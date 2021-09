Pressebriefing der Sprecherin des Außenministeriums Russlands, Maria Sacharowa zur Kampagne gegen den RT-Ableger in Deutschland – 2.9. 2021 in Moskau

LINK

Der Kommentar der Sprechers des Deutschen Journalistenverbands, Hendrik Zörner, über die Weigerung der Behörden des Herzogtums Luxemburg, eine Sendelizenz der deutschen Version des russischen TV-Senders RT zu erteilen, ist schockierend. Es handelt sich nicht um einen Leiter einer politischen Partei mit eigener, ausschließlich politisierter Agenda hat, nicht um einen Untergrund-Anführer einer nationalistischen Bewegung, sondern um den Pressesprecher des Deutschen Journalistenverbands. Der Sprecher der größten Gewerkschaft der deutschen Medien begrüßte diesen Beschluss eines Nachbarstaates in einer Weise, die allen Normen der Berufsethik und allgemeinen Anstands widerspricht.

Ich möchte Phrasen und Ausdrücke anführen, die der Sprecher des Deutschen Journalistenverbands Hendrik Zörner benutzte. Zörner sagte das nicht als Privatperson, sondern im Namen des Verbandes. Er nannte es einen „Sieg für den Rundfunk, den Journalismus und alle Fernsehzuschauer“, dass den deutschen Zuschauern der Zugang zu Informationen des dort populären russischen Medienbetreibers verwehrt wird. Das heißt also, dass er einen weiteren Akt der Zensur, Angriffs auf die Meinungsfreiheit in seinem Land – Deutschland, das den Respekt der Meinungsfreiheit ständig hervorhebt, sich um Journalisten kümmert, „gesegnet“ hat. Wir sind schockiert. Der Widerspruch liegt auf der Hand.

Man kann möglichst viel darüber sagen, dass ein bestimmtes Medium nicht gefällt, doch damit es nicht gefällt, sollte es Fakten geben, die beweisen, dass es den Bestimmungen und Normen, nach denen Medien betrieben werden sollen, nicht entspricht. Das ist keine Frage des Geschmacks bzw. politischer Ansichten, die mit denen anderer Journalisten übereinstimmen müssen. Das ist eine Frage der Übereinstimmung der Tätigkeit der Medien mit der inneren Gesetzgebung des Landes und internationalen Verpflichtungen des Staates. Ihre (ich wende mich an den Deutschen Journalistenverband) persönlichen Ansichten, Bevorzugungen, Weltanschauungen spielen in diesem Fall keine Rolle. Führen Sie konkrete Fakten an, warum Ihnen als Journalisten der TV-Sender RT nicht gefällt? Vielleicht weil er populärer als viele Medien Ihres Verbandes ist? Banale Eifersucht? Man sollte sich in der Gewalt haben, Kräfte mobilisieren, vorwärts schreiten, Konkurrenzfähigkeit beweisen statt am Rockzipfel des Regierungsvertreters zu zerren und nur dadurch den Konkurrenzkampf zu gewinnen.

Solche Erklärungen, die veranlassen, die Kompetenz ihres Urhebers anzuzweifeln, werden von Herrn Zörner nicht zum ersten Mal gemacht. Ich würde ein Beispiel einer weiteren odiösen Aussage anführen, die nicht an das Publikum, sondern an die Kollegen aus internationalen Organisationen gerichtet war, die diese Äußerungen selbst nicht finden, um sie zu bewerten.

Ich bitte die OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit, Teresa Ribeiro, diese Aussage des Sprechers des Deutschen Journalistenverbands zu bewerten. „Wer für RT arbeitet, hat sich vom kritischen und unabhängigen Journalismus verabschiedet“. Zörner ist sogar darüber besorgt, dass RT im Internet ist. Anscheinend ist der russische Sender in seiner Vorstellung die größte Bedrohung, die vom digitalen Raum ausgeht.

