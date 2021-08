Petition an die Regierungen unabhängiger Nationen: Lassen Sie sich nicht in einen Krieg mit China hineinziehen (World Beyond War)

https://actionnetwork.org/petitions/dont-get-yanked-into-war-with-china

An die Regierungen unabhängiger Nationen, die nicht verpflichtet sind (und denen es gesetzlich nicht erlaubt ist), sich an einem weiteren US-Krieg zu beteiligen.

Wir Menschen und Organisationen auf der ganzen Welt unterstützen die folgende Petition:

Wir Menschen und Organisationen auf der ganzen Welt, auch in den Vereinigten Staaten und China, fordern die Regierungen der Welt auf, sich nicht dazu verleiten zu lassen, US-Kriegsdrohungen gegen China zu unterstützen, die gegen die Charta der Vereinten Nationen verstoßen.

Wir bitten vernünftige unabhängige Gesetzgeber, die Propaganda nicht zu schlucken. China hat, wie jede andere Regierung auf dem Planeten, schwerwiegende Mängel, von denen keine rechtlich, moralisch oder praktisch eine Kriegsdrohung oder eine Aufrüstung für den Krieg rechtfertigt und von denen, als Folge solcher Drohungen, keine Verbesserung zu erwarten ist (ganz im Gegenteil).

China gibt für sein Militär etwa 14% dessen aus, was die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten und Waffenkunden ausgeben. China ist nicht die Nation, die endlose Kriege führt und unzählige Stützpunkte auf der ganzen Welt errichtet hat. China hat stärker in die Beseitigung der Armut und den Zusammenbruch der Umwelt investiert. China muss, wie jede Nation, viel mehr davon tun. Die Nationen der Welt müssen kooperativ handeln.

Der unablässige Drang der USA nach Militarisierung und Kriegsdrohungen sollte nicht länger von internationalen Partnern, Koalitionen oder Allianzen gedeckt werden. Kriminelle Aktivitäten sollten gemieden und isoliert werden, selbst wenn das US-Vetorecht internationale Gremien daran hindert, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Niemand weiß, ob COVID von einem Labor oder seinen Forschern stammt, aber wir wissen, dass diese Arbeit international finanziert, unterstützt und engagiert wurde. Wir wissen, dass China ein nützliches Modell für den Umgang mit Pandemien bereitgestellt hat, dem andere Nationen nicht gefolgt sind.

Wir können keine kindischen Anschuldigungen und Hass mehr dulden, die darauf abzielen, Waffen und politische Karrieren zu verkaufen. Wir können nicht länger eine nukleare Apokalypse riskieren und unsere Ressourcen vom Schutz der Erde ablenken.

Wir bringen unsere Sorge und Zuneigung, unsere Brüderlichkeit und Schwesternschaft zum Ausdruck, für die Menschen in China, den Vereinigten Staaten und dem Rest des Planeten und für alle anderen Lebewesen auf der Erde, deren Schicksal durch die Rücksichtslosigkeit derer beeinflusst werden kann, die von noch mehr organisiertem Töten profitieren wollen.

UNTERZEICHNEN:

https://actionnetwork.org/petitions/dont-get-yanked-into-war-with-china

