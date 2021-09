Ed Asner – Jeffrey St. Clair, CounterPunch

Ich bekam während der Vorbereitungen zum Irakkrieg einen Anruf von Ed Asner. Er versuchte Cockburn zu erreichen, der die Rechnung auf der Leitung, die Ed wählte, möglicherweise nicht bezahlt hatte. Er klang nicht enttäuscht, dass er mich stattdessen erwischt hatte und stürzte sich direkt hinein, während ich dachte: „It’s fucking Lou Grant!“ „Was machen wir mit diesen Bastarden, St. Clair? Sie haben uns einfach gefickt.“ Diese Stimme!

Der Senat hatte früher am Tag dafür gestimmt, Bush die Autoritätsbombe Bagdad zu geben. „Haben sie keinen Mut? Überhaupt ein Bauchgefühl? Stehen sie für nichts?“ Er sprach nicht von den Neokonservativen. Asner war wütend auf die Liberalen, die 29 Demokraten, die für den Krieg gestimmt hatten, viele von ihnen Politiker, für die er Geld gesammelt hatte: Biden, Clinton, Edwards, Feinstein, Harkin, Kerry, Schumer, Torricelli, darunter. Ed war ein magischer Spendensammler, wie die Ward Heelers von einst.

Nur wenige konnten seinem Ruf widerstehen. „Wir werden ihnen eine Lektion erteilen. Wir müssen sie bei der nächsten Wahl herausnehmen. Aber was soll jetzt passieren? Habt ihr Ideen?“ Ich hatte Ideen, keine davon sehr gut. Aber Alex und ich gingen nach LA und sprachen auf zwei großen Kundgebungen, die Ed organisiert hatte, damals, als die Antikriegsbewegung Leben und Feuer hatte, damals, als es so aussah, als könnten wir einen Krieg stoppen – bis wir von Leuten untergraben wurden, die wir… Gedanken waren auf unserer Seite und ließen nicht nur die Antikriegsbewegung zerbrochen und ohnmächtig, sondern das ganze Land im Krieg mit sich selbst und in der Verleugnung dessen, was daraus geworden war. Aber Ed wusste immer, wo er war und hörte nie auf, daran zu arbeiten, andere dazu zu bringen, sich ihm anzuschließen.

–Jeffrey St. Clair, „Roaming Charges: Revenge Tragedy“, CounterPunch

NO ZEN ZITAT DES

TAGES 05.09.21

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related