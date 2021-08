Kundgebung Berlin 28.8.2021: Frente Unido América Latina

Dr. Nancy Larenas, PC Chile Agosto 28 / Frente Unido América Latina #Berlin Castellano / Deutsch

https://youtu.be/-jDHYdN_yz0

Dr. Nancy Larenas, PC Chile Agosto 28 / Frente Unido América Latina #Berlin Castellano

https://youtu.be/VLfFR2zVIl8

Mauro Valderrama, CP Peru #Frente Unido América Latina #Berlin – Agosto 28, 2021 (Castellano)

https://youtu.be/IqEvYmEAHxU

Afghanistan, Venezuela, 9/11 September 2001 bis 2021 – Heinrich Bücker, Coop Anti-War Café / 28.8.

https://youtu.be/Ijv0KuBmafM

28.8. / Wahlbetrug Bolivien / Frente Unido America Latina #HandsOffVenezuela Renate, Irland-Gruppe

https://youtu.be/VFqqG8dyM20

Bilder:

https://bit.ly/3cHYImw

alles hier:

http://www.haendewegvonvenezuela.net/links/kundgebung28.08.21.html