Gewöhnlich fixieren wir Angriffe gegen Medien seitens Machtzweige in verschiedenen Ländern, doch Deutschland ist in diesem Sinne ein einmaliges Land. Wie sehen, wie deutsche Journalisten gegen ihre Kollegen hetzen. Wenn sie russische Journalisten nicht als ihre Kollegen bezeichnen, ist es das Problem nicht der russischen Journalisten. Das sind Probleme der deutschen Korrespondenten, deutscher Medien, ihrer Verbände und de facto Berlins. Es ist so, dass es in einem demokratischen Land, das sich als freiheitsliebend bezeichnet, Menschen gibt, die über Ressourcen des Einflusses auf die öffentliche Meinung verfügen. Sie nutzen unzulässige Methoden, darunter Hetze und direkte Beleidigungen gegen die Medienvertreter. Wenn es Fakten, Angaben bzw. Materialien gibt, die davon zeugen, dass deutsche Journalisten Gründe haben, aus beruflichen Gründen den Sender RT nicht zu mögen, mögen sie das vorlegen. Wenn es diese nicht gibt, sollten sie mit ihrem Beruf im Einklang stehen. Sie sollen Journalisten und keine Propagandisten sein.

Es sollte hervorgehoben werden, dass die Rhetorik des Deutschen Journalistenverbandes aus Sicht der allgemeinen Atmosphäre der Verleumdung und Hetze anschaulich ist, die um RT in Deutschland auf Initiative der lokalen Behörden trotz des jüngsten Dementis der Bundeskanzlerin Angela Merkel gezielt entfacht wird. Deutsche Offizielle verweigern den für RT tätigen Journalisten öffentlich das Recht, Journalisten genannt zu werden. Es werden Hindernisse für normale Bankdienstleistungen für die deutsche Redaktion des TV-Senders bereitet. Uns wird zugesichert, dass offizielle Behörden damit nichts zu tun haben, doch wir haben andere Informationen. Es werden Materialien veröffentlicht, die den Ruf der russischen Journalisten verunglimpfen. Das alles findet in einem Staat statt, der für die Medien- und Meinungsfreiheit als unantastbaren Wert und Eckpfeiler der demokratischen und pluralistischen Gesellschaft eintritt.

Auch die Umstände, unter denen der Antrag von RT von den Behörden Luxemburgs behandelt wurde, lösen logische Fragen aus. Im Medienraum erschienen Mitteilungen über Konsultationen der Dienste Luxemburgs und Deutschlands unter Heranziehung der Sicherheitsdienste beider Länder, auf deren Inhalt die Erklärungen deutscher Beamten, die in Form eines unverhohlenen Drucks erfolgten, indirekt hinwiesen.

Die schlecht getarnte Aggression gegenüber dem TV-Sender RT sorgte bereits für Reflexe, als wäre gegenüber den Medien russischer Herkunft alles erlaubt. Ein Beispiel dafür ist das Ignorieren der angeblich angesehenen Zeitung „Die Welt“ der Auflagen der deutschen Justiz. Bereits am 17. August hatte die Zeitung auf Gerichtsbeschluss von Berlin und Frankfurt am Main verleumderisches Material über TV-Sender RT zu löschen. Trotz der Vorstellungen über die deutsche Gesetzestreue wurde das bislang immer noch nicht gemacht. Die Antwort auf die Frage „Warum?“ ist offensichtlich – es wurde eine entsprechende Atmosphäre geschaffen. Medien und Vertreter der Behörden gehen koordiniert vor.

Vor diesem Hintergrund ist die stillschweigende Reaktion profilierter internationaler Organisationen kennzeichnend. Wir haben heute ausreichend Materialien vorgelegt, damit die OSZE Interesse daran zeigt, was da mit dem TV-Sender RT in Deutschland vor sich geht. Wir können bei Bedarf auch weitere Materialien bereitstellen. Es ist die Zeit gekommen, auf solche eklatante Verletzungen der Medienfreiheit zu reagieren. Wir erwarten von diesen Strukturen die durch ihr Mandat vorgesehene adäquate Reaktion. Es wird nicht gelingen, einfach zu schweigen, wir werden daran erinnern. Wir rufen die deutschen Behörden beharrlich dazu auf, mit der Beeinträchtigung der Rechte der russischen Medien und Journalisten aufzuhören und die adäquate Erfüllung der internationalen Verpflichtungen im Bereich Meinungspluralismus wiederaufzunehmen. Wenn sie so sehr an der Situation in Russland interessiert sind, wollen wir, dass sie auch mit so viel Elan auf die Situation unmittelbar in Deutschland aufmerksam werden. Es gibt viele Probleme, mit denen man sich befassen sollte, einschließlich der Meinungsfreiheit.

