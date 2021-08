Anschlag auf Kabuler Flughafen, Afghanistan: Haben die USA das Erstarken von ISIS-K unterstützt? – von Alex Rubinstein

https://realalexrubi.substack.com/p/did-the-us-support-the-growth-of

Regionale Akteure beschuldigen die USA seit langem, die Gruppe ISIS-K mit einem Helikoptertransport um Mitternacht nach Afghanistan zu unterstützen.

Die Liste der Regierungen, ehemaligen Regierungsbeamten und Organisationen in der Region, die den USA vorgeworfen haben, ISIS-K zu unterstützen, ist umfangreich und umfasst die russische Regierung, die iranische Regierung, syrische Regierungsmedien, die Hisbollah, eine vom irakischen Staat unterstützte Militäreinheit und sogar der ehemalige afghanische Präsident Hamid Karzai, der die Gruppe als „Werkzeug“ der Vereinigten Staaten bezeichnete, wie der Journalist Ben Norton kürzlich bemerkte, und charakterisierte Karzai als „eine ehemalige US-Marionette, die sich später gegen die USA wandte und viele ihrer Geheimnisse kennt“.

Was genau ist ISIS-K und was ist seine Geschichte? Nachdem die Afghanistan-Variante des IS nach einem Selbstmordanschlag auf den Flughafen von Kabul, bei dem mehr als 170 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt wurden, über Nacht zu einem Begriff geworden ist, muss die Geschichte der Gruppe erneut untersucht werden.

Bereits im Mai twitterte ich : „Ich darf nicht der Einzige sein, der in naher Zukunft einen sogenannten ‚Aufstieg des IS‘ in Afghanistan erwartet…“

Ich habe dies geschrieben, weil die Vereinigten Staaten immer wieder Terroranschläge mit Massenopfern als Rechtfertigung für die Fortsetzung ihrer Besetzung fremder Länder verwenden: die „Anti-Terror-Mission“ oder die „terroristische Bedrohung“. Und es ist lange her, dass sich die Taliban solche Taten zu eigen gemacht haben.

Tatsächlich sagte der Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid im August 2016 – vor etwas mehr als fünf Jahren – den iranischen Medien: „In Zusammenarbeit mit der Nation haben [die Taliban] verhindert, dass die Terrorgruppe in Afghanistan Fuß fasst.“

Das stärkste Argument für einen US-Abzug der Regierung Biden ist, dass die Vereinigten Staaten ihre Anti-Terror-Mission in Afghanistan abgeschlossen haben. Der Angriff von „ISIS-K“ auf den Flughafen von Kabul bringt dieses Argument zum Scheitern, und so kommt es denen zugute, die es vorziehen, Afghanistan dauerhaft von den USA besetzt zu sehen.

Es ist auch nicht das Handeln einer berechnenden Terrorgruppe: Warum an einem so kritischen Punkt Massengewalt begehen? Warum tun Sie es, wenn alle Augen auf Afghanistan gerichtet sind und viele im Pentagon, in der NATO nach einer Entschuldigung für eine erneute Invasion suchen?

Clarissa Ward von CNN konnte sogar zwei Wochen vor dem Angriff einen „leitenden ISIS-K-Kommandanten“ interviewen , der diese Argumente vorbrachte. Der „Kommandant“ sagte gegenüber CNN, die Gruppe liege „in Deckung und warte auf ihren Moment, um zuzuschlagen“.

Während die von den USA unterstützte Regierung in Kabul noch an der Macht war, sagte der ISIS-K-„Kommandant“ zu Ward, dass „es für ihn kein Problem ist, Kontrollpunkte zu passieren und direkt in die Hauptstadt zu kommen“. Er ließ sogar die CNN-Crew seinen Einzug in die Stadt filmen.

In dem absurden Interview saß CNN mit dem vermeintlichen ISIS-K-Führer in einem Hotelzimmer und schützte seine Identität. Ward stellte ihm im Vorfeld komische Fragen wie „Bist du am Ende daran interessiert, internationale Angriffe durchzuführen?“

Auf eine Frage zu ihren Expansionsplänen in Afghanistan nach einem US-Abzug antwortete der „Kommandant“ „statt derzeit zu operieren, haben wir uns nur der Rekrutierung zugewandt, um die Gelegenheit zu nutzen und unsere Rekrutierung durchzuführen. Aber wenn die Ausländer und die Weltbevölkerung Afghanistan verlassen, können wir unsere Operationen wieder aufnehmen.“

Was hat sich geändert?

Das soll nicht definitiv heißen, dass der Angriff von ISIS-K eine Operation unter falscher Flagge war, aber es gibt viele Lücken in der Erzählung, die eine genaue Überprüfung erfordern. Anzumerken ist hier, dass die USA bis zum 31. August für die Sicherheit am Flughafen zuständig sind, während die Taliban die Umgebung kontrollieren.

