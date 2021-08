Israel droht erneut Iran: IDF beschleunigen operative Pläne gegen Teheran (RT DE)

https://de.rt.com/der-nahe-osten/123119-israel-droht-erneut-iran-idf/

und in diesem Zusammenhang:



Kabul ist nicht Saigon 2 – Wird es zum Irankrieg kommen? (svpressa.ru)

https://svpressa.ru/politic/article/307537/

