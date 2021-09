Enduring Terror Forever: Von Al-Qaida zu ISIS-K – von Pepe Escobar (Orinoco Tribune)

Von Pepe Escobar – 30. August 2021

Eine Pentagon-Taliban-Kollaboration wird etabliert; Dauerhafte CIA-Schattenkriege sind ein ganz anderes Ballspiel

Heute vor 20 Jahren veröffentlichte die Asia Times Get Osama! Jetzt! Oder sonst… Der Rest ist Geschichte.

Rückblickend klingt das wie Nachrichten aus einer anderen Galaxie. Vor Planet 9/11. Vor GWOT (Global War on Terror). Vor den ewigen Kriegen. Vor der Ära der sozialen Netzwerke. Vor der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China. Vor der Dronifizierung staatlicher Gewalt . Vor dem Techno-Feudalismus.

Erlauben Sie mir, ein wenig persönlich zu werden. Ich war vor 20 Jahren wieder in Peshawar – dem islamischen Rom, Hauptstadt der Stammesgebiete – nach einer schwindelerregenden Schleife um Pakistan, Stammesgebiet, einem verpatzten Schmuggel nach Kunar, Verweilen in Tadschikistan, Ankunft mit einem sowjetischen Helikopter im Panjshir-Tal, ein erschütternder Roadtrip nach Faizabad und ein UN-Flug, der ewig brauchte, um anzukommen.

Im Panjshir hatte ich endlich „den Löwen“ getroffen: Kommandant Masoud, der damals eine Gegenoffensive gegen die Taliban plante. Er sagte mir, er kämpfe gegen eine Triade: die Taliban, al-Qaida und das pakistanische Inter-Services Intelligence Directorate (ISI). Keine drei Wochen später wurde er ermordet – von zwei als Kamerateam verkleideten al-Qaida-Agenten, zwei Tage vor dem 11. September.

Niemand hätte sich vor 20 Jahren die nachfolgenden Schleudern und Pfeile des ungeheuerlichen (nicht des Glücks, sondern) Schreckens vorstellen können. Zwei Jahrzehnte, 2,3 Billionen Dollar und mindestens 240.000 afghanische Todesfälle später sind die Taliban wieder da, wo sie waren: Afghanistan regieren.

Masoud Jr. führt theoretisch einen „Widerstand“ im Panjshir an – eigentlich eine CIA-Operation, die durch den CIA-Vermögen Amrullah Saleh, den ehemaligen afghanischen Vizepräsidenten, geleitet wird.

Ahmad Masoud, Sohn des ermordeten antisowjetischen Widerstandshelden Ahmad Shah Masoud, posiert am 4. April während einer Reise nach Paris. Der Sohn, derzeit Anführer der National Resistance Front, verspricht, von seiner Hochburg im Panjshir-Tal im Nordosten Afghanistans aus gegen die Taliban zu bestehen. Foto: AFP / Handout / EyePress News

Al-Qaida ist ein harmloses Skelett, in Syrien sogar als „gemäßigte Rebellen“ rehabilitiert.

Das neue Schreckgespenst in der Stadt ist ISIS-K, ein Spin-off des Islamischen Staates in „Syraq“.

Nachdem das Imperium des Chaos mit den Taliban ein atemberaubendes Paket ausgehandelt hat, schließt es eine demütigende Evakuierung aus dem Land ab, das es zwei Jahrzehnte lang in Demokratie und Unterwerfung bombardiert hat.

Erneut wurden die USA de facto von einer bäuerlichen Guerilla-Armee vertrieben, die diesmal hauptsächlich aus Paschtunen bestand, Nachkommen der Weißen Hunnen – einer Nomadenkonföderation – und auch viele Sakas, iranische Nomadenvölker der eurasischen Steppe, umfassten.

Die CIA-Schattenarmee

ISIS-K, das neue Vipernnest, öffnet mehrere Pandora-Kisten, die zur neuen Inkarnation der ewigen Kriege führen können. ISIS-K hat die Verantwortung für den schrecklichen Selbstmordanschlag in Kabul übernommen.

ISIS-K wird anscheinend von einem geisterhaften Emir Shahab al-Mujahir (kein Foto, keine biografischen Angaben) angeführt, der ein Experte für Stadtkriegsführung sein soll, der zuvor nur als Kommandant auf mittlerer Ebene für das Haqqani-Netzwerk arbeitete.

2020 veröffentlichte der medienerfahrene ISIS-K eine seiner Audiobotschaften in Paschtu. Aber er ist vielleicht kein Paschtune, sondern stammt tatsächlich aus einer Breite im Nahen Osten und spricht die Sprache nicht fließend.

Sogar CENTCOM-Kommandeur General Kenneth F. McKenzie Jr. hat zugegeben, dass US-Militärs Informationen über ISIS-K mit den Taliban teilen – oder besser gesagt umgekehrt: Taliban-Sprecher Zahibuh Mujahid in Kabul betonte, dass es seine Gruppe war, die die Amerikaner in erster Linie über eine unmittelbare Bedrohung des Flughafens.

Die Zusammenarbeit zwischen Pentagon und Taliban ist inzwischen etabliert. Die ewigen Schattenkriege der CIA sind ein ganz anderes Ballspiel.

Ich habe in einer eingehenden Untersuchung gezeigt, wie die oberste Priorität für die Taliban darin besteht, die Auswirkungen der CIA-Schattenarmee in Afghanistan zu bekämpfen, die über die Khost Protection Force (KPF) und innerhalb der Nationalen Sicherheitsdirektion (NDS) eingesetzt wird.

