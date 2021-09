Zehntausende tote Zivilisten wahrscheinlich von den USA getötet. In zwei Jahrzehnten des sogenannten „Kriegs gegen den Terror“ (airwars.org)

https://airwars.org/news-and-investigations/tens-of-thousands-of-civilians-likely-killed-by-us-in-forever-wars/

Airwars Tally bietet eine Einschätzung der direkten zivilen Auswirkungen von 20 Jahren US-Angriffen.

Einen ähnlichen Refrain findet man oft in US-Medienberichterstattungen über die Kosten von zwei Jahrzehnten des sogenannten „Kriegs gegen den Terror“. Die Trope lautet ungefähr so: „ Seit dem 11. September sind mehr als 7.000 US-Soldaten in Kriegen gestorben “, wird ein Artikel oder ein Nachrichtenbericht sagen. In der nächsten Zeile wird es in der Regel, wenn auch nicht immer, versuchen, die zivile Maut abzubilden – aber fast ausschließlich allgemein. Zehntausende oder sogar Hunderttausende.

Vor dem 20. Jahrestag der terroristischen Gräueltaten vom 11. September und dem anschließenden Beginn des Krieges gegen den Terror hat Airwars nach der Antwort auf eine wichtige Frage gesucht – wie viele Zivilisten werden wahrscheinlich in den „Forever Wars“ durch US-Angriffe getötet?

Wir haben festgestellt, dass die USA in sieben großen Konfliktgebieten mindestens 91.340 Angriffe erklärt haben.

Unsere Recherchen haben ergeben, dass wahrscheinlich mindestens 22.679 und möglicherweise sogar 48.308 Zivilisten durch US-Angriffe getötet wurden.

Die Kluft zwischen diesen beiden Zahlen spiegelt die vielen Unbekannten wider, wenn es um zivilen Schaden im Krieg geht. Die Kriegführenden verfolgen selten die Auswirkungen ihres eigenen Handelns – und tun dies selbst dann schlecht. Es bleibt den lokalen Gemeinschaften, der Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen überlassen, die Kosten zu berechnen. Mehrere Quellen können jedoch auf unterschiedliche Zahlen von Todesopfern hinweisen, was bedeutet, dass Überwachungsorganisationen wie Airwars sowohl minimale als auch maximale Schätzungen aufzeichnen.

Unsere wichtigsten Ergebnisse zum zivilen Schaden durch US-Aktionen seit 9/11 sind in diesem Video zu sehen und der vollständige Datensatz ist hier verfügbar .

In diesem begleitenden Artikel werden die von uns behandelten Konflikte und unsere wichtigsten Ergebnisse etwas ausführlicher erläutert, bevor unsere Methodik und Datenquellen skizziert werden.

Was sind die „Ewigen Kriege“?

In den Tagen nach den terroristischen Gräueltaten vom 11. September 2001, bei denen 2.977 Menschen von Al Qaida in New York, Pennsylvania und Virginia getötet wurden, kündigte US-Präsident George W. Bush den Beginn eines neuen Kriegstyps ohne definierte Grenzen an , Grenzen oder Zeitskalen.

„Unser Krieg gegen den Terror beginnt mit Al-Qaida, aber er endet nicht dort“ , sagte er den Amerikanern . „Es wird nicht enden, bis jede Terrorgruppe von globaler Reichweite gefunden, gestoppt und besiegt wurde.“

„Amerikaner sollten nicht eine Schlacht erwarten, sondern eine lange Kampagne, wie wir sie noch nie gesehen haben. Es kann dramatische Streiks beinhalten, die im Fernsehen sichtbar sind, und verdeckte Operationen, die selbst bei Erfolg geheim bleiben.“

„Jede Nation in jeder Region muss jetzt eine Entscheidung treffen: entweder Sie sind bei uns oder Sie sind bei den Terroristen“, schloss er.

So kam es. Der Krieg gegen den Terror war ein fast globales Unterfangen. Bis 2017 beispielsweise gab das US-Verteidigungsministerium an, dass es rund 8.000 „Spezialoperatoren“ in 80 Ländern auf der ganzen Welt hatte.

