Der Zusammenbruch in Afghanistan zeigt die Loyalität der US-Medien zum dauerhaften Kriegsstaat – von Gareth Porter (Grayzone)

Nach einer bemerkenswert erfolgreichen Taliban-Offensive, die durch die Übernahme von Kabul gekrönt wurde, lieferten die Reaktionen der Konzernmedien die vielleicht dramatischste Demonstration ihrer Loyalität gegenüber dem Pentagon und der militärischen Führung aller Zeiten. Die Medien taten dies, indem sie den endgültigen Rückzug von Präsident Joe Biden aus Afghanistan mit lautstark attackierten und den Wunsch des Militärs nach einer unbefristeten Präsenz im Land verteidigten.

Bidens Versäumnis, einen Plan zur Evakuierung Zehntausender Afghanen aufzustellen, die vor dem neuen Taliban-Regime fliehen wollten, machte ihn zu einem weichen Ziel für den wütenden Angriff der Beltway-Medien. Es war jedoch Bidens Weigerung im vergangenen Frühjahr, 4.500 US-Soldaten auf unbestimmte Zeit in Afghanistan zu halten – unter Missachtung einer aggressiven Lobbykampagne des Pentagons –, die zunächst die Wut der Militärs auslöste.

Die Medienoffensive gegen Bidens afghanischer Rückzug brachte Argumente vor, die das Militär nicht allein vorbringen konnte – zumindest nicht öffentlich. Es bot dem Militär auch in dem Moment, in dem es für seine katastrophale Handhabung des gesamten Krieges am verwundbarsten war, wichtige Deckung.

Einer der unaufrichtigsten Versuche, den Ruf des Militärs zu retten, war ein Artikel der Washington Post, in dem die afghanische Katastrophe einer Überbetonung „demokratischer Werte“ angelastet wurde, während die enge Allianz zwischen dem US-Militär und despotischen Warlords ignoriert wurde, die die lokale Unterstützung für die Taliban antrieb.

Die Bedrohungskarte von Al-Qaida spielen

Am Vorabend der Taliban-Übernahme von Kabul feuerten David Sanger und Helene Cooper von der New York Times die Eröffnungssalve des Angriffs der Beltway-Medien auf Bidens Entscheidung ab. Sanger und Cooper räumten zunächst ein, dass das US-Militär die Ergebnisse seiner Intervention jahrelang „überschätzt“ habe und dass das monatelange Versäumnis der afghanischen Regierung, Soldaten zu bezahlen, den Willen zum Widerstand gegen die Taliban geschwächt habe.

Aber sie haben sich dann auf Bidens Weigerung konzentriert, Truppen zur Terrorismusbekämpfung in Afghanistan zu halten. Unter Hinweis darauf, dass General Mark A. Milley, der Vorsitzende der Joint Chiefs, im Frühjahr versucht hatte, Biden zu zwingen, 3.000 bis 4.500 Soldaten im Land zu halten, zitierten Sanger und Cooper „Geheimdienstschätzungen, die voraussagen, dass Al Qaida in zwei oder drei Jahren eine neue finden könnte“. in Afghanistan Fuß fassen.“

Das Spekulation basiert auf der Annahme , dass die Taliban eine solche Entwicklung trotz seiner gut etablierten Erhebung erlauben würde über einen Plan Al Qaidas über die Nutzung des Territoriums Afghanistans und der Planung von Terrorismus aus dem Ausland. Tatsächlich ging die Politik der Taliban auf die Zeit vor dem 11. September zurück, als Osama bin Laden formell zustimmte, die Beschränkungen der Taliban zu respektieren, während er heimlich die Anschläge vom 11. September in Deutschland und nicht in Afghanistan plante.

Nach dem Rückzug der USA haben die Taliban eine noch stärkere Motivation, dschihadistische Organisationen daran zu hindern, internationale Terroranschläge von afghanischem Territorium aus zu planen.

