Was uns der Terrorkrieg bisher gekostet hat – Von David Swanson – World BEYOND War

Malika Ahmadi, zwei Jahre alt, starb heute bei einem US-Drohnenangriff auf Kabul, sagt ihre Familie. Hat uns der 20-jährige Krieg die Fähigkeit zur Fürsorge gekostet?

Der Krieg gegen Afghanistan der als Starthilfe für Krieg gegen den Irak diente, und all die anderen Nebenkriege hinterlassen (wenn man nur die Bombardierung von oben zählt) Millionen Tote, Millionen Verletzte, Millionen Traumatisierte, Millionen Obdachlose, die Rechtsstaatlichkeit wurde erodiert, die natürliche Umwelt verwüstet, Regierungsgeheimnis und Überwachung und Autoritarismus nahmen weltweit zu, Terrorismus nahm weltweit zu, Waffenverkäufe nahmen weltweit zu, Rassismus und Bigotterie verbreiteten sich immer mehr, viele Billionen Dollar wurden verschwendet, die einer Welt des Guten hätten nützen können , eine zerfressene Kultur, eine Drogenepidemie, eine leichtere Ausbreitung einer Krankheitspandemie, ein eingeschränktes Protestrecht, die Übertragung von Reichtum auf eine Handvoll Profiteure und die USA. Das Militär hat sich in eine solche Maschinerie des einseitigen Abschlachtens verwandelt, dass seine Opfer weniger als ein Prozent derjenigen in seinen Kriegen ausmachen und die häufigste Todesursache in seinen Reihen der Freitod ist.

Aber wir Gegner des Wahnsinns hinterlassen Kriege, die verhindert, Kriege beendet, Stützpunkte gestoppt, Waffengeschäfte gestoppt, Geld von Waffen abgezogen, Polizei entmilitarisiert, Menschen gebildet, uns selbst gebildet und die Werkzeuge geschaffen, um all dies weiter zu tragen.

Schauen wir uns einige Statistiken an.

Die Kriege:

Die Kriege, die den „Krieg gegen den Terror“ und normalerweise den AUMF von 2001 als Vorwand benutzten , umfassten Kriege in Afghanistan, Irak, Pakistan, Libyen, Somalia, Syrien, Jemen, Philippinen sowie damit verbundene Militäraktionen in Georgien, Kuba, Dschibuti, Kenia, Äthiopien, Eritrea, Türkei, Niger, Kamerun, Jordanien, Libanon, Haiti, Demokratische Republik Kongo, Uganda, Zentralafrikanische Republik, Mali, Burkina Faso, Tschad, Mauretanien, Nigeria, Tunesien und verschiedene Ozeane.

(Aber nur weil Sie verrückt nach Kriegen sind, heißt das nicht, dass Sie nicht auch Putsche haben können, wie Afghanistan 2001, Venezuela 2002, Irak 2003, Haiti 2004, Somalia 2007 bis heute, Honduras 2009, Libyen 2011, Syrien 2012 , Ukraine 2014, Venezuela 2018, Bolivien 2019, Venezuela 2019, Venezuela 2020.)

Die Toten:

Die besten verfügbaren Schätzungen über die Zahl der Menschen, die durch die Kriege direkt und gewaltsam getötet wurden – also ohne diejenigen, die erfroren, verhungert, an Krankheiten gestorben sind, nachdem sie an einen anderen Ort gezogen sind, Selbstmord begangen haben usw. – sind:

Irak : 2,38 Millionen

Afghanistan und Pakistan : 1,2 Millionen

Libyen : 0,25 Millionen

Syrien : 1,5 Millionen

Somalia : 0,65 Millionen

Jemen : 0,18 Millionen

Zu diesen Zahlen kommen weitere 0,007 Millionen Tote von US-Truppen hinzu, eine Zahl, die Söldner oder Selbstmorde nicht einschließt.

Die Gesamtzahl beträgt dann 5,917 Millionen, wobei US-Soldaten 0,1% der Toten (und etwa 95% der Medienberichterstattung) ausmachen.

Diejenigen, die die Toten beneiden:

Die Zahl der Verletzten, Traumatisierten und Obdachlosen ist deutlich höher als die der Toten.

