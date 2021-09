Unteilbar Demonstration / Friedensblock: Coop Anti-War Cafe Berlin #aufstehen gegen Krieg #WorldBeyondWar 4.9.2021

Im Januar dieses Jahres ist der UN-Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft getreten

90 Staaten haben den Vertrag bisher unterzeichnet und weit über 50 Staaten haben ihn ratifiziert. Der Vertrag verbietet die Entwicklung, die Produktion, den Test, den Erwerb, die Lagerung und den Transport, die Stationierung und den Einsatz von Atomwaffen sowie die Drohung mit diesen.

In Zusammenarbeit mit dem internationalen Netzwerk World Beyond War und Roger Waters (Pink Floyd) und Attac Berlin organisieren wir eine Kampagne, um auf das Inkrafttreten des Vertrags aufmerksam zu machen.

Die erste Serie von 10 Werbetafeln wurde im Februar 2021 aufgestellt. Die zweite Serie im Mai 2021.

Die dritte Serie von 10 Werbetafeln an der attac Berlin beteiligt kann man jetzt in Berlin sehen vor den Bundestagswahlen. Die Banner sind 356 x 252 groß.

Der Atomwaffenverbotsvertrag wird von der deutschen und globalen Friedensbewegung unterstützt.

Über 100 Städte, Gemeinden und Landkreise in Deutschland und aller Welt haben sich einem Appell zur Unterstützung des Vertrags angeschlossen.



Vier Bundesländer haben beschlossen, den Vertrag zu unterstützen bzw. die Bundesregierung aufzufordern, ihm beizutreten:



Bremen, Bremische Bürgerschaft

Berlin, Berliner Abgeordnetenhaus

Rheinland-Pfalz, Landtag

Hamburg, Hamburgische Bürgerschaft



Deutschland ist NATO-Mitglied und lagert ca. 20 US-Atomwaffen in Büchel. Im Rahmen der „nuklearen Teilhabe“ der NATO stellt Deutschland Trägerflugzeuge und deutsche Piloten für den Ernstfall des Atomwaffeneinsatzes zur Verfügung. Geübt wird jedes Jahr bei der Militärübung „Steadfast Noon“



Neun Atomwaffenstaaten, und 30 atomar abhängige NATO-Staaten weigern sich, dem Atomwaffenverbotsvertrag beizutreten.

Um ihre globale Vorherrschaft durchzusetzen versuchen die USA und die NATO China und Russland mit atomwaffenfähigen Raketen einzukreisen, und der größte Militäretat in der Geschichte der USA mit über 700 Milliarden Dollar und die jetzt teils massiv erhöhten Rüstungsetats einiger NATO-Staaten sind klare Belege dafür. Außerdem wurden gegen viele Staaten Sanktionen verhängt.

Obama, Trump und jetzt auch Biden setzen alle auf eine Doktrin der sogenannten „strategischen Konkurrenz“ und zugleich auf die Entwicklung kleinerer sogenannter einsatzfähiger Atomwaffen.

Die USA haben im 2. Weltkrieg als erste und einzige Macht Atomwaffen eingesetzt – gegen Japan. Danach haben sie Pläne zur Auslöschung zahlreicher Städte in der Sowjetunion ausgearbeitet. Auch China war im atomaren Fadenkreuz des Pentagon.

Während des Koreakriegs spielte US-Präsident Truman mit der Idee Atomwaffen einzusetzen. Dann allerdings entliess er den Oberbefehlshaber McArthur, als dieser offen den Einsatz forderte´´´´

US-Militärs planten auch Atomwaffeneinsätze im Vietnamkrieg, gegen Nordvietnam.

Im Rahmen einer – nicht UN-mandatierten und insoweit völkerrechtswidrigen – NATO-Operation wurde 1999 auf Gebieten Ex-Jugoslawiens (Kosovo, Serbien, Montenegro, vorher Bosnien-Herzegowina) hochgiftige Uranmunition eingesetzt. Depleted uranium – DU). Chemisch hochtoxisch und radiologisch führt dies zu schweren Gesundheits- und Umweltbelastungen, zu Krebs und Genveränderungen. Viele Fälle von mißgebildeten Kindern und Fehlgeburten sind dokumentiert.

Auch im Irakkrieg kam zu massivem Einsatz von giftiger Uranmunition – Dokumentarfilme dazu gab es auch im deutschen Fernsehen wie beispielsweise beim Weltspiegel.

