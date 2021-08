Wie die CIA ISIS-K nutzte, um ihr Afghanistan-Geschäft aufrechtzuerhalten (moonofalabama.org)

https://www.moonofalabama.org/2021/08/how-the-cia-used-isis-k-to-stay-in-its-afghanistan-business.html

Hinter den jüngsten Terrorereignissen in Afghanistan steckt eine größere Geschichte. Hier ist ein Versuch, es genauer aufzuzeigen.

Im Laufe der Jahre zeigen mehrere Berichte des Afghan Analyst Network (AAN) über den Islamischen Staat in der Provinz Khorasan (ISKP oder ISIS-K), dass er aus militanten Gruppen aus Pakistan hervorgegangen ist. Ein Bericht aus dem Jahr 2016 beschreibt ausführlich, wie diese Gruppe vom afghanischen Staat gefördert wurden:



„Die IS-Kämpfer, die die Khorasan-Franchise des IS begründeten, waren pakistanische Militante, die seit langem in den südöstlichen Distrikten von Nangarhar, im Spin Ghar-Gebirge oder seinen Ausläufern angesiedelt waren und an die Stammesorganisationen auf der pakistanischen Seite der Durand-Linie grenzten. Bevor sie sich entschieden, der ISKP beizutreten, operierten diese Militanten unter verschiedenen Marken, hauptsächlich unter dem Dach der sich ständig lockernden Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP). Der Großteil dieser Militanten war seit 2010 hauptsächlich von den Stammesorganisationen Orakzai, Nord-Waziristan und Khyber in Nangarhar eingetroffen.“

Pakistan behauptet, dass die TTP vom indischen Geheimdienst RAW unterstützt wird. Es könnte auch dazu beigetragen haben, das ISKP-Outlet zu finanzieren.

In der Hoffnung, sie gegen Pakistan einsetzen zu können, begann die afghanische Regierung, einige dieser Kämpfer zu umwerben.

…Doch die Bemühungen des afghanischen Geheimdienstes, die National Directorate of Security (NDS), pakistanische Kämpfer in Nangarhar wurden nicht auf den Islam von Lashkar-e oder auf Militante aus Khyber beschränkt. Stammesälteste und gewöhnliche Einwohner von Achin, Nazian und Kot bezeugen, dass Kämpfern der Orakzai- und Mohmand-Agenturen, die verschiedenen Fraktionen der TTP angehören, die Freizügigkeit in der Provinz sowie die Behandlung in staatlichen Krankenhäusern gewährt wurde. Wenn sie ihr Zentrum in den südlichen Bezirken von Nangarhar verließen, blieben sie unbewaffnet.



In geheimen Gesprächen mit AAN haben Regierungsbeamte diese Art von Beziehung zwischen Teilen der pakistanischen Militanten und der National Directorate of Security (NDS) bestätigt, ebenso wie regierungsfreundliche Stammesälteste und Politiker in Jalalabad. Sie bezeichneten diesen Zustand als eine kleine Reaktion auf die breitere und längerfristige institutionalisierte Unterstützung Pakistans für die afghanischen Taliban in ihrem Kampf gegen die afghanische Regierung.

Die NDS des afghanischen Staates war eine CIA-Proxy-Agentur. Mitte der 1990er Jahre war der Geheimdienstchef der Nordallianz, Amrullah Saleh, von der CIA in den USA ausgebildet worden. Nach dem Sturz der Taliban-Regierung durch die USA wurde Saleh Chef der NDS. Auch zum indischen Geheimdienst hatte die National Directorate of Security (NDS) umfangreiche Beziehungen.

Während die USA vorgaben, den Islamischen Staat im Irak und in Syrien (ISIS) zu bekämpfen, behaupteten übereinstimmende Berichte von verschiedenen Seiten, dass Kernpersonal des IS von nicht gekennzeichneten US-Hubschraubern aus dem Irak und Syrien abgezogen und nach Nangarhar verlegt wurde, wo sie die ISKP-Kämpfer verstärkten. Hadi Nasrallah @HadiNasrallah – 1:18 UTC · 28.08.2021

In den Jahren 2017 und 2020 berichtete die syrische Nachrichtenagentur SANA, dass US-Hubschrauber zwischen 40 und 75 IS-Kämpfer von Hasakah in Nordsyrien in ein „unbekanntes Gebiet“ transportierten. Dasselbe wurde jahrelang im Irak von der PMU gemeldet, zusammen mit Berichten, dass US-Hubschrauber Hilfe für den IS abgeworfen haben.

