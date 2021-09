Ramón Ripoll Díaz ist der kubanische Botschafter in Deutschland. Im Gespräch mit RT-DE-Redakteur Florian Warweg spricht er über die Hintergründe der Proteste auf der Karibikinsel Mitte Juli, die permanenten Sabotageaktivitäten der USA und das deutsch-kubanische Verhältnis.

Interview im Video und als Text hier: https://de.rt.com/international/123355-exklusiv-interview-mit-kubanischen-botschafter/

