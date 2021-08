Heute um 14 Uhr – Brandenburger Tor

Frente Unido América Latina – Vereinigte Front für Lateinamerika

Seit Anfang 2019 jeden Samstag mit Aktivsten und Künstlern aus Venezuela, Kuba, Chile, Bolivien, Brasilien, Peru, Mexiko, Russland, Deutschland,

den USA u.a. Ländern.

Wir fordern internationale Solidarität: USA raus aus Lateinamerika!

Solidarität mit den fortschrittlichen Kräften in Lateinamerika!



http://haendewegvonvenezuela.net/