Dieser Konflikt, der als „Forever Wars“ bezeichnet wird, hatte keine klaren territorialen Grenzen, obwohl wir die sieben intensivsten US-Militärkampagnen in unseren Datensatz aufgenommen haben . Die Arten von Konflikten unterscheiden sich erheblich, lassen sich jedoch grob in drei Kategorien unterteilen:

Vollständige Invasionen und Besetzungen von Ländern – Afghanistan 2001-2021 und Irak 2003-2009.

Große Bombenangriffe gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat – Irak 2014-2021, Syrien 2014-2021 und Libyen 2016.

Gezieltere US-Drohnen- und Luftangriffe gegen militante und terroristische Gruppen – Somalia 2007-2021, Jemen 2002-2021, Pakistan 2004-2018 und Libyen 2014-2019.

Wichtigste Ergebnisse

Basierend auf offiziellen US-Militärdaten sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die USA in den 20 Jahren des Krieges gegen den Terror mindestens 91.340 Luftangriffe durchgeführt haben.

Besondere Höhepunkte wurden während der Invasion des Irak im Jahr 2003 beobachtet, als die USA 18.695 Angriffe ausriefen. Auch die Kampagne gegen den sogenannten Islamischen Staat erlebte mit mehr als 9.000 Streiks pro Jahr von 2015 bis 2017 einen anhaltenden Höhepunkt.

Wir haben dann alle zuverlässigen Schätzungen des zivilen Schadens durch US-Angriffe zusammengetragen.

Wo immer es möglich war, versuchten wir, den zivilen Schaden nur durch US-Luftangriffe zu messen, aber in einigen Fällen, wie zum Beispiel in den ersten Jahren der Irak-Invasion, war es unmöglich, Luftangriffe von Artilleriefeuer und anderer schwerer Munition aufzuschlüsseln, die daher eingeschlossen wurden.

Ebenso war es in einigen von den USA geführten Koalitionen unmöglich festzustellen, ob jeder einzelne Angriff amerikanisch war, obwohl die US-Luftwaffe alle derartigen Kampagnen dominiert hat.

Basierend auf unserer umfassenden Überprüfung glaubwürdiger Quellen fanden wir heraus, dass seit 9/11 wahrscheinlich mindestens 22.679 Zivilisten direkt durch US-Angriffe getötet wurden, wobei diese Zahl möglicherweise bis zu 48.308 beträgt.

Das tödlichste Jahr war 2003, als laut der Überwachungsorganisation Iraq Body Count mindestens 5.529 Zivilisten durch US-Aktionen getötet wurden , fast alle während der Invasion des Irak in diesem Jahr. Das nächste tödlichste Jahr war 2017, als wahrscheinlich mindestens 4.931 Zivilisten getötet wurden, die überwiegende Mehrheit bei mutmaßlichen Bombenangriffen der Koalition auf den Irak und Syrien. Wenn wir jedoch die maximalen Schätzungen des zivilen Schadens einbeziehen, war 2017 mit bis zu 19.623 Toten tatsächlich das schlimmste Jahr für zivile Opfer.

Fast alle der gemeldeten zivilen Todesfälle durch US-Kriege seit dem 11. September (97 Prozent) ereigneten sich in den beiden Besetzungen (Irak 2003–20119 und Afghanistan 2001–2021); sowie in der Kampagne gegen den Islamischen Staat im Irak und in Syrien (2014-2021).

Im Jahr 2011, auf dem Höhepunkt ihrer 20-jährigen Besatzung, hatten die USA mehr als 100.000 Soldaten in Afghanistan . Dieser Konflikt wurde letzten Monat beendet, als die letzten US-Truppen nach einem chaotischen Rückzug abzogen. Während der Irak-Besatzung erreichte die Truppenstärke 2007 mit 166.000 ihren Höchststand , obwohl die Truppen bis 2011 abzogen.