Wie Alex Rubinstein zusammenfasst: Die Liste der Regierungen, ehemaligen Regierungsbeamten und Organisationen in der Region, die den USA vorgeworfen haben, ISIS-K zu unterstützen, ist umfangreich und umfasst die russische Regierung, die iranische Regierung, syrische Regierungsmedien, die Hisbollah, eine vom irakischen Staat unterstützte Militäreinheit und sogar der ehemalige afghanische Präsident Hamid Karzai, der die Gruppe als „Werkzeug“ der Vereinigten Staaten bezeichnete …

Wie im Irak und in Syrien führte die Förderung ultramilitanter Islamisten durch die CIA zu einer Gegenreaktion, da die Militanten zunehmend den afghanischen Staat angriffen. Das US-Militär hielt es schließlich für notwendig, gegen sie zu intervenieren. Aber der Kampf gegen sie vor Ort wurde größtenteils von den Taliban geführt, die zu diesem Zweck von der US-Luftwaffe direkt unterstützt wurden.

Die Taliban-Operationen waren erfolgreich und eine weitere Ausbreitung der ISKP in Ostafghanistan wurde verhindert. Anstatt offen mehr Land zu einzunehmen, griff die ISKP dann zu sensationellen Selbstmordattentaten gegen gefährdete Ziele in Kabul. Im Mai 2021 zum Beispiel tötete eine Autobombe vor der Hazara-Mädchenschule in Kabul mehr als 90 Menschen, die meisten davon Kinder.

CIA und NDS hatten zusätzliche Militante im Kampf gegen die Taliban eingesetzt. Sie hatten Spezialkräfte in mehrere Bataillone (NDS-01 bis -04 und Khost Schutztruppe (KPF) eingeteilt. Diese CIA kontrollierten Todesschwadronen hatten Hubschrauber zur Unterstützung.

Seit 2018 arbeitet die CIA an einem Programm zur Tötung oder Gefangennahme militanter Anführer mit dem Codenamen ANSOF, ehemals Omega. Die CIA-Mannschaft wird durch Personal ergänzt, das vom United States Army Special Operations Command zugewiesen wird.

Mitte 2019 erklärte die NGO Human Rights Watch, dass „von der CIA unterstützte afghanische Einsatzkräfte“ seit Ende 2017 „schwerwiegende Übergriffe begangen haben, die teilweise Kriegsverbrechen gleichkommen“.

Der HRW-Bericht 2019 stellte fest: Diese Einsatzkräfte haben bei nächtlichen Razzien unrechtmäßig Zivilisten getötet, Häftlinge gewaltsam verschwinden lassen und Gesundheitseinrichtungen angegriffen, weil sie angeblich aufständische Kämpfer behandelt haben. Die Zahl der zivilen Opfer dieser Angriffe und Luftangriffe hat in den letzten zwei Jahren dramatisch zugenommen.

Nach der Einnahme Kabuls durch die Taliban wurde klar, dass die CIA ihr „Anti-Terror-Programm“ einstellen musste und die Kontrolle über einen Großteil ihres (Drogen-)Geschäfts in Afghanistan verlieren würde.

Als Kabul stürzte, wurde mindestens einer der afghanischen Einheiten, etwa 600 Soldaten, befohlen, den Flughafen von Kabul zu bewachen. NDS 01-Einheit @NDS_Afghanistan – 11:50 UTC · 17. August 2021

Wir werden kommen

Wir werden auch unseren Landsleuten dienen.

