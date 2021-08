Dokument „Die KP Chinas: Ihre Mission und Beiträge“ veröffentlicht (German.people.cn)

http://german.people.com.cn/n3/2021/0826/c209052-9888514.html

Am Donnerstag hat die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des ZK der KP Chinas das Dokument mit dem Thema „Die KP Chinas: Ihre Mission und Beiträge“ (The CPC: Its Mission and Contributions) veröffentlicht.

Darin heißt es, die Verwirklichung der großartigen Wiederbelebung der chinesischen Nation sei die historische Mission der KP Chinas. Es sei das unerschütterliche Kampfziel der KP Chinas, dass die Bevölkerung ein immer besseres Leben führe. Die KP Chinas sei eine Partei, die immer für das Volk kämpfe und die Bevölkerung nach wie vor auf den ersten Platz stelle. Die Identität des Respekts der Gesetzmäßigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung und des Respekts der geschichtlichen Hauptkörperschaftsposition des Volkes werde eingehalten. Die Identität des Kampfs für ehrenvolle Ideale und des Strebens nach Interessen für die ganze Bevölkerung werde eingehalten. Die Identität der Vollendung verschiedener Aufgaben der Partei und der Verwirklichung der Interessen der Bevölkerung werde eingehalten. Damit werde das Volk ständig stärker begünstigt.

Im Dokument wird betont, der Marxismus sei die grundlegende Leitrichtlinie der KP Chinas. Er sei die Seele der Partei und das glänzende Banner für die Partei für das stetige Vorwärtsmarschieren. Als eine große Partei könne die KP Chinas in einem großen Staat wie China zahlreiche Krisen und Schwierigkeiten besiegen, was hauptsächlich darauf zurückzuführen sei, dass die Partei mit hochgradiger Solidarität und Einigung über starke Führungsfähigkeit und Administrationskompetenz verfüge.

Es werde nach wie vor eingehalten, dass die Partei sich selbst umfassend streng verwalten solle. Mit der Zeit schritthaltend solle die Partei sich selbst reinigen, vervollständigen, reformieren und optimieren. Die KP Chinas sei eine Partei, die Glück und Wohlstand für die Bevölkerung anstrebe, und auch eine Partei, die für die Fortschritte der Menschheit kämpfe. Die KP Chinas halte immer an den gemeinsamen Wertvorstellungen der ganzen Menschheit von Frieden, Entwicklung, Fairness, Gerechtigkeit, Demokratie und Freiheit fest und leiste mit dem internationalistischen Geist Beiträge zu Frieden und Entwicklung der Welt, so das Dokument weiter.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related