Nur drei Jahre später und nach dem Aufstieg des sogenannten Islamischen Staates begannen die USA und ihre internationalen Partner mit einem Luftangriff gegen den IS, um Verbündete vor Ort zu unterstützen. Die Kampagnen zur Vertreibung des IS aus der irakischen Stadt Mosul und der syrischen Stadt Raqqa in den Jahren 2016-2017 sahen einige der intensivsten städtischen Kämpfe seit dem Zweiten Weltkrieg. Allein in Raqqa sollen bei Angriffen der Koalition mindestens 1.600 Zivilisten getötet worden sein . Während die Islamisten im April 2019 ihre letzte territoriale Hochburg verloren haben, geht der Krieg mit geringer Intensität weiter.

Als Teil unserer Recherchen haben wir auch offizielle Schätzungen des US-Militärs für die Zahl der Zivilisten eingeholt, die seit 9/11 durch seine eigenen Aktionen getötet wurden. Weder CENTCOM noch das Verteidigungsministerium haben solche Ergebnisse veröffentlicht.

In der Kampagne gegen ISIS im Irak und in Syrien hat die von den USA geführte Koalition akzeptiert, 1.417 Zivilisten zu töten – weit weniger als Airwars‘ eigene Schätzung von mindestens 8.300 Zivilisten für diesen Krieg.

Darüber hinaus gaben die USA 2016 zu, in den Jahren zwischen 2009 und 2015 bei Operationen zur Terrorismusbekämpfung zwischen 64 und 116 Zivilisten in Libyen, Pakistan , Somalia und Jemen getötet zu haben unmöglich.

In der Öffentlichkeit haben die Vereinigten Staaten zugegeben, in Pakistan zwei Zivilisten getötet zu haben; dreizehn im Jemen; und fünf in Somalia in den letzten Jahren. Mindestens 394 und bis zu 570 Zivilisten wurden nach Angaben der Überwachungsorganisation New America durch US-Aktionen in diesen Ländern tatsächlich getötet .

Airwars wandte sich für dieses Projekt direkt an CENTCOM, den Teil des US-Militärs, der für die meisten dieser Konflikte verantwortlich ist. Es hieß, Daten über offiziell anerkannte zivile Schäden seien nicht ohne weiteres verfügbar. „Die von Ihnen angeforderten Informationen sind in unserem Büro nicht sofort verfügbar, da sie sich über mehrere Operationen/Kampagnen innerhalb eines Zeitraums von 18 bis 20 Jahren erstrecken“, sagte CENTCOM in einer E-Mail und forderte stattdessen, dass wir einen Antrag auf Informationsfreiheit stellen. Es kann mehrere Jahre dauern, bis solche Anfragen beantwortet werden, ohne dass die Veröffentlichung der Informationen garantiert wird.

Es ist wichtig anzumerken, dass Airwars seit 9/11 nur den direkten Schaden durch US-Angriffe untersucht hat – wobei viele unserer Quellen konservative Schätzungen der Opferzahlen liefern. Wir betrachten daher einen Bruchteil des gesamten zivilen Schadens in diesen Ländern. Mehr als 300.000 Zivilisten wurden seit 2001 von allen Parteien dieser Konflikte getötet, so das angesehene Programm „Kosten des Krieges“ der Brown University .

Trotzdem glauben wir, dass diese Untersuchung die umfassendste verfügbare öffentliche Bewertung des minimalen zivilen Schadens durch direkte US-Angriffe und -Aktionen in den 20 Jahren des Krieges gegen den Terror darstellt.

Methodik

Teile oder alle der hier präsentierten Daten wurden von mehreren Experten auf diesem Gebiet begutachtet, und unser vollständiger Datensatz wurde ebenfalls veröffentlicht, um eine genaue Überprüfung zu ermöglichen.

Wir erkennen jedoch an, dass sich die Mechanismen der zivilen Schadensüberwachung in den letzten 20 Jahren stark verändert und weiterentwickelt haben und selten über Organisationen und Kampagnen hinweg konsistent sind.

