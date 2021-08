Mercedes 240D das meist gefahrene Taxi Afrikas und das nachhaltigste Auto der Welt (Bundesverband Verbrennungsmotor e.V. BUVMO)

Mercedes 240D das meist gefahrene Taxi Afrikas und das nachhaltigste Auto der Welt.



Gebaut für 30 Jahre und 600.000 Kilometer Nutzung, fahren diese Fahrzeuge nun mit oft über 2 Millionen Kilometer und 45 Jahren immer noch zuverlässig im Taxi Dienst.

Dabei können sie einfach sauber und CO2 neutral betrieben werden mit:

– Nussöl

– Fischöl

– Rapsöl

– Sonnenblumenöl

– Jatropaöl

– Palmöl

– PTL Diesel- Care Diesel

– Altem Frittierfett

– Biodiesel

oder halt auch nicht CO2 neutral mit Fossilen Brennstoffen

– Mineralischem Diesel

– Mineralischem Kerosin

Aktuell ist die Lebendauer eines neuen Autos ca. 7 Jahre die alten Mercedes W123 sind im Vergleich zu einem Neufahrzeug 7 mal nicht gebaut worden und sparen 7 mal den CO2 Rucksack eines Neuwagen ein. Wir fordern eine Abkehr von den Wegwerfautos wieder hin zu Fahrzeugen die für 30 Jahre und 600.000 Kilometer Nutzung gebaut werden!