Darüber hinaus verfügten die Vereinigten Staaten über fortgeschrittene Kenntnisse über den Angriff. „Aufgrund von Sicherheitsbedrohungen vor den Toren des Flughafens Kabul raten wir US-Bürgern, Reisen zum Flughafen und Flughafen-Gates zu dieser Zeit zu vermeiden“, heißt es in einer Sicherheitswarnung vom 25. August auf der Website der US-Botschaft in Afghanistan. „US-Bürger, die sich jetzt am Abbey Gate, East Gate oder North Gate befinden, sollten sofort gehen.“

Großbritannien und Australien gaben ähnliche Warnungen vor einer „hohen Gefahr eines Terroranschlags“ bzw. einer „sehr hohen Gefahr eines Terroranschlags“ heraus.

Am nächsten Tag sprengte sich ein Selbstmordattentäter in die Luft und tötete zahlreiche Menschen. Darüber hinaus haben US-Streitkräfte Berichten zufolge auch eine große Anzahl von Menschen erschossen. „Viele, mit denen wir gesprochen haben, darunter auch Augenzeugen, sagten, dass eine erhebliche Zahl der Getöteten von US-Streitkräften nach der Explosion in Panik erschossen wurde“, twitterte BBC-Korrespondent Secunder Kermani, der aus der Gegend berichtete.

Gleich am nächsten Tag nach dem Angriff gab das Zentralkommando der Vereinigten Staaten bekannt, dass „US-Streitkräfte heute eine Terrorismusbekämpfungsoperation über den Horizont hinweg gegen einen ISIS-K-Planer durchgeführt haben. Der unbemannte Luftangriff ereignete sich in der afghanischen Provinz Nangarhar.“

Kurz gesagt, die USA wussten, dass ein Angriff bevorstand, der Angriff geschah, und dann innerhalb von 24 Stunden gaben die USA bekannt, dass sie den Täter getötet haben, und sagten, „erste Anzeichen dafür sind, dass wir das Ziel getötet haben“.

Dann am Samstag zerstörten US-Streitkräfte eine CIA-Basis im Land.

Diese Fakten geben uns mehr Fragen als Antworten. Warum konnten die USA den Angriff nicht verhindern? Das Militär und die Geheimdienste haben den Zweifel, dass sie nicht wussten, wer angreifen würde und es daher nicht hätte verhindern können, wie haben sie es nach dem Angriff so schnell herausgefunden? Wenn es höchstwahrscheinlich die CIA war, die diese Informationen bereitgestellt hat, warum zerstört das Militär dann die CIA-Infrastruktur, die plausibelerweise eine Rolle dabei spielen könnte, solche Dinge herauszufinden? Dies ist eine besonders beunruhigende Frage, wenn man bedenkt, dass Präsident Biden weniger als ein paar Stunden bevor die New York Times berichtete, dass US-Truppen einen CIA-Stützpunkt zerstörten, sagte, dass ihm Militärkommandeure mitgeteilt hätten, dass ein weiterer Angriff auf den Flughafen in den nächsten 24-26 Stunden „sehr wahrscheinlich“ sei.

Lang anhaltende Vorwürfe der Unterstützung

Der Blogger und Kommentator Hadi Nasrallah bemerkte am Freitag, dass der Führer der Nahost-Widerstandsgruppe Hisbollah „sagte, dass die USA Hubschrauber eingesetzt haben, um ISIS-Terroristen vor der vollständigen Vernichtung im Irak zu retten und um sie nach Afghanistan zu transportieren, um sie als Aufständische in Zentralasien gegen Russland, China und Iran einzusetzen.“

Die Hisbollah ist nicht der erste Akteur in der Region, der den Vorwurf macht, dass die USA über Helikopterflüge nach Afghanistan eine Rattenlinie für den Islamischen Staat, den IS eingerichtet haben: Russland und der an Afghanistan grenzende Iran haben schon seit einiger Zeit darüber berichtet.

Wie Hadi Nasrallah feststellte, haben Syrien und der Irak mehr oder weniger dasselbe gesagt, wobei die syrischen Staatsmedien SANA 2017 berichteten, dass „US-Hubschrauber zwischen 40 und 75 IS-Kämpfer aus Hasakah, Nordsyrien, in ein ‚unbekanntes Gebiet‘ transportierten“.

Wie Hadi Nasrallah betonte, wurde „das Gleiche jahrelang im Irak von den [Irakischen Volksmobilisierungskräften] gemeldet, zusammen mit Berichten, dass US-Hubschrauber Hilfe für ISIS abgeworfen haben.“

Bereits 2017 und 2018 hatten iranische und russische Beamte eigene Fragen öffentlich gemacht. Der Chef des iranischen Generalstabs, Generalmajor Mohammad Hossein Baqeri, beschuldigte die USA, Anfang Februar 2018 „Angehörige der Terrorgruppe Daesh (ISIS oder ISIL) nach ihren Niederlagen im Irak und in Syrien nach Afghanistan umzusiedeln“.

„Die Amerikaner verweisen auf (die Existenz) von Spannungen in der südwestasiatischen Region als Entschuldigung für ihre Anwesenheit in der Region“, sagte Generalmajor Baqeri gegenüber Reportern.