Um ihre Breitseite gegen Bidens Rückzug zu unterstützen, wandten sich Sanger und Cooper in der Times an den pensionierten General mit dem wohl größten persönlichen Interesse an einer unbefristeten US-Militärpräsenz in Afghanistan: dem ehemaligen US-Kommandeur in Afghanistan, General David Petraeus, der die Kriegsanstrengungen beaufsichtigte von 2010 bis 2011 und leitet seitdem eine Gruppe ehemaliger Kommandeure und Diplomaten, die sich für eine endlose US-Präsenz im Land einsetzen.

Petraeus behauptete, Biden habe „das Risiko nicht erkannt, das durch den schnellen Rückzug“ von Geheimdienstdrohnen und Luftunterstützung sowie Tausenden von Auftragnehmern, die die afghanische Luftwaffe operabel gehalten hatten, entstanden ist.

Als nächstes wandten sich Sanger und Cooper an Richard Fontaine, den Chef einer der militaristischsten Denkfabriken in Washington, dem Center for a New American Security (CNAS).

Wie Grayzone berichtet hat, hat das CNAS Millionen an Geldern von der Rüstungsindustrie und US-Regierungsinstitutionen eingesammelt, um das Pentagon und das militärische Denken innerhalb des Beltway voranzutreiben. Unter den vielen Insidern der Beltway-Medien, die Stipendien für Writer-in-Residence-Stipendien in der Denkfabrik genießen , ist Sanger von der New York Times.

Fontaine beklagte seinerseits, dass die Biden-Regierung es versäumt habe, weiterhin die Auftragnehmer bereitzustellen, von denen die afghanische Luftwaffe abhängig sei, um ihre Flugzeuge in der Luft zu halten. Aber er versäumte es, den offensichtlichen Punkt anzuerkennen, dass Auftragnehmer in Afghanistan ohne ausreichende US-NATO-Truppen nicht funktionieren könnten, um militärischen Schutz vor Ort zu gewährleisten.

Am 16. August, nachdem die von den USA unterstützte afghanische Regierung eliminiert worden war, mischte sich das liberale interventionistische Magazin Foreign Policy mit einem weiteren Angriff auf Biden ein, in dem Interviews mit „einem Dutzend Personen, die Posten in Afghanistan innehatten“, enthalten.

Laut Foreign Policy drückten aktuelle und ehemalige Diplomaten in anonymen Erklärungen „tiefe Wut, Schock und Bitterkeit über den Zusammenbruch der Regierung aus, die sie jahrzehntelang versuchten aufzubauen“. Mehrere derzeit amtierende Beamte wurden – wiederum inoffiziell – über ihre Erwägungen,aus Protest zurückzutreten, zitiert, wobei sie ein „überwältigendes Schuldgefühl und Angst um das Leben ehemaliger afghanischer Kollegen und lokaler Mitarbeiter, die die amerikanische Regierung zurückgelassen hat“, anführten.

Am selben Tag äußerte Robin Wright (New Yorker) eine ähnliche Sorge über die erschütternden Bilder der US-Niederlage in Afghanistan. In einem Artikel mit dem Untertitel „Es ist ein unehrenhaftes Ende, das das Ansehen der USA in der Welt schwächt, vielleicht unwiderruflich“, beklagte sie, dass die Vereinigten Staaten „in etwas verwickelt sind, was Historiker eines Tages einen Großen Rückzug aus einer zusammengewürfelten Armee ohne Luftmacht nennen könnten“. …“

Der Rückzug der USA aus Afghanistan, so Wright, sei „Teil eines entnervenden amerikanischen Musters, das bis in die 1970er Jahre zurückreicht“, beginnend mit Reagans Rückzug aus Beirut und Obamas Rückzug aus dem Irak im Jahr 2011 Afghanistan, behauptete Wright, dass das Land „wieder mit ziemlicher Sicherheit ein Zufluchtsort für gleichgesinnte Militante werden würde, seien es Mitglieder von al-Qaida oder andere auf der Suche nach einem Sponsor“. .“

Unterdessen bildeten Peter Baker von der New York Times, Anne Gearan von der Washington Post und Vivian Salama vom Wall Street Journal während einer Podiumsdiskussion am 21. verzweifelt auf der Flucht vor den Taliban auf dem Flughafen von Kabul.

