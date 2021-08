Festivalprogramm12.30-13.45 Uhr

DAY OF THE WESTERN SUNRISE 14.00-15.40 Uhr

VOM SINN DES GANZEN – Das Netz des Physikers Hans-Peter Dürr

16.00-17.30 UhrTHE INVISIBLE ISLAND (L’Ile Invisible / 見えない島)

Festivalspielort Bambi Filmstudio Klosterstr. 78 – 40211 Düsseldorf

https://filmkunstkinos.de/kinos/bambi/

Eintritt 1 Film 7 Euro / 2 Filme 10 Euro / 3 Filme 15 Euro

Festivalkuratorin Prof. em. Makiko Hamaguchi-Klenner“ (Prof. für Politik Ostasiens FestivalunterstützungSayonara-Genpatsu Düsseldorf

https://uraniumfilmfestival.org/de/dusseldorf-2021