Im darauffolgenden Monat sagte Mohammad Javad Zarif, der langjährige Außenminister des Iran, der Anfang des Jahres von seinem Posten schied: „Wir verfügen über Geheimdienstinformationen sowie Augenzeugenberichte, dass Daesh-Kämpfer, Terroristen, aus Kampfgebieten geflogen und aus der Schlacht gerettet wurden, darunter kürzlich aus dem Gefängnis von Haska [Meyna].“

Der Iran und Russland haben „durchgängig behauptet[d]“, dass nicht gekennzeichnete Hubschrauber in Regionen Afghanistans geflogen seien, in denen der IS über Basen verfügt. Aber wie Javad Zarif im März 2018 betonte: „Diesmal waren es keine unmarkierten Hubschrauber. Es waren US-amerikanische Hubschrauber, die Daesh aus dem Haska-Gefängnis holten. Wo haben sie sie hingebracht? Wir wissen nicht, wohin sie sie gebracht haben, aber wir sehen das Ergebnis. Wir sehen immer mehr Gewalt in Pakistan, immer mehr Gewalt in Afghanistan, die einen sektiererischen Charakter annimmt.“

Voice of America, die Propagandaateilung der US-Regierung schrieb damals im Jahr 2018 „die Terrorgruppe nutzt Nangarhar als Hauptbasis für Angriffe anderswo in Afghanistan.“ Dies ist die gleiche Provinz, die die USA am Tag nach dem Angriff auf den Flughafen mit einer unbemannten Drohne angriffen.

Wie Voice of America feststellte, bot der Nationale Sicherheitsberater der kürzlich zusammengebrochenen afghanischen Regierung russischen und iranischen Delegierten „gemeinsame Ermittlungen zu Vorwürfen an, wonach nicht gekennzeichnete Hubschrauber IS[IS]-Kämpfer in Kampfzonen im Land fliegen“.

Im Februar 2018 bat der russische Außenminister Sergej Lawrow die USA um Hilfe, diese Frage zu beantworten.

„Wir erwarten von unseren amerikanischen Kollegen immer noch eine Antwort auf die immer wieder aufgeworfenen Fragen, die auf der Grundlage öffentlicher Äußerungen der Führer einiger afghanischer Provinzen aufkamen, dass nicht identifizierte Hubschrauber, höchstwahrscheinlich Hubschrauber, denen die NATO auf die eine oder andere Weise nahesteht.“ in die Gebiete fliegen, in denen die Aufständischen stationiert sind, und niemand konnte die Gründe für diese Flüge erklären“, sagte Lawrow. „Im Allgemeinen versuchen [die Vereinigten Staaten] Antworten auf diese legitimen Fragen zu vermeiden.“

Später sagte Lawrow mehr zu diesem Thema: „Unseren Daten zufolge ist die Präsenz des IS[IS] in Nord- und Ostafghanistan ziemlich ernst. Es gibt bereits Tausende von Bewaffneten.“

„Wir sind alarmiert, da das US- und NATO-Militär in Afghanistan leider alle Anstrengungen unternimmt, Berichte über die [ISIS-Präsenz in Afghanistan] zum Schweigen zu bringen und zu verleugnen“, fügte er hinzu.

Diese mysteriösen nächtlichen Helikopterflüge ließen sogar die Vertreter der gefallenen US-Marionettenregierung in Kabul aufhorchen. Bereits im Mai 2017 meldete ein lokaler Beamter in der Provinz Sar-e-Pul, dass zwei Militärhubschrauber mitten in der Nacht gelandet seien.

„Nach dem Bericht, den wir vom 2. Bataillon der afghanischen Nationalarmee erhalten haben, das in Sar-e-Pul in der ersten Schlachtlinie kämpft, sind am vergangenen Donnerstag um 20 Uhr zwei Militärhubschrauber in einer Hochburg des Feindes gelandet.“ sagte Mohammad Zahir Wahdat, der Gouverneur der Provinz, gegenüber afghanischen Medien.

Nach Lawrows Kommentaren im Jahr 2018 sagte General John Nicholson, der Kommandant der NATO-Mission in Afghanistan, Russland übertreibe die Bedrohung durch den IS in Afghanistan. „Wir sehen hier eine Erzählung, die hier verwendet wird, und die die Zahl der Kämpfer der Isis [Islamic State Group] grob übertreibt“, sagte US-General Nicholson gegenüber der BBC. „Diese Erzählung wird dann als Rechtfertigung für die Russen verwendet, um die Aktionen der Taliban zu legitimieren .

Dieser Diskussionspunkt wurde von Marinekapitän Tom Gresbeck, dem Direktor für öffentliche Angelegenheiten der NATO-Mission in Afghanistan, noch unterstrichent, indem er sagte, dass die US-Streitkräfte „keine Beweise für eine signifikante Migration ausländischer IS-K-Kämpfer haben. Wir sehen lokale Kämpfer, die aus verschiedenen Gründen ihre Loyalität wechseln, um sich dem IS anzuschließen, aber das russische Narrativ übertreibt die Zahl der IS-Kämpfer im Land stark.“

Es scheint, dass die Vereinigten Staaten diese Woche gezwungen sein könnten, ihre eigenen Worte zu essen.

