Unteilbar: Am Samstag, den 4. September sind wir wieder dabei! – Basisgruppe Aufstehen im Coop Antikriegscafé Berlin

Unsere Forderungen waren, sind und bleiben:



Regimechange-Kriege beenden!

Frieden mit Russland!

Fluchtursachen bekämpfen!



Gegen Rassimus!

Für eine friedliche multipolare Welt!

Kooperation statt Konfrontation!



