des Gründers des von den USA als Terrororganisation eingestuften Haqqani-Netzwerks, werde amtierender Innenminister, teilte Taliban-Hauptsprecher Zabihullah Mujahid während einer Pressekonferenz in Kabul mit. Zum amtierenden Verteidigungsminister wurde Mullah Mohammad Yaqoob, Sohn des verstorbenen Taliban-Gründers Mullah Mohammad Omar, ernannt. Alle diese Ernennungen seien für eine Übergangsregierung bestimmt, sagte Mujahid auf einer Pressekonferenz in Kabul.

Es war nicht klar, welche Rolle Mullah Haibatullah Akhundzada, der oberste Taliban-Führer, in der Übergangsregierung spielen würde. Er sei seit dem Zusammenbruch der vom Westen unterstützten Regierung und der Einnahme von Kabul im vergangenen Monat nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen oder gehört worden, berichtete Reuters.

„Die Struktur der neuen Regierung hat gezeigt, dass die Taliban alle Schlüsselpositionen dominieren werden. Sie wollen die Kontrolle übernehmen, hoffen aber, der Welt ein integratives Bild zu präsentieren, sich in ihrer Verschiebung bei der Ankündigung der Bildung der Übergangsregierung zeigt“, sagte Liu Zhongmin, Professor am Middle East Studies Institute der Shanghai International Studies University, der Global Times am Dienstag.

Die Taliban haben betont, dass sie eine offene und integrative Regierung mit einem gemäßigten Ansatz aufbauen und kein Zufluchtsort für Terrororganisationen werden würden.

Angesichts der komplexen Geschichte und Situation in Afghanistan besteht jedoch noch eine große Unsicherheit, ob es mit ihren alten Verbündeten einen sauberen Schnitt geben kann .

Zhu Yongbiao, Direktor des Zentrums für Afghanistan-Studien an der Universität Lanzhou, erwähnte, dass die Übergangsregierung nicht so „inklusiv“ zu sein scheine, wie sie behauptete, da die Schlüsselpositionen von Mitgliedern der Taliban eingenommen wurden.

Neben Haqqani wird der oberste Taliban-Führer Haibatullah Akhundzada Emir des „Islamischen Emirats Afghanistan“ sein, berichteten Medien.

Zhu sagte, dass die Ernennung des Emirs das neue politische System in Afghanistan dem vorherigen ähnlich macht und dem Emir ermöglicht, in Kandahar zu leben, wo die Verwaltungsarbeit des Landes vom Premierminister und anderen hochrangigen Beamten geteilt wird.

Ein Experte für Terrorismusbekämpfung und afghanische Angelegenheiten in Peking, der anonym bleiben wollte, sagte: „Aufgrund der früheren Terroranschläge auf dem Flughafen von Kabul ist der IS-Khorasan diejenige Terrorgruppe, die von den Taliban abgelehnt werden könnten. Es ist unwahrscheinlich, dass alle Terroristen in Afghanistan mit dem gleichen Standard behandelt werden.“

„Die Taliban könnten einige Terroristen im Land als Verhandlungsmasse behalten, um mit anderen Nachbarländern und Großmächten weltweit Geschäfte zu machen, so erklärten es Sachverständige.

Die Islamische Bewegung Ostturkestans (ETIM) ist ein großes Anliegen für China und die Taliban sind sich bewusst, dass China die einzige Großmacht ist, die sinnvolle Unterstützung leisten könnte, wenn sie eine nachhaltige Herrschaft des Landes aufrechterhalten will. Daher werde es in dieser Angelegenheit einige Maßnahmen ergreifen, um Chinas Bitte nachzukommen, sagte der Experte.

Wang Jin, außerordentlicher Professor am Institut für Nahoststudien der Northwest University, war der Ansicht, dass die Ernennungen der Übergangsregierung ein gewisses Maß an Inklusivität aufweisen.

Eine inklusive Regierung für die afghanischen Taliban ist nicht das, was wir früher als Machtteilung mit anderen politischen Gruppen verstanden haben. Die Taliban hätten zuvor klar gemacht, dass sie die dominierende Rolle in der neuen Regierung einnehmen und die Positionen der Minister für grundlegende Ressorts mit anderen politischen Gruppen teilen würden, bemerkte Wang und fügte hinzu, dass er ein wenig überrascht sei, die Ernennung von Mullah Hassan Akhund zum der Premierminister der neuen Übergangsregierung, da er auf der Sanktionsliste der UN stand.

Die afghanischen Taliban hoffen auf einen Beitritt zur UNO, aber die Entscheidung, einige auf der UN-Sanktionsliste als hochrangige Beamte für Schlüsselpositionen in ihrer Übergangsregierung zu ernennen, könnte die Kommunikation mit der internationalen Gemeinschaft erschweren.

Ähnlich wie Zhu sagte Wang, dass andere hochrangige Beamte der neuen Übergangsregierung auf der UN-Sanktionsliste stehen, was ihr den Umgang mit der internationalen Gemeinschaft und dem Westen erschweren würde.

Die Nominierungen für diese Positionen zeigten auch, dass die afghanischen Taliban eine realistische politische Sichtweise vertreten, in der Hoffnung, zunächst die innenpolitische Situation zu konsolidieren und später allmählich die internationalen Beziehungen zu fördern, sagte Wang und merkte an, dass unabhängig von den Gründen für die Beschlüsse der neuen Übergangsregierung Regierung haben die afghanischen Taliban noch einen weiten Weg vor sich, um innenpolitische Probleme zu lösen oder internationale Beziehungen zu knüpfen.