#انشاء_الله #Kabul #ANDSF

Die afghanischen Streitkräfte der CIA bemannten die Tore und Wachtürme: Die US-Amerikaner haben sich an mehrere Hundert Kommandos der Nationalen Sicherheitsdirektion der ehemaligen afghanischen Regierung gewandt, um den Zugang durch einige Flughafen-Gates zu beschränken, damit die Menschenmassen den Flughafen nicht total verstopften….Die ehemaligen NDS-Kommandos sollen zu den letzten gehören, die das Land bei der Evakuierung verlassen und als Nachhut dienen, bevor sie ausgeflogen werden, so US-amerikanische und ehemalige afghanische Beamte.

Einige der schießwütigen Einheiten gerieten in einen Friendly Fire-Vorfall mit deutschen Soldaten. Die afghanischen CIA-Truppen am Flughafen sollen evakuiert werden. Andere Einheiten, darunter die KPF, sollen ins Panjshir-Tal gehen, wo eine neue „Nordallianz“ unter Amrullah Saleh und Ahmad Massoud aufgebaut werden soll. Die Taliban versuchen, gegen sie zu kämpfen.

Am Donnerstag griff ein Selbstmordattentäter ein Gate des Flughafens in Kabul an, aus dem viele Menschen aus Afghanistan evakuiert werden wollten. Der Islamische Staat bekannte sich zu dem Anschlag:

Der Selbstmordanschlag am Donnerstag in Kabul und die darauf folgende Panik töteten mehr als 150 Zivilisten (davon etwa 30 britisch-afghanische ), 28 Taliban-Kämpfer und 13 US-Soldaten. Vor dem Angriff hatte ein Taliban-Sprecher gegenüber RT erklärt, man habe die USA vor einem bevorstehenden ISPK-Angriff gewarnt.

Es ist schwer zu verstehen, warum die USA, nachdem sie gewarnt worden waren, keine weiteren Vorkehrungen gegen einen solchen Angriff getroffen haben.

Die meisten Opfer des Angriffs wurden nicht durch den Selbstmordattentäter, sondern durch Wachen an der Mauer und in den Wachtürmen rund um den Flughafen verursacht. „Die meisten Opfer“ hatten Schusswunden am Oberkörper und die Kugeln kamen von oben. Dies wurde nun von mehreren Quellen bestätigt :Sangar | @paykhar – 13:02 · 28. August 2021

„Die meisten Opfer des #KabulAirportBlast wurden nicht durch die Explosion getötet, sondern durch Kugeln, die von den Amerikanern auf sie abgefeuert wurden.“

Faisal vom Kanal Kabul Lovers interviewte Helfer im Notfallkrankenhaus in #Kabul und das ist, was sie zu sagen haben:

Eingebettetes Video

US-Medien versuchen, diese Berichte zu ignorieren. Nur ganz tief unten vergraben in einem langen New York Times Artikel wird man diese Zeilen finden: Zum ersten Mal räumten Beamte des Pentagon öffentlich die Möglichkeit ein, dass einige am Donnerstag außerhalb des Flughafens getötete Menschen nach dem Selbstmordattentat von US-Soldaten erschossen worden sein könnten.

Die Ermittler untersuchen, ob die Schüsse von US-Amerikanern am Tor oder vom Islamischen Staat stammten.

Es waren weder die US-Amerikaner am Tor noch der Islamische Staat, sondern höchstwahrscheinlich die afghanischen Todesschwadronen der CIA in den Wachtürmen, die das Massaker verursacht haben.

Die Analyse des Angriffs durch die Washington Post ist ebenfalls irreführend: Mehrere bewaffnete Männer eröffneten daraufhin das Feuer auf Zivilisten und Militärs. Ein lokaler Partner des Islamischen Staates bekannte sich zu dem Angriff.

Zwei Tage nach dem Angriff der CIA veröffentlichte CNN ein Interview von Clarissa Wird mit einem angeblichen ISKP Kommandanten, das vor 2 Wochen in einem Hotel in Kabul aufgezeichnet wurde. Warum das CNN das Gesicht des Mannes verwischte, wird erklärt.