Die CIA-Armee war, wie ich behaupte, eine zweiköpfige Hydra. Die mächtigste war die KPF mit Sitz im Camp Chapman der GUS in Khost, die völlig außerhalb des afghanischen Rechts agierte, ganz zu schweigen vom Budget.

Der andere Leiter der Hydra: die eigenen afghanischen Spezialeinheiten der NDS mit vier Haupteinheiten, die jeweils in einem eigenen regionalen Gebiet operieren. Die NDS wurde von der CIA finanziert und aus praktischen Gründen wurden die Agenten von der CIA ausgebildet und bewaffnet.

Der NDS war also de facto ein CIA-Proxy. Und hier haben wir die direkte Verbindung zum ehemaligen VP Saleh, der von der CIA in den USA ausgebildet wurde, als die Taliban Ende der 1990er Jahre an der Macht waren. Danach wurde Saleh der Chef des NDS – das zufällig sehr eng mit rohen indischen Informationen zusammenarbeitete. Jetzt ist er ein „Widerstandsführer“ im Panjshir.

Meine Untersuchung wurde durch den Einsatz der Task Force Pineappl e letzte Woche bestätigt , einer Operation der CIA/Special Forces, um die letzten sensiblen Geheimdienste aus Kabul zu extrahieren, die von den Taliban verfolgt wurden.

Parallel dazu häufen sich ernsthafte Fragen bezüglich des Selbstmordattentats in Kabul und der sofortigen Reaktion des MQ-9 Reaper, die auf einen „ISIS-K-Planer“ im Osten Afghanistans abzielt.

Diese Seite wurde Tracking sorgfältig erstklassige Informationen darüber , was als Abbey Gate Massacre beschrieben werden konnte, nicht überraschend begraben von den westlichen Mainstream – Medien.

Der YouTube-Kanal Kabul Lovers zum Beispiel betreibt Straßenjournalismus, der jedes millionenschwere TV-Netzwerk beschämt. Ein Militäroffizier, der die Leichen vieler Bombenopfer im Kabuler Notfallkrankenhaus untersuchte, behauptete, dass die meisten keine Opfer des Selbstmordattentats waren: „Alle Opfer wurden von amerikanischen Kugeln getötet, außer vielleicht 20 von 100 Menschen“, behauptete er. Den vollständigen Originalbericht in Dari finden Sie hier .

Scott Ritter seinerseits hat die Notwendigkeit einer „Perspektive“ des behaupteten Drohnenangriffs gegen ISIS-K „von einem echten Drohnenexperten wie Daniel Hale “ betont , aber sie haben ihn ins Gefängnis gesteckt, weil er die Wahrheit darüber gesagt hat, wie schlecht unser Drohnenprogramm ist ist, wenn es darum geht, die richtigen Leute zu töten.“

Ein russischer staatlicher Medienbericht behauptet, entgegen den Behauptungen des Pentagon, der Drohnenangriff habe ein zufälliges Haus in Dschalalabad getroffen , kein fahrendes Fahrzeug, und es habe „Kollateralschäden“ gegeben: mindestens drei Zivilisten.

Die syrisch-afghanistanische Rattenlinie

Die vielgepriesene Pentagon-Offensive gegen ISIS in „Syrak“ wurde von der gesamten Widerstandsachse als massive Farce verspottet.

Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah hat wiederholt behauptet, dass die USA „Helikopter einsetzen, um ISIS-Terroristen vor der vollständigen Vernichtung im Irak/Syrien zu retten und sie nach Afghanistan zu transportieren, um sie als Aufständische in Zentralasien gegen Russland, China und den Iran zu halten“.

Der russische Sondergesandte des Präsidenten für Afghanistan, Zamir Kabulov, hat darauf hingewiesen, dass Russland die gleichen Informationen von lokalen Stammesführern erhalten habe.

Sogar der ehemalige Präsident Hamid Karzai – jetzt ein wichtiger Verhandlungsführer bei der Bildung der nächsten Taliban-geführten Regierung in Kabul – hatte ISIS-K einmal als „Werkzeug“ der Vereinigten Staaten gebrandmarkt.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ISIS-K in Afghanistan seit 2020 viel mächtiger geworden ist, weil ich eine schattenhafte Transport-Rattenlinie von Idlib in Syrien nach Kunar und Nangarhar in Ostafghanistan beschreibe.

Es gibt keine rauchende Waffe – noch nicht. Aber was wir haben, ist eine ernsthafte Arbeitshypothese, dass ISIS-K nur eine weitere CIA-Schattenarmee in Zusammenarbeit mit der NDS sein könnte.

All dies würde, wenn es bestätigt würde, in eine dunkle Zukunft weisen: die Fortsetzung der Forever Wars mit anderen Mitteln – und Taktiken. Unterschätzen Sie jedoch niemals die Gegenkraft dieser geradlinigen Nachkommen der Weißen Hunnen und Sakas.

Ausgewähltes Bild: Taliban-Mitglieder bewachen am Samstag einen Kontrollpunkt in der Nähe des internationalen Flughafens Hamid Karzai, dem Zentrum der Evakuierungsbemühungen aus Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban nach dem Selbstmordattentat am Freitag. Foto: AFP / Haroon Sabawoon / Anadolu Agency

Pepe Escobar

Pepe Escobar ist ein brasilianischer Journalist. Er schreibt eine Kolumne – The Roving Eye – für Asia Times Online und arbeitet als Analyst für RT, Sputnik News und Press TV. Darüber hinaus arbeitete er zuvor für Al Jazeera.

