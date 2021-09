Putin spricht über Afghanistan-Katastrophe und Zukunftspläne beim Eastern Economic Forum (Tass)

https://tass.com/politics/1333809

Der Präsident stellte auch fest, dass Russland nicht ausschließe, sich um die Ausrichtung der Olympischen Spiele in der Zukunft zu bewerben.

WLADIWOSTOK, 3. September. /TASS/. Trotz der Entwicklungen in Afghanistan zögert der Westen, seine Standards anderen Ländern aufzuzwingen, und die Industrieländer bieten anderen nicht genug Hilfe im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie und ihre Folgen, sagte der russische Präsident Wladimir Putin auf der Plenarsitzung des das Eastern Economic Forum (EEF) am Freitag.

TASS hat die wichtigsten und markantesten Aussagen aus der Ansprache des Präsidenten zusammengestellt.

Zur Lage in Afghanistan

„Die Realität ist, dass die Taliban-Bewegung (in Russland verboten – TASS) jetzt fast ganz Afghanistan kontrolliert“, betonte Putin. „Also sollten wir uns von der Realität leiten lassen“, fügte er hinzu.

Der Zerfall des Landes ist seiner Meinung nach die größte Bedrohung für Moskau. „Russland ist nicht an einem zerfallenen Afghanistan interessiert. Wenn es passiert, wird es niemanden geben, mit dem man reden kann“, sagte Putin.

Gleichzeitig kann die Lage in Afghanistan nach seinen Worten als Katastrophe bezeichnet werden. „Es ist eine Katastrophe, weil die US-Amerikaner, die sehr pragmatisch sind, über 1,5 Billionen Dollar für diese Kampagne ausgegeben haben, und was ist das Ergebnis? USA und ihre Verbündeten, dann wird klar, dass es sich auch um eine humanitäre Katastrophe handelt“, betonte der russische Präsident.

Über Versuche, die Demokratie durchzusetzen

„Wenn eine Nation Demokratie braucht, wird sie sie am Ende etablieren, so dass es nicht nötig ist, dies mit Gewalt zu tun“, betonte Putin. Aber auch nach Afghanistan verfolgt der Westen weiterhin dieselbe Praxis. „Was Afghanistan betrifft, sagen sie: Wir sind dort angekommen und haben viele Fehler gemacht. Der gleiche Prozess geht jedoch in Bezug auf andere Länder weiter. Was sind Sanktionen? Sie sind die Fortsetzung derselben Politik, die darauf abzielt, ihre Standards durchzusetzen“, sagte er spezifiziert.

Dennoch besteht die Hoffnung, dass westliche Länder „einsehen werden, dass es eine gescheiterte Politik ist, sich wie bisher zu verhalten und zu versuchen, andere Nationen zu zivilisieren“.

Der „globale Polizist“

„Die Vereinten Nationen und der UN-Sicherheitsrat, insbesondere seine fünf ständigen Mitglieder, sollten für die Aufrechterhaltung der Weltordnung verantwortlich sein“, betonte Putin.

Im Kampf gegen die Pandemie

„Es sind vor allem fortgeschrittene Volkswirtschaften, die die Vorteile der [COVID-19]-Impfung genießen. Sie produzieren die meisten Impfstoffe und verwenden sie, um ihre eigene Bevölkerung zu schützen. Aber es wird sehr wenig getan, um die Menschheit im weiteren Sinne zu schützen. Das ist schlecht für auch die Produzenten, denn all diese Bumerangs auf der ganzen Welt“, betonte Putin.

Über die Ursprünge von COVID-19

„Der Versuch, die Ursachen eines Phänomens zu ermitteln, ist richtig. Es ist jedoch nicht richtig, Dinge zu politisieren“, bemerkte Putin. „Diejenigen, die das Thema politisieren, machen im Kampf gegen die Pandemie große, katastrophale Fehler“, sagte er.

Über Olympia

„Bedauerlicherweise gibt es weltweit immer weniger Anwärter auf die Ausrichtung der Olympischen Spiele“, sagte Putin und fügte hinzu, Russland schließe nicht aus, sich für die zukünftige Ausrichtung der Spiele zu bewerben. „Wladiwostok ist einer der wahrscheinlichsten Austragungsorte“, fügte er hinzu.

„Es ist jedoch zu früh, das Thema zu diskutieren, da alles einer gründlichen Bewertung unterzogen werden muss.“ Außerdem muss die uneingeschränkte Teilnahme Russlands an internationalen Großveranstaltungen sichergestellt werden. „Es liegt nicht an uns. Es hängt von denen ab, die den globalen Sport politisieren“, erklärte Putin.

Über Lawrow und Schoigu

„Ich bereue es [sie gehen zu lassen]. Sie machen einen guten Job in ihren Positionen“, sagte Putin. Doch ob die beiden Minister, die auf der Wahlliste der Partei „Einiges Russland“ ganz oben stehen, in die Staatsduma (das Unterhaus des Parlaments) einziehen, müssen sie selbst entscheiden.

Über die Beziehungen zur Ukraine

„Ich glaube, dass die Situation, in der wir uns derzeit befinden, völlig anormal und unnatürlich ist. Früher oder später – und besser schon früher – werden wir unsere Beziehungen zur Ukraine vollständig wiederherstellen“, betonte Putin.

Es wäre gut, wenn eines Tages ein ukrainischer Präsident an Wirtschaftsforen in Russlands Wladiwostok oder St. Petersburg teilnehmen würde, aber ob es der derzeitige Staatschef Wladimir Selenskyj wäre, „hängt nicht von uns ab, es hängt vom ukrainischen Volk und den Wählern ab“. .“ „Wenn Präsident Selenskyj [für eine zweite Amtszeit] gewählt wird und sich das Ziel setzt, die Beziehungen zu Russland nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten zu verbessern, dann ist dies ein Ja“, sagte Putin.

Derzeit ist die Situation jedoch anders. „Es ist nicht die erste Generation ukrainischer Führer, die unter einem Slogan, der bessere Beziehungen zu Russland fordert, an die Macht kam <…> und später ihre Wähler auf schändliche Weise getäuscht und ihre eigentliche Politik in eine andere Richtung gelenkt haben“, sagte die russische Präsident betont.

Zum Friedensvertrag mit Japan

„Wir halten das Fehlen eines solchen Dokuments in unseren Beziehungen für Unsinn. Dies umso mehr, weil sowohl Russland als auch Japan an einer vollständigen Normalisierung der Beziehungen interessiert sind“, sagte Putin. „Wir haben uns nie geweigert, einen Dialog über einen Friedensvertrag zu führen“, fügte er hinzu.

Gleichzeitig ist Moskau der Ansicht, dass die Parteien über eine mögliche Stationierung von US-Truppen und Raketen nahe der russischen Grenze diskutieren müssen. „All diese Fragen wurden an Japan gestellt. Wir haben noch keine Antworten erhalten. Ich glaube, in diesem Sinne liegt der Ball bei unseren Partnern“, sagte Putin.

Zu den Plänen für 2024

Auf die Frage, ob er 2024 am APEC-Gipfel in Brunei teilnehmen möchte, sagte der russische Präsident: „Wir werden sehen. Es ist ein langer Weg bis 2024, wir müssen auf uns selbst aufpassen, da uns Pandemien von verschiedenen Seiten angreifen.“ Richtungen.“

Nachdem klar war, dass der Gipfel nach der russischen Präsidentschaftswahl stattfinden soll, sagte Putin: „Ich verstehe es. Deshalb sage ich, lasst uns bis dahin in Frieden leben.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related