Die finanziellen Kosten:

Die direkten Kosten des Militarismus, die entgangenen Chancen, die Zerstörung, die zukünftigen Gesundheitskosten, die Übertragung von Reichtum an die Reichen und die laufenden Kosten des Militärhaushalts sind für das menschliche Gehirn zu hoch, als dass sie es sich vorstellen könnten.

Zwischen 2001 und 2020 waren laut SIPRI die US-Militärausgaben wie folgt (wobei Präsident Biden und der Kongress eine Erhöhung im Jahr 2021 beabsichtigen):

2001: $479.077.000.000

2002: $537.912.000.000

2003: $612.233.000.000

2004: 667.285.000.000 $

2005: $698.019.000.000

2006: $708.077.000.000

2007: 726.972.000.000 $

2008: 779.854.000.000 $

2009: 841.220.000.000 $

2010: $865.268.000.000

2011: 855.022.000.000 $

2012: $807.530.000.000

2013: 745.416.000.000 $

2014: 699.564.000.000 $

2015: $683.678.000.000

2016: 681.580.000.000 $

2017: $674.557.000.000

2018: 694.860.000.000 $

2019: 734.344.000.000 $

2020: $766.583.000.000

Analysten haben es immer wieder gesagtuns seit Jahren, dass weitere 500 Milliarden US-Dollar oder so nicht in jeder dieser Zahlen mitgezählt werden. Ungefähr 200 Milliarden Dollar sind auf zahlreiche Abteilungen sowie Geheimdienste verteilt, aber eindeutig Militärausgaben, einschließlich der Kosten für die kostenlose Bewaffnung und die Ausbildung des Militärs brutaler ausländischer Regierungen. Weitere 100 bis 200 Milliarden Dollar oder so sind Schuldenzahlungen für frühere Militärausgaben. Die anderen 100 Milliarden Dollar oder mehr sind die Kosten für die Pflege von Veteranen; Und obwohl die meisten wohlhabenden Nationen allen eine umfassende Gesundheitsversorgung bieten, würde die Tatsache, dass die Versorgung von Veteranen durch ihre Kriegsverletzungen erheblich teurer wird, wenn die USA dies tun würden – was die Mehrheit der Menschen in den USA befürwortet – die Tatsache bleiben. Darüber hinaus können diese Kosten nach den Kriegen noch mehrere Jahrzehnte andauern.

Die Summe der oben genannten Zahlen von SIPRI, die 2021 nicht einschließen, beträgt 14.259.051.000.000 US-Dollar. Das sind 14 Billionen Dollar, mit einem T.

Wenn wir die zusätzlichen 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr nehmen und sie zur Sicherheit 400 Milliarden US-Dollar nennen und mit 20 Jahren multiplizieren würden, wären das zusätzliche 8 Billionen US-Dollar oder insgesamt 22 Billionen US-Dollar, die bisher ausgegeben wurden.

Sie werden Berichte lesen, in denen die Kosten der Kriege dieser Jahre zu einem Bruchteil davon erklärt werden, beispielsweise 6 Billionen Dollar, aber dies wird erreicht, indem viele Militärausgaben normalisiert werden und sie irgendwie als etwas anderes als Kriege behandelt werden.

Nach Berechnungen von Ökonomen schafft das in Bildung investierte Geld (um ein Beispiel für mehrere betrachtete Sektoren zu nennen) 138,4 Prozent so viele Arbeitsplätze wie das gleiche Geld in Militarismus. Rein wirtschaftlich gesehen sind die Vorteile, mit den 22 Billionen Dollar etwas Klügeres getan zu haben, mehr als nur 22 Billionen Dollar wert.

Jenseits der Ökonomie ist die Tatsache, dass weniger als 3 Prozent dieses Geldes den Hunger auf der Erde hätte beenden können und etwas mehr als 1 Prozent den Mangel an sauberem Trinkwasser auf der Erde hätte beenden können. Das kratzt nur an der Oberfläche der Ausgaben, die mehr getötet haben, weil sie nicht sinnvoll ausgegeben wurden, als wenn sie für den Krieg ausgegeben wurden.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related