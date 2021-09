Afghanische Opfer enthüllen wahllose Tötungen durch US-Truppen: Leitartikel der Global Times

https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232876.shtml

Bei dem Anti-Terror-Angriff der USA in Afghanistan am Sonntag sollen zehn Zivilisten getötet worden sein. Und eine erstaunliche Wahrheit hinter den Selbstmordattentaten auf dem Flughafen von Kabul am Donnerstag, bei denen 13 US-Soldaten und rund 170 Afghanen getötet wurden, wurde ebenfalls enthüllt: Es stellte sich heraus, dass viele dieser Afghanen von US-Soldaten erschossen wurden. Die Kombination der beiden Informationen hat sich schnell zum jüngsten Skandal um wahllose Tötungen durch US-Streitkräfte entwickelt.

Das US-Militär hat die Möglichkeit nicht bestritten, afghanische Zivilisten „versehentlich getötet“ zu haben. Es versprach, eine Untersuchung durchzuführen, aber seine Haltung ist ziemlich gleichgültig. Das US-Militär will die beiden Vorfälle eigentlich herunterspielen. Es ist noch unbekannt, wie viele Zivilisten bei Washingtons „Anti-Terror-Operationen“ in Afghanistan und im Nahen Osten im Laufe der Jahrzehnte „versehentlich getötet“ wurden. Die Zahl der durch US-Truppen verursachten zivilen Todesfälle muss viel höher sein als die Zahl der von den USA getöteten „Terroristen“.

Die USA spielen diese „unabsichtlichen Tötungen“ ständig herunter, während die Mainstream-Medien im Westen, einschließlich der USA, in dieser Hinsicht eine unterstützende Rolle spielen. Westliche Medien haben über diese Tragödien berichtet, aber sie haben sie nie als prominente Menschenrechtskrise behandelt oder sie nicht häufig verprügelt, geschweige denn eine Untersuchung dieser Verbrechen gefordert.

Am Sonntag wurde der US-Drohnenangriff auf ISIS-K, die Terrororganisation, die behauptete, die Bombenanschläge auf den Flughafen von Kabul gestartet zu haben, in Eile durchgeführt. Sobald die Operation beendet war, gab das US-Militär sofort bekannt, dass es zwei IS-K-Kämpfer getötet und den Sprengstoff in dem Fahrzeug gezündet hatte. Es stellte auch fest, dass die Operation ohne zivile Opfer erfolgreich beendet wurde. Diese Ankündigungen sind reine Propaganda, die dem Wunsch der US-Öffentlichkeit nach Rache für die Geschehnisse am Flughafen von Kabul gerecht wird. Dies ist die Erzählung über Afghanistan, die die Biden-Regierung gerade dringend braucht. Ob sich tatsächlich ein Terrorist in dem explodierten Fahrzeug befand, gibt es keine Informationen Dritter, die dies verifizieren könnten.

Nach Angaben von Drittquellen wurden bisher 10 Zivilisten, darunter sieben Kinder, bei dem Drohnenangriff getötet. Die meisten von ihnen waren Teil einer großen Familie, und das jüngste Opfer war ein zweijähriges Mädchen. Hätte die US-Seite Geheimdienstinformationen genutzt, um den Angriff von Anfang bis Ende zu verfolgen, ist es unmöglich, die „versehentliche Tötung“ völlig zu ignorieren. Die US-Truppen haben also entweder das meiste ihres Wissens verheimlicht oder die ganze Geschichte erfunden.

Das US-Militär soll auch über die Erschießung afghanischer Zivilisten durch US-Truppen auf dem Flughafen von Kabul sehr klar sein. Sie haben jedoch beschlossen, relevante Informationen zu verbergen. Inzwischen wurden durch lokale Berichte immer mehr Todesfälle bestätigt, aber die Zahl entspricht nicht der möglichen Zahl der Todesopfer, die ein Selbstmordattentat hätte verursachen können. Darüber hinaus beschuldigten viele Zeugen und Familien der Opfer das US-Militär, Zivilisten erschossen zu haben, was zu zahlreichen Opfern führte. Endlich wurde die Wahrheit nach und nach ans Licht gebracht.

US-Truppen am Flughafen Kabul waren nach den plötzlichen Terroranschlägen in Panik. In diesem Moment sahen alle wie ein Terrorist aus. Dies könnte ein Grund sein, warum sie wahllos den Abzug gedrückt hatten, um zu töten. Dennoch sollte das US-Militär zumindest die Wahrheit sagen und alle Anstrengungen unternehmen, um die wahllose Tötung von Unschuldigen aufgrund der psychologischen Verwundbarkeit des Personals in einem so chaotischen Szenario zu verhindern. Offenbar fehlten eine solche Haltung und Bemühungen. Die US-Truppen kümmern sich nur um ihre eigene Sicherheit, ungeachtet der ernsthaften Risiken, denen die Einheimischen ausgesetzt sein könnten. Und die Befehle des US-Militärs zeigen eine Tendenz, dass sie lieber 1.000 unschuldige Menschen töten würden, als einen Terroristen übersehen zu lassen.

Das US-Militär hat offenbar die Wahrheit über den Vergeltungsdrohnenangriff gegen den IS in Afghanistan vertuscht. Gezielte Räumungsoperationen benötigen nicht nur Drohnen, sondern vor allem die genaue Unterstützung der Aufklärung vom Boden aus – die Fähigkeit, genaue Informationen über den Standort von Terroristen und die Bewegung von Zielen bereitzustellen. Leider sind die meisten Geheimdienste des US-Militärs in Afghanistan zusammengebrochen, und US-Drohnen könnten beim Anvisieren der Ziele völlig falsch liegen. Das US-Militär muss sich der Realität stellen und der amerikanischen Öffentlichkeit seine Unfähigkeit bei den Anti-Terror-Operationen in Afghanistan mitteilen.

Es muss angemerkt werden, dass das US-Militär die meiste Zeit „politische Kriege“ in Afghanistan und anderen Ländern des Nahen Ostens geführt hat. Was ihnen oft wichtig ist, ist nicht die tatsächliche Wirkung ihrer Handlungen, sondern wie sehr ihre Bewegungen mit den Gefühlen der öffentlichen Meinung der USA und den politischen Bedürfnissen der USA übereinstimmen. Sie können die Kriege sowieso nicht gewinnen, also werden sie gemäß den Bedürfnissen des amtierenden US-Präsidenten kämpfen, um gemeinsam die Amerikaner zu täuschen.

Hätte jeder US-Angriff genau das Ziel treffen können, hätte die Lage in Afghanistan längst anders sein können als heute. Wenn das US-Militär sich zurückziehen könnte, während es die letzte Offensive gegen die Angreifer aus der Luft zielgenau ausführt, wären die Biden-Administration und das US-Militär, das jetzt den Flughafen von Kabul bewacht, nicht so in Panik geraten.

Die oben erwähnten zwei „unabsichtlichen Tötungen“ von Zivilisten können als Inbegriff der meisten US-Militäroperationen in Afghanistan und sogar im Großraum des Nahen Ostens bezeichnet werden. Kein Wunder, dass sich der frühere US-Präsident Donald Trump dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag willkürlich widersetzte, um den Fall möglicher Kriegsverbrechen der US-Streitkräfte zu verhandeln. Er hat sogar entsprechendes Personal des Gerichts sanktioniert. Dies liegt daran, dass die Washingtoner Eliten sich mehr als jeder andere bewusst sind, wie viel Blut von Zivilisten aus kriegszerrütteten Ländern in den Händen der von ihnen befehligten US-Truppen klebt.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related