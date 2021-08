Taliban erklären sich damit einverstanden, afghanischen Staatsbürgern mit einer Reisegenehmigung eines anderen Landes die Ausreise zu gestatten, heißt es in einer internationalen Erklärung

Laut einer gemeinsamen Erklärung Großbritanniens, der USA und anderer Länder werden die Taliban allen Ausländern und afghanischen Staatsbürgern mit einer Reisegenehmigung eines anderen Landes die Ausreise aus Afghanistan ermöglichen.

„Wir haben von den Taliban Zusicherungen erhalten, dass alle ausländischen Staatsangehörigen und alle afghanischen Staatsbürger mit einer Reisegenehmigung aus unseren Ländern sicher und geordnet zu Abflugorten und außerhalb des Landes reisen dürfen“, heißt es in der Erklärung.

In der Erklärung heißt es, dass die Länder, zu denen auch Australien, Japan, Frankreich, Spanien und viele andere gehörten, weiterhin Reisedokumente an benannte Afghanen ausstellen würden.

https://news.cgtn.com/news/2021-08-30/Taliban-agrees-to-allow-Afghans-to-leave-international-statement-says-138FxKzJNmw/index.html