Die implizite – und eindeutig phantasievolle – Prämisse der Diskussion war, dass die Vereinigten Staaten Wochen oder Monate früher ein umfassendes Programm hätten starten können, um Zehntausende und möglicherweise Hunderttausende Dolmetscher und andere Kollaborateure des US-Militärs zu retten, und dass dies möglich wäre alles sauber und effizient erledigt werden, ohne Panik auszulösen.

Ein zweites Thema, das von Baker der New York Times vorgebracht wurde, war, dass Biden die Risiken seiner Politik für die nationale Sicherheit der USA nicht beachtet habe. Baker sagte, Biden habe sich vor einem Jahrzehnt entschieden, dass sich die USA aus Afghanistan zurückziehen müssen, und sei entschlossen, dies zu tun, „unabhängig davon, was General Milley und andere ihn vor der Gefahr eines Zusammenbruchs gewarnt haben könnten“. Baker brachte das gleiche Argument zusammen mit den anderen Argumenten seiner großen Medienkollegen in einer langatmigen Nachrichtenanalyse vom 20. August vor .

Flournoy verschleiert die wahre Ursache des militärischen Versagens

Der nationale Sicherheitsreporter der Washington Post, Greg Jaffe, ging in seiner Berichterstattung über das Endspiel in Afghanistan einen anderen Weg als die meisten seiner Beltway-Kollegen . In einem Artikel vom 14. August bestätigte Jaffe implizit die weithin akzeptierte Tatsache, dass der Krieg ein kläglicher Fehlschlag war, was den Behauptungen militärischer Führer widersprach. Leider bot der Reporter Platz für einen besonders glaubwürdigen ehemaligen Beamten, der offensichtlich dazu bestimmt war, die Feindseligkeit der Bevölkerung gegenüber den Verantwortlichen für das Fiasko zu dämpfen.

Zu den fragwürdigsten Charakteren, die in Bidens Rückzugsstrategie zu berücksichtigen waren, gehörte Michelle Flournoy, von der erwartet wurde, dass sie zur nächsten Verteidigungsministerin ernannt wird, bis Biden sie wegen ihrer Rolle bei der Befürwortung der gescheiterten Truppenaufstockung in Afghanistan während der Obama-Regierung einfror .

Flournoy war Obamas Unterstaatssekretär für Politik und für die Unterstützung der Kommandeure des Pentagons vor Ort verantwortlich. Zuvor war sie Mitbegründerin von CNAS, der von der Rüstungsindustrie unterstützten, der Demokratischen Partei angeschlossenen Propagandamühle für das Pentagon und Militärdienste.

In einem aufschlussreichen Interview mit Jaffe von der Post machte der ehemalige Pentagon-Beamte das Scheitern des US-Krieges in Afghanistan auf ein übermäßiges Engagement für „demokratische Ideale“ zurück, indem er argumentierte, dass sie die politischen Entscheidungsträger angeblich für die Realitäten vor Ort blind machen würden. Alles begann, behauptete sie, mit „der afghanischen Verfassung, die in Bonn geschaffen wurde und … versuchte , eine westliche Demokratie zu schaffen“. Die politischen Entscheidungsträger legten die Messlatte „auf unsere demokratischen Ideale, nicht auf das, was in einem afghanischen Kontext nachhaltig oder praktikabel war“, fügte sie hinzu.

