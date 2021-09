In den letzten 20 Jahren haben wir Dutzende von Begründungen, Rechtfertigungen und Ausreden für die US-Besatzung Afghanistans gehört, die jetzt alle als hohl (oder schlimmer) entlarvt wurden. Es gab kein „Nation-Building“, der Status der Frauen wurde nicht erhöht oder geschützt, die Armee und die Sicherheitskräfte wurden nicht „ausgebildet“ und „modernisiert“, die Schlafmohnproduktion wurde nicht ausgerottet, militante Gruppen wurden nicht eliminiert , der sektiererische Streit hat nicht nachgelassen, der Einfluss des pakistanischen ISI ist nicht abgestumpft.

Aber US-amerikanische Auftragnehmer und Waffenhersteller haben Jahr für Jahr, zwei Jahrzehnte lang, mit langfristigen Verträgen ohne Gebote Dutzende von Milliarden verdient, viele der Unternehmen, die von pensionierten Beamten des Pentagon und der CIA geführt werden, ohne oder Rechenschaftspflicht. Der afghanische Krieg und die Besatzung waren einer der längsten Raubzüge der Geschichte, der die Regierung ernährte.

Jeffrey Saint Clair, Herausgeber, „Roaming Charges: Aint that America, Something to See, Baby“, CounterPunch

NO ZEN ZITAT DES

TAGES 28.08.21