Wie RT spöttisch titelt:

„CIA twittert CIA-Interview mit CIA“: Zuschauer reagieren auf plötzlich veröffentlichtes „unheimlich prophetisches“ CNN-Interview mit dem ISIS-K-Kommandanten

Ebenfalls einen Tag nach dem Angriff auf den Flughafen tötete die CIA einen angeblichen ISKP-„Planer“ in Jalalabad, der nichts mit dem Angriff auf den Flughafen zu tun hatte.

Dion Nissenbaum @DionNissenbaum – 10:43 UTC · 29. August 2021

Das exklusive @WSJ-Video zeigt die Folgen des US-Drohnenangriffs auf den Islamischen Staat in Afghanistan, bei dem eine „Flying Ginsu“-Rakete eingesetzt wurde. Pentagon sagt es habe keine zivilen Opfer gegeben. Augenzeugen sprechen von einer Frau unter den vier Verletzten.

Exklusives Video zeigt Folgen des US-Drohnenangriffs in Afghanistan

Die Behauptung einer ‚Flying Ginsu‘-Rakete , die keinen Sprengstoff enthält, steht im Widerspruch zu den schweren Schrapnell-Schäden, die im oben verlinkten Video zu sehen sind.

Nun zur großen Frage.

Wenn ISKP, wie oben gezeigt, ein CIA/NDS-Produkt ist und wenn die Wachen am Flughafen, die die „meisten Opfer“ des Angriffs getötet haben, CIA-geführte afghanische Spezialeinheiten sind, warum ist das alles passiert?

Vielleicht finden wir die Antwort in einem anderen Artikel der New York Times mit der Überschrift:

Inmitten des afghanischen Chaos, eine CIA-Mission, die jahrelang andauern wird



Als der Afghanistan-Krieg zu Ende ging, hatte die CIA erwartet, ihren Hauptfokus allmählich weg von der Terrorismusbekämpfung – einer Mission, die die Agentur über zwei Jahrzehnte in eine paramilitärische Organisation verwandelte, die sich auf Menschenjagden und Tötungen konzentrierte – hin zu traditioneller Spionage gegen Mächte wie China und Russland zu verlagern.

Aber zwei tödliche Explosionen am Donnerstag waren die jüngsten in einer Reihe von Ereignissen, die sich seit dem Zusammenbruch der afghanischen Regierung und der Übernahme des Landes durch die Taliban schnell entwickelt haben, und die diesen Plan zunichte gemacht haben. Wie ein Schwarzes Loch mit eigener Anziehungskraft könnte Afghanistan die CIA auf Jahre hinaus in eine komplexe Anti-Terror-Mission zurückziehen.

Die arme CIA – zurückgezogen in eine teure „Antiterror“-Mission in Afghanistan und anderswo, die enden sollte, bis … nun, bis eine von der CIA gegründete Terrororganisation einen Selbstmordattentäter auf den Flughafen von Kabul schickte und bis die CIA-geführten afghanischen Streitkräfte in die Höhe schossen und eine große Menge von Flüchtlingen tötete.

Man könnte dies auch die Rache des tiefen Staates für Präsident Bidens Rückzugsbefehl aus Afghanistan nennen.

Dies ist derselbe tiefe Staat, der uns vier Jahre „Russiagate“ beschert hatte, als ein anderer Präsident ebenfalls dazu neigte, US-Truppen nach Hause zu rufen und damit die Operationsfelder der CIA einzuschränken.

Um ihren Standpunkt absolut klar zu machen, geben die CIA-Autoren der NYT in ihrem letzten Absatz diese nicht sehr vage Drohung heraus:



Jeder Terroranschlag von Afghanistan würde Herrn Biden heftiger Kritik von seinen politischen Gegnern aussetzen, dass dies das Ergebnis seiner Entscheidung war, die US-Truppen aus dem Land abzuziehen – ein weiterer Faktor, der wahrscheinlich starken Druck des Weißen Hauses auf Spionagebehörden ausüben wird. Halten Sie einen Laserfokus auf Afghanistan.

Druck des Weißen Hauses auf die Spionageagenturen? Nein, CIA-Druck auf das Weiße Haus, es in seinem Afghanistan-Geschäft zu lassen.