Aber das Problem war nicht ein übermäßiges Interesse der USA an der Förderung der Demokratie, sondern die Art und Weise, wie die US-Politik „demokratische Ideale“ ausverkaufte, um eine Gruppe von Warlords zu unterstützen, die das Wesen des antidemokratischen Despotismus repräsentierten.

Bei der Begründung der Entscheidung der Obama-Administration, die Zahl der US-Truppen mehr als zu verdoppeln, behauptete Flournoy, dass sie und andere US-Beamte die eiternde Wunde der afghanischen Korruption erst entdeckt hätten, als es zu spät war und die militärische Strategie tödlich vernichtete. „Wir hatten eine große Wette getätigt, nur um zu erfahren, dass unser lokaler Partner faul war“, beharrte sie.

Flournoy verschleierte jedoch bewusst die entscheidende Tatsache, dass der US-Krieg von Anfang an auf einer Allianz mit einer Gruppe korrupter und mörderischer Warlords beruhte. Sowohl die Militärführung als auch die CIA verließen sich auf die Warlords, weil sie Milizen hatten und bereit waren, sich den Taliban zu widersetzen. Die Warlords boten in den Provinzen einen stetigen Nachschub an Milizsoldaten als Polizei und erhielten gut bezahlte Verträge, um den ständigen Strom von Konvois zu und von US- und NATO-Stützpunkten abzusichern.

Aber die Miliz-Polizei behielt ihre Loyalität zu ihren jeweiligen Warlords und nicht zu irgendeiner Zivilregierung in Kabul, und erhielt im Gegenzug freie Hand, um Afghanen zu stehlen, sie fälschlicherweise der Verbrechen zu beschuldigen, sie zu foltern und sie nur gegen Lösegeld freizulassen . In vielen Fällen erpresste die Polizei Geld von lokalen Familien, indem sie ihre Frauen, Töchter und Söhne entführte und vergewaltigte – ein Missbrauchsmuster, das Amnesty International bereits 2003 dokumentierte .

Die Taliban haben das von den USA unterstützte Regime ab 2005/06 leicht aus weiten Teilen der afghanischen Provinz Helmand verdrängt, weil die lokale Bevölkerung die gesetzlosen Warlord-Milizen hasst, die vom US-Militär als Polizei eingesetzt werden. Und als die US-Truppen diese Bezirke 2009 wieder besetzten, kehrten die Milizen zu ihren brutalen Methoden zurück – einschließlich der Entführung und Vergewaltigung von Jungen im Teenageralter , was zu bitteren Beschwerden der Anwohner bei den US-Marines und Drohungen führte, die Taliban zu unterstützen, falls die USA es täten ’nicht eingreifen, um sie aufzuhalten. Aber das US-Militär hat sich nie bewegt, um seine gemütliche Beziehung zu den Warlords zu stören.

Flournoys Behauptung, hochrangige Militärs und Pentagon-Beamte hätten sich der Korruption ihrer afghanischen Verbündeten erst nach dem massiven Truppeneinsatz der Obama-Regierung bewusst, entbehrt jeder Glaubwürdigkeit. Als sie und andere wichtige politische Entscheidungsträger später im Jahr 2009 ihre „große Wette“ eingingen, waren sie sich voll und ganz bewusst, dass die USA eine Gruppe mächtiger Warlords unterstützten, deren Milizen die Bevölkerung abscheulich missbrauchten und die Afghanen zwangen, die Taliban als ihre nur Verteidigung.

Die offenkundigen Unwahrheiten, mit denen das Beltway-Pressekorps als Reaktion auf den Rückzug der Biden hausiert hat, zeigen, wie eng sie mit den Interessen des Militärs und des Pentagons verbunden sind. Und ihre schrille Opposition gegen einen Rückzug, der von einer soliden Mehrheit der amerikanischen Öffentlichkeit begünstigt wird, ist ein weiterer Faktor, der den Niedergang der bereits kraternden Unternehmensmedien beschleunigen wird.