Airwars selbst wurde 2014 gegründet und hat seitdem Daten zu vielen Konflikten in den USA zusammengetragen, wobei unsere Überwachung aus allen Quellen in den lokalen Sprachen verwendet wurde, um Anschuldigungen über zivilen Schaden zu sammeln. Für viele Daten aus den Jahren vor 2014 und für die gesamte Afghanistan-Kampagne – die Airwars nicht überwacht – sind wir jedoch auf andere Organisationen angewiesen. In diesem Abschnitt wird erläutert, woher die Daten stammen .

Afghanistan

In Afghanistan hat die Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA) seit 2006 Daten über zivile Schäden veröffentlicht. Dazu gehört auch der wahrscheinliche zivile Schaden durch Luftangriffe ausländischer Mächte. Während der Krieg gegen den Terror von den USA eingeleitet wurde, schlossen sich zunächst einige Verbündete an – darunter europäische Nationen, die bedeutende Kontingente nach Afghanistan entsandten. Es war nicht möglich, definitiv zu sagen, ob all diese Angriffe von den USA und nicht von alliierten Nationen durchgeführt wurden, obwohl die USA während des gesamten Krieges die überwältigende Mehrheit der Luftwaffe stellten.

In den frühen Jahren des Konflikts, für den Zeitraum 2001-05, bevor UNAMA vollständig einsatzbereit war, haben wir uns auf einen von The Nation zusammengestellten Untersuchungsdatensatz verlassen , der, obwohl gut recherchiert, nicht den Anspruch erheben sollte, endgültig zu sein.

Irak 2003-11

Die USA und Großbritannien marschierten 2003 in den Irak ein, um Präsident Saddam Hussein zu stürzen, und behielten dann mit Unterstützung anderer Nationen eine Besatzung bei, bis 2011 alle Truppen abgezogen wurden. ein Vorläufer des Islamischen Staates, gedieh. Hunderttausende Iraker wurden bei der anschließenden konfliktbedingten Gewalt getötet.

Die NGO Irak Body Counthat seit der Invasion 2003 die Zahl der zivilen Schäden erhoben. Es wurde freundlicherweise zugestimmt, Airwars alle Daten im Zusammenhang mit Anschuldigungen über zivile Schäden durch US-Aktionen zwischen 2003 und 2013 zur Verfügung zu stellen. Laut IBC war es in vielen Fällen wie der ersten Invasion und den Angriffen auf die Stadt Falludscha im Jahr 2004 Es ist nahezu unmöglich, zivilen Schaden durch Luftangriffe mit Artillerie und anderer Munition aufzuschlüsseln. Daher beziehen sich die hier präsentierten Daten von Iraq Body Count auf Todesfälle durch Luftangriffe und explosive Waffen. Zwischenfälle, bei denen es sich nur um Handfeuerwaffen handelte, wurden ausgeschlossen. Wie bei Afghanistan ist es unmöglich, mit Sicherheit zu sagen, ob jeder Angriff von den USA oder von Partnerländern durchgeführt wurde, obwohl die USA während des gesamten Krieges die überwältigende Mehrheit der Luftwaffe stellten.

Irak und Syrien 2014-2021

In den Jahren, nachdem der Arabische Frühling 2011 den Nahen Osten und Nordafrika erschütterte, eroberte die militante Gruppe des Islamischen Staates ein Gebiet im Nordirak und Syrien, das ungefähr die Größe des Vereinigten Königreichs hatte. Ab 2014 führten die USA eine internationale Koalition in einer Bombenkampagne gegen die Gruppe an und zwangen sie schließlich, ihr letztes Gebiet der territorialen Kontrolle entlang der irakisch-syrischen Grenze im April 2019 abzugeben.

