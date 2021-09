So. 12.9.2021 – Protest vor US Botschaft in Berlin: Free Leonard Peltier – Free Them All!

Am 12. September 2021 wird der indigene politische Gefangene Leonard Peltier 77 Jahre. Er ist seit 1976 (!) Gefangener der US Regierung. In einem von politischer Repression gekennzeichneten Verfahren wurde Peltier damals für seinen Aktivismus zur Durchsetzung indigener Grundrechte in den USA verurteilt – Hintergrund

https://www.das-mumia-hoerbuch.de/postamt/Leonard%20Peltier.pdf

Leonard Peltier ist ähnlich wie viele andere Langzeitgefangene inzwischen gesundheitlich stark beeinträchtigt und muss sofort frei gelassen werden. Beteiligt euch an Leonard Peltiers Geburtstag an den Protesten für seine Freilassung!

für Berlin:

So. 12.09.2021 US Botschaft, Pariser Platz 2/Brandenburger Tor

15 Uhr Kundgebung: Freiheit für Leonard Peltier – Free Them ALL!

weitere Infos über Leonard Peltier in dt. Spache:

https://www.leonardpeltier.de/

in english: https://www.whoisleonardpeltier.info/