Und auch in Afghanistan kam diese Waffe zum Einsatz. Auch hier Nachweise über zahlreiche Krebsfälle und viele schreckliche Mißbildungen bei Neugeborenen. Viele sprechen von der heimlichen Atombombe.

Im von mir 2005 gegründeten Antikriegscafe vertrete ich die Aufstehen Basisgruppe Berlin Mitte, bin Mitglied im Deutschen Friedensrat und vertrete die internationale Antikriegsbewegung World Beyond War – Eine Welt jenseits von Krieg in Berlin. Diese Bewegung hat weltweit zahlreiche Vertretungen in Europa, Asien, Afrika, Australien, den USA.

Über 80.000 Personen und 500 Organisationen aus fast 190 Ländern haben

die Grundsatzerklärung von World Beyond War unterzeichnet.

Diese lautet: „Wir verpflichten uns dazu, uns für gewaltfreie Bemühungen zu engagieren und diese zu unterstützen, mit dem Ziel, alle Kriege und Kriegsvorbereitungen zu beenden und einen nachhaltigen und gerechten Frieden zu schaffen.“

Unser besonderer Dank gilt auch Roger Waters, der unser Plakat mitfinanziert und die Aktion angedacht hat. Er ist einer der wenigen Künstler, die sich sozial und gegen Kriege einsetzt. Zur Zeit unterstützt er Julian Assange, nimmt an Veranstaltungen teil und unterstützt die fortschrittlichen Kräfte Lateinamerika in Bolivien, Ekuador, Chile, Venezuela, Cuba.. All dies teilt er über Twitter mit seinen 300.000 Followers. Er ist aktiv für Palästina , gibt Interviews und nimmt an Internet-Konferenzen teil.

Die Konzerte von Roger beinhalten immer politische Aussagen und sind legendär auch wegen den Auftritten von politischen Aktivisten.

Warum ist es so überaus wichtig all dies und auch Roger Waters zu erwähnen? Auf dieser Kundgebung?

Deshalb weil es so wichtig ist uns nicht teilen zu lassen! Unteilbar zu sein! Entgegen der alten Strategie der Herrschenden: Teile und herrsche

Wir und damit meine ich mich und meine politischen Freunde stehen auf der Seite der antiimperialistischen Kräfte, die eine multipolare Welt als mögliche Zukunft sehen.

Wir demonstrieren seit 2 Jahren für die progressiven Bewegungen und Regierungen in Lateinamerika! An jedem Wochenende

Wir verstehen uns als Sympathisanten der Blockfreien Bewegung oder der Non Aligned Nations. Ein Bündnis ursprünglich gegründet um 1960,

Die politische Basis der Blockfreien war zunächsts eine Politik der friedlichen Koexistenz, der Unabhängigkeit gegenüber den Großmächten und Bündnissen in Ost und West und der Unterstützung der nationalen Unabhängigkeitsbewegungen – vor allem in der Dritten Welt.“

Jetzt umfasst das Bündnis 120 Länder und es wird ausdrücklich von Russland und China unterstützt.

Dieses Bündnis ist aber vielen kaum bekannt. Es wird kaum darüber berichtet. In der Realität aber repräsentiert es die Mehrheit der Menschheit. Es basiert auf dem Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten und auf Kooperation statt Konfrontation.

Die Präsidentin der UN-Generalversammlung Maria Fernanda Espinosa, erklärte während der letzten Konferenz dieses Staatenbündnisses in Caracas im Jahr 2019, dass die Bewegung der Blockfreien den Respekt vor der Souveränität, das Recht auf Selbstbestimmung, internationale Solidarität und Frieden und Entwicklung für alle Menschen weiterhin vehement verteidigen muss.

Die Bewegung der Blockfreien sei von wesentlicher Bedeutung, um auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu reagieren: Beseitigung der Armut, Verringerung der Ungleichheit, Schutz der Umwelt und Gewährleistung der Gesundheit, Bildung und menschenwürdigen Arbeit aller Menschen.

Die Präsidentin der UN-Generalversammlung erklärte in eine per Video übertragenen Rede, beide Organisationen die UN-Generalversammlung und das Bündnis der Blockfreien seien sich darin einig, den Frieden zu wahren und Konflikte zu verhindern, und den Dialog, die Zusammenarbeit und faire Lösungen für alle zu fördern.

Sicher, nicht alle Mitgliedsstaaten des Bündnisses sind perfekt, an einigen kann, darf und muss man sogar massive Kritik üben. Aber dennoch meine ich auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, wenn ich diese Bewegung grundsätzlich unterstütze.