Airwars hat seit Beginn der Kampagne zivilen Schaden im Zusammenhang mit dem andauernden siebenjährigen Krieg gegen den Islamischen Staat überwacht und dabei eine standardisierte Methodik und Vorgehensweise für alle unsere zivilen Schadensüberwachungsprojekte verwendet. Unsere Forscher überwachen täglich lokale arabischsprachige Medien und soziale Medien im Irak und in Syrien und dokumentieren und archivieren alle Behauptungen über zivilen Schaden, einschließlich der Behauptungen, die von den lokalen Gemeinschaften selbst gemeldet wurden. Jede Veranstaltung hat eine einzigartige Online-Bewertung, in der auch eine archivierte Version aller verwendeten Quellen verfügbar ist. Veranstaltungen gelten als „live“ – ständig aktualisiert, wenn neue Informationen gefunden werden.

Libyen

Nach der Niederlage des Diktators Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 war Al-Qaida in Libyen nur begrenzt präsent und war das Ziel einer kleinen Zahl von US-Angriffen. Ab 2014 entstand dann im Land ein Islamischer Staat, der ein Jahr später die Kontrolle über mehrere Städte und Gemeinden übernahm.

Airwars-Forscher überwachen seit vielen Jahren aktiv alle zivilen Schäden, die von allen Parteien in Libyen verursacht werden. Basierend auf hyperlokalen Medienbeobachtungen und unter Berücksichtigung derselben Methodik und Vorgehensweise wie unsere Irak-Syrien-Bewertungen haben wir die Zahl der mutmaßlichen zivilen Todesfälle im Zusammenhang mit US-Angriffen gegen Al-Qaida und den sogenannten Islamischen Staat in Libyen seit 2012 aggregiert.

Pakistan, Somalia und Jemen

In den Jahren nach 9/11 starteten die Vereinigten Staaten eine zunächst geheime Drohnenkampagne gegen militante Organisationen in Pakistan , Somalia und Jemen . Diese Kampagnen führten zu oft erheblichen Vorwürfen über zivilen Schaden.

In Pakistan wurden die Daten ursprünglich vom Bureau of Investigative Journalism gesammelt und diese Archive 2019 an Airwars übertragen. Seit Juli 2018 wurden keine US-Angriffe gemeldet.

In Somalia hat Airwars eine umfassende Übersicht über alle mutmaßlichen und erklärten US-Angriffe und -Aktionen seit Beginn des Konflikts im Jahr 2007 veröffentlicht.

Im Jemen wurden die Daten von 2002-2016 ursprünglich vom Bureau of Investigative Journalism gesammelt. Airwars beobachtet seit 2017 aktiv die US-Terrorismusbekämpfungskampagne im Jemen und alle damit verbundenen Vorwürfe über zivilen Schaden.

Unterschiedliche methodische Ansätze

In jedem Konflikt haben die Organisationen, die zivilen Schaden überwachen, unterschiedliche Methoden angewandt. Airwars, TBIJ und Iraq Body Count sind beispielsweise Fernüberwachungsgeräte – das heißt, sie sammeln alle öffentlich verfügbaren Informationen und spiegeln alle Unsicherheiten in ihren Ergebnissen wider – beispielsweise indem sie anstelle von endgültigen Zahlen hohe und niedrige Unfallzahlen verwenden.

UNAMA verwendet für Afghanistan eine andere Methodik. Bis vor kurzem in Kabul stationiert, entsandte es Feldforscher in jeder Provinz, um nach Möglichkeit Orte mutmaßlichen zivilen Schadens physisch zu untersuchen und Zeugen zu befragen. Dieser Ansatz kann zwar zu mehr Gewissheit über Umstände und Unfallzahlen bei einem einzelnen Ereignis führen, kann aber auch dazu führen, dass einige lokal gemeldete Fälle übersehen werden. Die UNAMA liefert auch keine Schätzungen der Opferreichweite – sie veröffentlicht nur eine Anzahl bestätigter Zivilisten, die pro Jahr getötet wurden.

Weitere Informationen zu Standards und Methoden bei Konflikten bei Unfallopfern finden Sie bei Every Casualty Counts , das globale Standards zur Unfallüberwachung veröffentlicht, die auf der Expertenarbeit von mehr als 50 spezialisierten Mitgliedsorganisationen basieren .

