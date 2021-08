Der UNICEF-Vertreter in Afghanistan erklärte, bei einem Drohnenangriff in Kabul seien mindestens sieben Kinder ums Leben gekommen. Das Pentagon teilte mit, der Angriff habe eine „unmittelbare Bedrohung“ durch ISIS-K-Terroristen gegen einen Evakuierungsflug abgewendet.



Weiterlesen hier: https://de.rt.com/asien/123338-drohnenangriff-usa-in-kabul-totete/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related