Kritik an Teilaspekten der Politik einzelner Mitgliedsstaaten ist notwendig, nur sollte dies nicht von der positiven Einschätzung der immensen Bedeutung dieses Bündnisses ablenken.

Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in der Bewegung der Blockfreien decken sich mit den wichtigsten Grundsätzen der Vereinten Nationen. :

#Die Anerkennung der grundlegenden Menschenrechte sowie Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen.

#Respekt für die Souveränität und die territoriale Integrität aller Nationen.

#Anerkennung der Bewegungen für die nationale Unabhängigkeit.

#Die Anerkennung der Gleichheit von Menschen aller ethnischen Herkunft und der Gleichheit aller Völker.

#Enthaltung von Intervention oder Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes.

#Die Achtung des Rechtes jeder Nation, sich einzeln oder gemeinsam, entsprechend und im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen zu verteidigen.

#Verzicht auf Anwendung oder Androhung von Aggression oder die Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines anderen Landes.

#Abwicklung und Beilegung aller internationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel, in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen.#Förderung der gegenseitigen Interessen und der Zusammenarbeit.

#Die Achtung vor dem Völkerrecht und dessen internationalen Verpflichtungen.

Darüberhinaus lehnen die 120 Mitgliedsländer der Bewegung der Blockfreien Staaten die Verwendung von Sanktionen und einseitigen Maßnahmen gegen souveräne Nationen ab.

Heute ist die Bewegung der Blockfreien nach den Vereinten Nationen das zweitgrößte multilaterale Gremium der Welt und setzt sich als Bündnis für die Stärkung der internationalen Sicherheit und Selbstbestimmung ein.

2020 hat das Gipfeltreffen der Blockfreien-Bewegung (Non-Aligned Movement, NAM) virtuell und unter dem Motto „Vereint gegen Covid-19“ stattgefunden.

COVID-19 hat gezeigt, dass es eine globale Herausforderung darstellt. Die Krankheit macht keine Unterschiede zwischen Grenzen, Ideologien oder dem Stand der Entwicklung. Deswegen muss die Antwort darauf global und gemeinschaftlich sein und die politischen Differenzen überwinden.

Die Pandemie verschärft die dringenden Probleme eines Planeten, der von tiefer Ungleichheit heimgesucht wird, auf dem 600 Millionen Menschen in extremer Armut leben und auf dem fast die Hälfte der Bevölkerung keinen Zugang zu den grundlegenden gesundheitlichen Dienstleistungen hat.

In diesem schwierigen Szenario greifen die USA und Allierten den Multilateralismus an und diskreditieren zu Unrecht die Rolle internationaler Organisationen, insbesondere die der Weltgesundheitsorganisation.

Progressive Bewegungen werden jetzt auch durch die einflussreichen Mediennetzwerke Russlands, Chinas und Lateinamerikas unterstützt. So können zunehmend Vertreter der Antikriegsbewegung und anderer sozialer Bewegungen weltweit Gehör finden.

Und wir danken insbesondere auch der Tageszeitung junge Welt, die heute hier vertreten ist.

All diese Entwicklungen sollten von progressiven und linken Bewegungen zur Kenntnis genommen werden. Und in diesem Sinne könnten sich auch Politiker in der Partei DIE LINKE, in der SPD oder der Grünen positionieren. Zumindest an der Basis dieser Parteien. Denn eins ist klar: Wer die Einmischungspolitik, der Regimechangepolitik, der Interventionen und der immensen Aggression des Westens kritisiert und sich für weltweite Kooperation anstelle von Konfrontation einsetzt, vertritt die Interessen der Mehrheit der Menschheit. Selbst wenn wir hier nur wenige sind. Dies zu erkennen wird immer wichtiger vor dem Hintergrund der zunehmenden ökologischen Krisen und der ständig wachsenden Kriegsgefahr.

In diesem Sinne sollten wir uns zur Losung dieser Kundgebung bekennen:

UNTEILBAR!

Luisa Mayer #Unteilbar Friedensblock #Berlin 4.9.2021 #Frieden und #Sozialismus

https://youtu.be/mSagXDYVvW0

Elsa Rassbach für die Drohnen-Kampagne #Unteilbar #Antikrieg Friedensblock #Berlin 4. September 2021

https://youtu.be/zdw2You9_OA

Roylan Tolay für #DIDF-Berlin #Unteilbar Friedensblock #Berlin 4.9.2021 #Frieden und #Sozialismus

https://youtu.be/EbKWPWm8p0M

